México, 29 de abril de 2026. — Ocho millones de seguidores desaparecieron de golpe. Desde la tarde del domingo 26 de abril, quien intenta buscar la cuenta oficial de Wendy Guevara en Instagram encuentra solo el aviso de la plataforma: "Esta página no está disponible".

La influencer y conductora guanajuatense, ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México, perdió de un día para otro su principal canal de comunicación digital, el más grande de su carrera, en lo que ella misma describe como un bloqueo por seguridad y no como una sanción.

La explicación llegó en una transmisión en vivo. Wendy señaló que, mientras trabajaba en la Ciudad de México, recibió una notificación de Instagram advirtiendo de un intento de acceso desde un dispositivo desconocido.

La plataforma activó sus protocolos automáticos y bloqueó el perfil, exigiendo documentos de identidad oficial —INE y pasaporte— más un código de reconocimiento facial para verificar que la titular de la cuenta es quien dice ser. Según la influencer, ya entregó las pruebas y espera la resolución.

"Ya me hablaron varias personas de la televisora diciéndome que me pueden ayudar a que me la regresen", declaró, recordando que durante su participación en el reality su cuenta fue bloqueada tres veces sin que ella se enterara, y entonces también fue Televisa quien gestionó la recuperación.

No es, sin embargo, un episodio aislado. El bloqueo ocurre apenas tres semanas después de que resurgieran en TikTok y X videos de 2017 y 2018 en los que Wendy y su amiga Paola Suárez, integrantes del dúo "Las Perdidas", hacían bromas con referencias sexualizadas a menores de edad durante transmisiones en vivo.

La viralización detonó campañas masivas de reportes contra la cuenta. Ante la presión, Wendy ofreció disculpas públicas y compartió parte de su historia personal: "Eso fue hace muchos años, no justifico eso porque es un tema delicado.

Yo fui una persona que fue violada cuando tenía 7 años". La aclaración dividió a sus seguidores entre quienes la respaldan y quienes sostienen el llamado a la cancelación.

Un antecedente similar se registró en agosto de 2023, cuando la plataforma también suspendió temporalmente su cuenta —entonces con seis millones de seguidores— sin que Instagram ni la propia influencer explicaran los motivos en aquel momento.

Instagram y la pérdida millonaria de seguidores en México

El caso no se reduce a lo digital: una cuenta de ocho millones de seguidores representa un activo comercial de primer nivel en el ecosistema de influencers mexicanos.

Cada campaña publicitaria, cada colaboración de marca y cada proyecto nuevo pasan en buena medida por ese canal. Al recuperar el perfil tras el bloqueo, Wendy ya reportó la pérdida de casi medio millón de seguidores, una merma que en el mercado de contenidos digitales se traduce en menor alcance, menor tarifa y menor atractivo para anunciantes.

¿Puede Wendy Guevara recuperar su cuenta de Instagram?

La plataforma no ha emitido postura oficial sobre si la suspensión es temporal o permanente. Wendy asegura que ya presentó su identificación oficial y espera respuesta. Al momento de la redacción, el perfil @soywendyguevaraoficial seguía inaccesible.