Capturan en la autopista México-Querétaro a cuatro por robo en Colón

El grupo habría huido en una motocicleta y varias camionetas, hasta que un cerco sobre la autopista terminó con la detención de los cuatro.

Cuerpos de seguridad mantienen un cerco sobre la autopista México-Querétaro, en San Juan del Río, durante la captura de cuatro presuntos responsables.

Corporaciones estatales, municipales y la Guardia Nacional cerraron el paso en el kilómetro 160 de la autopista México-Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 12 de junio de 2026.- Cuatro personas señaladas de hacerse pasar por la Fiscalía General de la República fueron capturadas sobre la autopista México-Querétaro, tras el presunto robo a una empresa de capital extranjero en el municipio de Colón.

La captura ocurrió en el kilómetro 160, con dirección a la Ciudad de México, luego de un operativo que se extendió desde la zona industrial de Colón hasta San Juan del Río. Participaron la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la Guardia Nacional y corporaciones municipales.

¿Qué pasó en la autopista México-Querétaro?

De acuerdo con información preliminar, el grupo —tres hombres y una mujer— habría ingresado a la empresa vestido de negro y asegurando ser personal federal, sin mostrar identificaciones ni órdenes oficiales. Presuntamente sustrajo más de 20 teléfonos celulares de los trabajadores y obligó a una empleada a salir contra su voluntad, lo que activó la alerta entre las corporaciones.

Cuerpos de seguridad mantienen un cerco sobre la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, en San Juan del R\u00edo, durante la captura de cuatro presuntos responsables. Corporaciones estatales, municipales y la Guardia Nacional cerraron el paso en el kilómetro 160 de la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx

El rastreo de la motocicleta y las camionetas presuntamente usadas en la fuga derivó en un cerco sobre la autopista, que terminó con la detención de los cuatro sospechosos.

¿Qué vehículos aseguraron en el operativo?

Grúas retiraron las unidades vinculadas a la huida: una camioneta Raptor, una motocicleta, una camioneta Captiva y otro vehículo, que quedaron bajo custodia ministerial. La circulación sobre la autopista se mantuvo afectada durante varios minutos mientras los agentes aseguraban la zona.

Los titulares de las corporaciones de seguridad que participaron en el operativo pusieron a los detenidos a disposición de la Fiscalía. Las autoridades no descartan que se trate de presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo y asalto a empresas y transporte.

La situación jurídica de los cuatro detenidos se definirá conforme avancen las carpetas de investigación.

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