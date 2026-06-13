Capturan en la autopista México-Querétaro a cuatro por robo en Colón

San Juan del Río, Querétaro, 12 de junio de 2026.- Cuatro personas señaladas de hacerse pasar por la Fiscalía General de la República fueron capturadas sobre la autopista México-Querétaro, tras el presunto robo a una empresa de capital extranjero en el municipio de Colón.
La captura ocurrió en el kilómetro 160, con dirección a la Ciudad de México, luego de un operativo que se extendió desde la zona industrial de Colón hasta San Juan del Río. Participaron la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la Guardia Nacional y corporaciones municipales.
¿Qué pasó en la autopista México-Querétaro?
De acuerdo con información preliminar, el grupo —tres hombres y una mujer— habría ingresado a la empresa vestido de negro y asegurando ser personal federal, sin mostrar identificaciones ni órdenes oficiales. Presuntamente sustrajo más de 20 teléfonos celulares de los trabajadores y obligó a una empleada a salir contra su voluntad, lo que activó la alerta entre las corporaciones.
Corporaciones estatales, municipales y la Guardia Nacional cerraron el paso en el kilómetro 160 de la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx
El rastreo de la motocicleta y las camionetas presuntamente usadas en la fuga derivó en un cerco sobre la autopista, que terminó con la detención de los cuatro sospechosos.
¿Qué vehículos aseguraron en el operativo?
Grúas retiraron las unidades vinculadas a la huida: una camioneta Raptor, una motocicleta, una camioneta Captiva y otro vehículo, que quedaron bajo custodia ministerial. La circulación sobre la autopista se mantuvo afectada durante varios minutos mientras los agentes aseguraban la zona.
Los titulares de las corporaciones de seguridad que participaron en el operativo pusieron a los detenidos a disposición de la Fiscalía. Las autoridades no descartan que se trate de presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo y asalto a empresas y transporte.
La situación jurídica de los cuatro detenidos se definirá conforme avancen las carpetas de investigación.