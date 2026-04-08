Querétaro devolverá a la federación el tramo Conín-5 de Febrero de la 57

Michel Torres confirma firma del convenio esta semana y avance del proyecto ejecutivo de rampa de frenado.

Michel Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, anuncia rampa de frenado en carretera 57

El tramo Conín-5 de Febrero de la carretera 57 será regresado esta semana a la administración federal mediante convenio formal

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de abril de 2026. —El municipio de Querétaro firmará esta misma semana el convenio para devolver al gobierno federal el tramo de la carretera 57 comprendido entre Conín y 5 de Febrero, cuya administración y mantenimiento absorbía hasta ahora la administración municipal pese a su alto costo operativo.

Así lo confirmó el secretario de Gobierno municipal, Miguel Ángel Torres Olguín, quien detalló que tras la firma será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la responsable formal de ese segmento, considerado uno de los puntos críticos del corredor carretero a su paso por la zona urbana.

El acuerdo fue resultado de la primera reunión que el funcionario sostuvo con el director de Comunicaciones y Transportes en Querétaro, Carlos García, durante sus primeros días al frente de la dependencia municipal, cargo que asumió el 1 de abril en sustitución de Federico de los Cobos y Vega.

El tramo cedido incluye el acceso a Querétaro a la altura de la Fiscalía General del Estado y conecta hacia 5 de Febrero, una vialidad que ha concentrado siniestros viales de alto impacto durante los últimos años.

El municipio ya había anticipado en septiembre que no renovaría el convenio de municipalización con la federación sobre la vigilancia de ese tramo.

Como segunda línea de acción, Torres Olguín informó que la Secretaría de Obras Públicas Municipales y la Dirección de Comunicaciones y Transportes de Querétaro trabajan en este momento en el proyecto ejecutivo de una rampa de frenado destinada a prevenir accidentes en el corredor.

El funcionario precisó que falta definir dos elementos clave antes de presentar la propuesta: la ubicación exacta donde se construirá la infraestructura y el presupuesto que requerirá la obra, dos puntos que dependen del análisis técnico que realizan los especialistas de ambas dependencias.

"Ahorita lo que ocupamos es saber dónde va a estar la rampa, a qué altura, y hay muchas opciones, pero los técnicos son los que nos tienen que decir dónde es más conveniente y seguro", explicó el secretario al detallar el avance del proyecto.

Una vez que se defina la ubicación y se tenga el costo estimado, será el alcalde Felipe Macías Olvera quien realice las gestiones necesarias para obtener los recursos federales que financien la obra, dijo.

Tres niveles de gobierno se sumarán al financiamiento de la rampa

El secretario de Gobierno reconoció que la construcción de la rampa de frenado será una obra de costo elevado que requerirá la concurrencia presupuestal de los tres órdenes de gobierno.

Torres Olguín aseguró que existe respaldo del gobierno federal para el proyecto, según las manifestaciones que ha hecho la propia SCT en las mesas técnicas, y consideró que la magnitud del proyecto hace inviable que un solo nivel de gobierno asuma el costo completo.

La iniciativa surge en respuesta a una problemática que el municipio identifica como persistente: los siniestros mortales en el tramo Conín-5 de Febrero, donde camiones de carga han perdido los frenos en la pendiente de acceso a la ciudad.

¿Dónde se ubicaría la rampa de frenado en la carretera 57?

La definición técnica del punto exacto donde se instalará la rampa sigue abierta. En septiembre pasado, la Secretaría de Obras Públicas municipal había identificado dos alternativas preliminares para una rampa de emergencia en la zona conocida como Cuesta China: el antiguo camino hacia Bernardo Quintana, junto a la mega bandera, y un punto posterior a Bernardo Quintana sobre la incorporación a la 57, según un análisis previo del proyecto de infraestructura vial.

Hasta el momento, ni la SCT ni la Guardia Nacional han emitido postura pública sobre las ubicaciones evaluadas ni sobre el calendario en que podría arrancar la construcción.

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