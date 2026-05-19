Caos vial en autopista 57: tráfico paralizado en El Marqués

Conductores y transportistas reportan avance nulo entre kilómetros 185 y 198; ninguna corporación opera en el tramo.

Tráfico detenido en autopista México-Querétaro 57 en El Marqués por obras

Cierre de carriles por obras de mantenimiento entre los kilómetros 185 y 198 reduce el paso a un solo carril en el tramo de El Marqués.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 19 de mayo de 2026. —Trece kilómetros de tráfico vehicular detenido se registran este martes en la autopista México-Querétaro, en sentido a la capital queretana, entre los kilómetros 185 y 198, por cierre parcial de carriles asociado a obras en ejecución sobre la cinta asfáltica.

Conductores particulares y transportistas de carga pesada reportaron a Rotativo, en observación directa del tramo, avance prácticamente nulo durante las horas de mayor afluencia, sin presencia de elementos de la Guardia Nacional ni de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro que operen el flujo en los puntos de cuello de botella.

El cierre de carriles, asociado a trabajos de mantenimiento mayor sobre el cuerpo izquierdo de la autopista federal 57, ha reducido el paso a un solo carril en distintos puntos del tramo.

La concentración vehicular se acentúa por el ingreso de tractocamiones de doble remolque que se incorporan desde gasas laterales y parques industriales del corredor El Marqués, sin operativo de ordenamiento que distribuya la carga vehicular. Hasta el momento, Capufe y la Guardia Nacional no han emitido postura sobre la falta de presencia operativa en el tramo.

Cuello de botella sin presencia de autoridad vial en el corredor El Marqués

La extensión del congestionamiento, según pudo constatar Rotativo en el lugar, abarca desde la zona próxima al entronque con la carretera estatal 200 hasta las inmediaciones del kilómetro 198, en proximidad al ingreso a la zona industrial.

Operadores de unidades de transporte de carga señalaron que el tiempo de recorrido en el tramo, que en condiciones regulares oscila entre diez y quince minutos, se ha extendido a más de una hora en distintos momentos de la jornada.

Conductores de vehículos particulares manifestaron desesperación ante la ausencia de elementos viales que regulen la incorporación lateral. La señalización preventiva sobre las obras aparece desplegada con conos y barreras plásticas, sin agente humano que opere los puntos críticos de reducción de carriles.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la propia Guardia Nacional, corresponsables del orden vial en autopistas federales, no presentaban despliegue visible en el tramo al momento de la observación.

¿Qué tramo de la autopista 57 está afectado por las obras?

El tramo afectado corre del kilómetro 185 al 198 de la autopista federal 57 México-Querétaro, en sentido sur-norte, en territorio del municipio de El Marqués. Es uno de los corredores logísticos con mayor flujo de transporte de carga del centro del país y conecta con los parques industriales del oriente del estado y con la zona metropolitana de Querétaro.

Al momento de la redacción, no se obtuvo respuesta de Capufe ni de la Guardia Nacional sobre la duración prevista de los trabajos ni sobre el operativo de ordenamiento vial que correspondería desplegar en el tramo.

Caos vial en autopista 57: tráfico paralizado en El Marqués.Rotativo.

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