Caos vial en autopista 57: tráfico paralizado en El Marqués

El Marqués, 19 de mayo de 2026. —Trece kilómetros de tráfico vehicular detenido se registran este martes en la autopista México-Querétaro, en sentido a la capital queretana, entre los kilómetros 185 y 198, por cierre parcial de carriles asociado a obras en ejecución sobre la cinta asfáltica.

Conductores particulares y transportistas de carga pesada reportaron a Rotativo, en observación directa del tramo, avance prácticamente nulo durante las horas de mayor afluencia, sin presencia de elementos de la Guardia Nacional ni de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro que operen el flujo en los puntos de cuello de botella.

El cierre de carriles, asociado a trabajos de mantenimiento mayor sobre el cuerpo izquierdo de la autopista federal 57, ha reducido el paso a un solo carril en distintos puntos del tramo.

La concentración vehicular se acentúa por el ingreso de tractocamiones de doble remolque que se incorporan desde gasas laterales y parques industriales del corredor El Marqués, sin operativo de ordenamiento que distribuya la carga vehicular. Hasta el momento, Capufe y la Guardia Nacional no han emitido postura sobre la falta de presencia operativa en el tramo.

Cuello de botella sin presencia de autoridad vial en el corredor El Marqués

La extensión del congestionamiento, según pudo constatar Rotativo en el lugar, abarca desde la zona próxima al entronque con la carretera estatal 200 hasta las inmediaciones del kilómetro 198, en proximidad al ingreso a la zona industrial.

Operadores de unidades de transporte de carga señalaron que el tiempo de recorrido en el tramo, que en condiciones regulares oscila entre diez y quince minutos, se ha extendido a más de una hora en distintos momentos de la jornada.

Conductores de vehículos particulares manifestaron desesperación ante la ausencia de elementos viales que regulen la incorporación lateral. La señalización preventiva sobre las obras aparece desplegada con conos y barreras plásticas, sin agente humano que opere los puntos críticos de reducción de carriles.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la propia Guardia Nacional, corresponsables del orden vial en autopistas federales, no presentaban despliegue visible en el tramo al momento de la observación.

¿Qué tramo de la autopista 57 está afectado por las obras?

El tramo afectado corre del kilómetro 185 al 198 de la autopista federal 57 México-Querétaro, en sentido sur-norte, en territorio del municipio de El Marqués. Es uno de los corredores logísticos con mayor flujo de transporte de carga del centro del país y conecta con los parques industriales del oriente del estado y con la zona metropolitana de Querétaro.

Al momento de la redacción, no se obtuvo respuesta de Capufe ni de la Guardia Nacional sobre la duración prevista de los trabajos ni sobre el operativo de ordenamiento vial que correspondería desplegar en el tramo.