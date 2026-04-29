Gobierno Federal invertirá 30 mdp en rampa de frenado en la Cuesta China de la carretera 57

Gobierno Federal construirá la infraestructura de emergencia antes del ingreso a la capital queretana.

Carretera federal 57 en el tramo de la Cuesta China, Querétaro, donde el Gobierno Federal construirá rampa de frenado con inversión de 30 mdp

Felifer Macías, alcalde de Querétaro, confirmó la inversión federal de cerca de 30 millones de pesos para la rampa de frenado en la Cuesta China tras reunión con la SICT.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro capital, 29 de abril de 2026. — El Gobierno Federal destinará cerca de 30 millones de pesos a la construcción de una rampa de frenado sobre la carretera federal 57, en el tramo de la Cuesta China, antes del ingreso a la capital queretana, con inicio de obras previsto en un plazo de dos semanas.

El anuncio lo hizo el alcalde Felipe Fernando Macías Olvera tras una reunión con el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), Carlos García Villaseñor.

La zona de la Cuesta China concentra una de las pendientes de mayor riesgo en el corredor México-Querétaro. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Transporte documentados por Rotativo, entre 2020 y enero de 2026 los tramos queretanos de la federal 57 acumularon más de mil 388 accidentes y 183 personas fallecidas, con pérdidas materiales superiores a los 2.7 millones de dólares.

El exceso de velocidad y las fallas en el sistema de frenos de vehículos pesados en la bajada de la Cuesta China figuran entre las causas recurrentes de los siniestros.

Carretera federal 57 en el tramo de la Cuesta China, Quer\u00e9taro, donde el Gobierno Federal construir\u00e1 rampa de frenado con inversi\u00f3n de 30 mdp Felifer Macías, alcalde de Querétaro, confirmó la inversión federal de cerca de 30 millones de pesos para la rampa de frenado en la Cuesta China tras reunión con la SICT. rotativo.com.mx

La idea de construir la rampa no es nueva. En septiembre de 2025, la Secretaría de Obras Públicas municipal ya analizaba dos ubicaciones técnicas: el antiguo camino hacia Bernardo Quintana, junto a la mega bandera, y un punto posterior sobre la incorporación a la federal 57.

En semanas recientes, sin embargo, el proyecto ejecutivo seguía sin fecha de arranque mientras el municipio afirmaba tener dos alternativas técnicas abiertas. La confirmación de la inversión federal y el plazo concreto representan el salto de la planeación a la ejecución.

"Les queremos dar una gran, gran noticia", dijo Macías Olvera en el anuncio. "Gobierno federal ya en dos semanas arranca con una inversión de casi 30 millones de pesos en la carretera del 57, en el tramo de la cuesta China, pasando la Plaza de Toros hacia San Luis Potosí, algo que ustedes habían pedido muchísimo."

El delegado García Villaseñor destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno como condición para destrabar la obra. La inversión proviene íntegramente de la federación; ni el municipio ni el gobierno estatal precisaron aportaciones complementarias al cierre de este informe.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte tampoco detalló el diseño definitivo de la rampa ni cuál de las dos ubicaciones técnicas evaluadas desde 2025 resultó seleccionada.

La rampa de frenado se suma a otras intervenciones en curso sobre el mismo corredor. El municipio de Querétaro firmó en abril el convenio para devolver al gobierno federal el tramo Conín-5 de Febrero, mientras el tramo El Colorado-Querétaro acumula siete años de obras y sigue sin fecha de conclusión, con un paquete federal que extiende los trabajos hasta 2029.

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