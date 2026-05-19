Cae 69% población en calle de Querétaro capital

Querétaro, 19 de mayo de 2026. — Quinientas cincuenta personas dejaron de pernoctar en las calles de Querétaro capital entre 2024 y mayo de 2026.
La población en situación de calle pasó de un promedio de 800 a entre 250 y 300, una reducción del 69%, informó el director del Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social, José Rolando Valdés Nieto.
El reporte desagregó por primera vez la cifra global de más de 300 atenciones que el alcalde Felifer Macías Olvera presentó este 18 de mayo sin precisar comparativos.
Valdés Nieto detalló que ocho de cada diez personas que pernoctaban en la capital provenían del Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo y Guanajuato; uno de cada diez era originario de algún municipio queretano distinto a la capital; el cinco por ciento era queretano de la propia capital, y el cinco por ciento restante correspondía a personas migrantes en tránsito.
La salida de calle se concretó mediante tres rutas paralelas, según el funcionario: vinculación a centros de tratamiento residencial, regresos asistidos a las entidades de origen y reincorporación social vía el Hogar de Transición Cambiando Vidas.
La administración municipal mantiene activa la coordinación interinstitucional con el Centro Estatal de Adicciones para el componente clínico.
Centro Histórico, Cayetano Rubio y Dren Cimatario concentran el fenómeno
Cinco delegaciones acumulan la mayor parte de las personas que aún permanecen en vía pública: Centro Histórico, Cayetano Rubio, Josefa Vergara, Felipe Carrillo Puerto y Epigmenio González.
El Dren Cimatario funciona como punto de concentración con cerca de 25 personas, alrededor del 10% del padrón actual.
El director señaló que entre las 250 y 300 personas restantes hay un núcleo que ha rechazado de manera reiterada el ingreso al Hogar de Transición. La estrategia que opera el instituto consiste en brigadas matutinas, vespertinas y nocturnas con personal capacitado para diálogo previo, sin retiro forzado.
Del total de personas que persisten en calle, cerca del 30% presenta deterioro cognitivo verificable, según el diagnóstico que mantiene el instituto.
El resto no registra consumo de sustancias ni cuadros de adicción, pero ha asumido la calle como estilo de vida prolongado.
¿Qué pasa con las personas en calle que no son queretanas?
El Instituto Municipal opera regresos asistidos hacia las entidades de origen cuando la persona en calle no es queretana, mantiene red familiar identificable y acepta voluntariamente el traslado.
Las cinco entidades de mayor incidencia son Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo y Guanajuato. Hasta el momento, la dependencia no precisó cuántos regresos asistidos se han concretado en el corte 2024-2026.