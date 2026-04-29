Querétaro capital, 29 de abril de 2026. — El Gobierno Federal destinará cerca de 30 millones de pesos a la construcción de una rampa de frenado sobre la carretera federal 57, en el tramo de la Cuesta China, antes del ingreso a la capital queretana, con inicio de obras previsto en un plazo de dos semanas.

El anuncio lo hizo el alcalde Felipe Fernando Macías Olvera tras una reunión con el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), Carlos García Villaseñor.

La zona de la Cuesta China concentra una de las pendientes de mayor riesgo en el corredor México-Querétaro. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Transporte documentados por Rotativo, entre 2020 y enero de 2026 los tramos queretanos de la federal 57 acumularon más de mil 388 accidentes y 183 personas fallecidas, con pérdidas materiales superiores a los 2.7 millones de dólares.

El exceso de velocidad y las fallas en el sistema de frenos de vehículos pesados en la bajada de la Cuesta China figuran entre las causas recurrentes de los siniestros.

Felifer Macías, alcalde de Querétaro, confirmó la inversión federal de cerca de 30 millones de pesos para la rampa de frenado en la Cuesta China tras reunión con la SICT. rotativo.com.mx

La idea de construir la rampa no es nueva. En septiembre de 2025, la Secretaría de Obras Públicas municipal ya analizaba dos ubicaciones técnicas: el antiguo camino hacia Bernardo Quintana, junto a la mega bandera, y un punto posterior sobre la incorporación a la federal 57.

En semanas recientes, sin embargo, el proyecto ejecutivo seguía sin fecha de arranque mientras el municipio afirmaba tener dos alternativas técnicas abiertas. La confirmación de la inversión federal y el plazo concreto representan el salto de la planeación a la ejecución.

"Les queremos dar una gran, gran noticia", dijo Macías Olvera en el anuncio. "Gobierno federal ya en dos semanas arranca con una inversión de casi 30 millones de pesos en la carretera del 57, en el tramo de la cuesta China, pasando la Plaza de Toros hacia San Luis Potosí, algo que ustedes habían pedido muchísimo."

El delegado García Villaseñor destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno como condición para destrabar la obra. La inversión proviene íntegramente de la federación; ni el municipio ni el gobierno estatal precisaron aportaciones complementarias al cierre de este informe.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte tampoco detalló el diseño definitivo de la rampa ni cuál de las dos ubicaciones técnicas evaluadas desde 2025 resultó seleccionada.

La rampa de frenado se suma a otras intervenciones en curso sobre el mismo corredor. El municipio de Querétaro firmó en abril el convenio para devolver al gobierno federal el tramo Conín-5 de Febrero, mientras el tramo El Colorado-Querétaro acumula siete años de obras y sigue sin fecha de conclusión, con un paquete federal que extiende los trabajos hasta 2029.