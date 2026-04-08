El contraste con los comunicados que presumen primeros lugares en encuestas telefónicas privadas se vuelve incómodo cuando los números oficiales se ponen sobre la mesa.

El primer dato que conviene revisar viene del Informe de Violencia contra las Mujeres del SESNSP correspondiente a enero de 2026. Según el reporte federal, Querétaro es el estado con la mayor tasa de violencia de género por cada 100 mil habitantes en todo México y ocupa el segundo lugar nacional en números absolutos con 109 casos registrados sólo en el primer mes del año, superado únicamente por Veracruz.

La ENSU del INEGI evalúa 91 áreas urbanas de interés a nivel nacional, sin incluir a Corregidora dentro de su muestra. rotativo.com.mx

La entidad también registró 35 carpetas por violación, 134 mujeres víctimas de lesiones dolosas y 342 casos de violencia familiar durante el mismo periodo. En el rubro de feminicidios, Querétaro concentró el 3.7 por ciento del total nacional con dos casos, lo que la coloca en el sexto lugar por tasa.

Querétaro triplicó feminicidios en 2025 según el SESNSP

Los datos anuales son aún más reveladores. De acuerdo con el cierre del Informe de Violencia contra las Mujeres del SESNSP de 2025, la entidad pasó de cuatro víctimas de feminicidio en 2024 a 14 en 2025.

El incremento del 250 por ciento, ratificado por el análisis independiente de México Evalúa publicado en febrero de 2026, posiciona a Querétaro como uno de los estados con mayor crecimiento porcentual reciente en este indicador, aunque la propia organización aclara que parte del aumento podría asociarse a mejoras en los criterios de tipificación derivados de la estrategia Sinergia implementada por la Fiscalía estatal.

Dos municipios queretanos figuraron entre los 20 con mayor incidencia de feminicidio a nivel nacional durante 2025: la capital del estado y Amealco de Bonfil.

México Evalúa documento en febrero de 2026 que Querétaro triplicó sus víctimas de feminicidio durante el año pasado. rotativo.com.mx

En conjunto, estos 20 municipios concentraron casi una cuarta parte de todos los casos reportados en el país. Amealco mantiene la peor cifra del estado con tres feminicidios solo en el primer semestre del año pasado, lo que lo colocó en el octavo lugar nacional en su momento.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro emitió 6 mil 544 medidas de protección para mujeres durante 2025 y ejecutó 535 órdenes de aprehensión por delitos relacionados con violencia de género, según información de la propia dependencia.

La cifra refleja la magnitud del fenómeno que las autoridades estatales reconocen puertas adentro, aunque rara vez se incorpora a los discursos municipales sobre seguridad pública.

La ENSU del INEGI no mide a Corregidora

Otro dato técnico que conviene aclarar es que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, considerada el instrumento oficial federal por excelencia para medir percepción ciudadana de inseguridad, evalúa 91 áreas urbanas de interés a nivel nacional.

Corregidora no es una de ellas. La única ciudad queretana incluida en el levantamiento trimestral del INEGI es la capital del estado, lo que significa que cuando ayuntamientos como el corregidorense se cuelgan de mediciones telefónicas privadas para presumir primeros lugares, lo hacen porque el INEGI literalmente no los mide.

Indicador federal Querétaro Posición nacional Tasa de violencia de género (por 100 mil hab.) 1° lugar Primer lugar Violencia de género (números absolutos, enero 2026) 109 casos 2° lugar Feminicidios 2025 14 víctimas (+250%) Crecimiento alto Percepción de inseguridad capital (dic 2025) 48% Por debajo de media nacional Llamadas por violencia de pareja (enero 2026) 1,627 4° lugar

Donde sí hay datos oficiales del INEGI, el panorama tampoco respalda la narrativa triunfalista. La medición de la ENSU correspondiente al cuarto trimestre de 2025, publicada el 23 de enero de 2026, ubicó la percepción de inseguridad en la capital queretana en 48 por ciento, un incremento de 3.2 puntos porcentuales respecto al trimestre previo.

La trayectoria del año pasado fue ascendente: 39.8 por ciento en marzo, 46.2 por ciento en junio, 44.8 por ciento en septiembre y 48 por ciento al cierre de diciembre. La capital cayó del lugar 13 nacional al lugar 24 entre marzo y junio de 2025, sin recuperar terreno desde entonces.





La ENSU del INEGI evalúa 91 áreas urbanas de interés a nivel nacional, sin incluir a Corregidora dentro de su muestra. rotativo.com.mx

¿Qué dicen los datos del SESNSP sobre Corregidora?

El SESNSP no publica reportes específicos por municipio en sus boletines mensuales, sino consolidados estatales y por tipo de delito. Eso obliga a las administraciones municipales a apoyarse en mediciones secundarias para construir narrativas locales.

Sin embargo, los reportes históricos que sí desglosan por municipio muestran que Corregidora ha destacado en años recientes por delitos como fraude y abuso de confianza, no por homicidios o robo violento, lo que explica parcialmente por qué la percepción ciudadana sobre el municipio se mantiene relativamente positiva.

La administración encabezada por Josué "Chepe" Guerrero Trápala ha aplicado un aumento salarial del 16 por ciento a los policías municipales y mantiene la coordinación operativa con fuerzas federales, factores que la propia administración atribuye al desempeño en encuestas privadas como la de Massive Caller.

El SESNSP sí reportó una disminución del 10 por ciento en la incidencia delictiva del municipio de Querétaro durante enero de 2026 frente al mismo mes de 2025, con caídas notables en robo a casa habitación, robo a transeúnte y robo de vehículo.

La tendencia a la baja en delitos patrimoniales en la capital es real y verificable. El problema surge cuando esa disminución se traslada como propia a otros municipios o se mezcla con encuestas de percepción cuyos resultados no se sostienen al cruzarse con la base de datos federal.

La conclusión que dejan los reportes oficiales es matizada y poco compatible con los comunicados de victoria. Querétaro tiene tendencias positivas claras en delitos patrimoniales en su capital y mantiene niveles de percepción mejores que la media nacional, pero al mismo tiempo encabeza tasas nacionales en violencia de género, triplicó feminicidios en un año y registró un repunte sostenido en la percepción de inseguridad durante 2025. Los rubros donde la entidad sí lidera el ranking nacional son los que rara vez aparecen en los boletines oficiales municipales.