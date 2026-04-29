Instagram bloquea la cuenta de Wendy Guevara y borra 8 millones de seguidores en México

La influencer guanajuatense enfrenta su mayor crisis digital tras la viralización de videos polémicos con Paola Suárez.

Wendy Guevara, influencer mexicana y ganadora de La Casa de los Famosos, posa para la cámara; su cuenta de Instagram con 8 millones de seguidores fue bloqueada el 26 de abril de 2026 en México

Wendy Guevara, conductora e influencer originaria de León, Guanajuato, enfrentó el bloqueo de su perfil en Instagram con más de ocho millones de seguidores el domingo 26 de abril de 2026. PIE 2: La cuenta @soywendyguevaraoficial dejó de estar disponible tras activarse un protocolo de seguridad por acceso sospechoso, según explicó la propia creadora de contenido.

Foto: Wendy Guevara.
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 29, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

México, 29 de abril de 2026. — Ocho millones de seguidores desaparecieron de golpe. Desde la tarde del domingo 26 de abril, quien intenta buscar la cuenta oficial de Wendy Guevara en Instagram encuentra solo el aviso de la plataforma: "Esta página no está disponible".

La influencer y conductora guanajuatense, ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México, perdió de un día para otro su principal canal de comunicación digital, el más grande de su carrera, en lo que ella misma describe como un bloqueo por seguridad y no como una sanción.

La explicación llegó en una transmisión en vivo. Wendy señaló que, mientras trabajaba en la Ciudad de México, recibió una notificación de Instagram advirtiendo de un intento de acceso desde un dispositivo desconocido.

La plataforma activó sus protocolos automáticos y bloqueó el perfil, exigiendo documentos de identidad oficial —INE y pasaporte— más un código de reconocimiento facial para verificar que la titular de la cuenta es quien dice ser. Según la influencer, ya entregó las pruebas y espera la resolución.

"Ya me hablaron varias personas de la televisora diciéndome que me pueden ayudar a que me la regresen", declaró, recordando que durante su participación en el reality su cuenta fue bloqueada tres veces sin que ella se enterara, y entonces también fue Televisa quien gestionó la recuperación.

No es, sin embargo, un episodio aislado. El bloqueo ocurre apenas tres semanas después de que resurgieran en TikTok y X videos de 2017 y 2018 en los que Wendy y su amiga Paola Suárez, integrantes del dúo "Las Perdidas", hacían bromas con referencias sexualizadas a menores de edad durante transmisiones en vivo.

La viralización detonó campañas masivas de reportes contra la cuenta. Ante la presión, Wendy ofreció disculpas públicas y compartió parte de su historia personal: "Eso fue hace muchos años, no justifico eso porque es un tema delicado.

Yo fui una persona que fue violada cuando tenía 7 años". La aclaración dividió a sus seguidores entre quienes la respaldan y quienes sostienen el llamado a la cancelación.

Un antecedente similar se registró en agosto de 2023, cuando la plataforma también suspendió temporalmente su cuenta —entonces con seis millones de seguidores— sin que Instagram ni la propia influencer explicaran los motivos en aquel momento.

Instagram y la pérdida millonaria de seguidores en México

El caso no se reduce a lo digital: una cuenta de ocho millones de seguidores representa un activo comercial de primer nivel en el ecosistema de influencers mexicanos.

Cada campaña publicitaria, cada colaboración de marca y cada proyecto nuevo pasan en buena medida por ese canal. Al recuperar el perfil tras el bloqueo, Wendy ya reportó la pérdida de casi medio millón de seguidores, una merma que en el mercado de contenidos digitales se traduce en menor alcance, menor tarifa y menor atractivo para anunciantes.

¿Puede Wendy Guevara recuperar su cuenta de Instagram?

La plataforma no ha emitido postura oficial sobre si la suspensión es temporal o permanente. Wendy asegura que ya presentó su identificación oficial y espera respuesta. Al momento de la redacción, el perfil @soywendyguevaraoficial seguía inaccesible.

farándulafamososespectaculos

Reciente

Sesión del Senado de México donde se aprueba informe de la Guardia Nacional 2025 con reducción de efectivos y datos de decomisos de fentanilo
México

GN 2025: decomisos récord con menos efectivos

El Senado avaló el primer informe bajo la Sedena con 82 votos; la oposición advirtió falta de trazabilidad en los resultados.

Senado de México debate caso CIA Chihuahua; gobernadora Maru Campos no compareció ante comisiones el 29 de abril de 2026
México

Maru Campos y la CIA: traición a la patria en el Senado

Senadores de Morena advierten pena de hasta 40 años; FGR investiga dos líneas del caso.

Psicólogos del CECA capacitan sobre prevención de adicciones a estudiantes de secundaria en Querétaro capital
Querétaro

CECA lleva prevención de adicciones a secundaria en Querétaro

Psicólogos del CECA cubren los 33 grupos de la Secundaria "Mariano Escobedo" en una jornada intensiva de prevención.

La secretaria de Turismo de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado, firma convenio de colaboración con CONEXSTUR durante el Tianguis Turístico de México para insertar la oferta del estado en canales internacionales de venta turística con presencia en más de 120 países
Querétaro

Querétaro llega a 120 países con nuevo convenio turístico

El acuerdo con CONEXSTUR busca insertar la oferta queretana en canales internacionales de venta turística durante el Tianguis.