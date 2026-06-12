Querétaro gradúa a 58 nuevos policías de proximidad para reforzar su estrategia de seguridad

Las y los 58 egresados completaron mil 230 horas de formación y se integrarán a corporaciones estatales y municipales del estado.

El gobernador Mauricio Kuri entrega constancias a integrantes de la Primera Generación 2026 de la Policía Estatal de Querétaro.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la graduación de la Primera Generación 2026 de la Policía del Estado de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de junio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la graduación de 58 nuevos policías de proximidad que concluyeron su Formación Inicial Única y se integrarán a las corporaciones estatales y municipales de Querétaro.

La Primera Generación 2026 de la Policía del Estado recibió sus constancias en un acto en el que el mandatario llamó a los egresados a servir con cercanía a las familias queretanas.

"Las y los felicito por este logro, porque detrás de cada constancia hay horas de estudio, entrenamiento, sacrificios personales y una valiente decisión que es servirle a Querétaro", dijo ante los nuevos elementos, a quienes acompañó la presidenta del Sistema Estatal DIF, Car Herrera.

El gobernador Mauricio Kuri entrega constancias a integrantes de la Primera Generaci\u00f3n 2026 de la Polic\u00eda Estatal de Quer\u00e9taro. El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la graduación de la Primera Generación 2026 de la Policía del Estado de Querétaro. rotativo.com.mx

¿Cuántos policías se graduaron en Querétaro?

Egresaron 58 elementos, mujeres y hombres, que completaron su Formación Inicial Única para Policía de Proximidad. El programa abarcó mil 230 horas de preparación orientadas a conocimientos, habilidades y competencias para el servicio, bajo un esquema académico alineado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los graduados se distribuirán entre la Policía Estatal y distintas policías municipales.

El proceso de formación se sostiene en una convocatoria de ingreso que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene vigente para incorporar nuevos aspirantes a la corporación.

El gobernador Mauricio Kuri entrega constancias a integrantes de la Primera Generaci\u00f3n 2026 de la Polic\u00eda Estatal de Quer\u00e9taro. El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la graduación de la Primera Generación 2026 de la Policía del Estado de Querétaro. rotativo.com.mx

Más de 800 egresados en la administración estatal

Con esta generación suman más de 800 policías formados durante la administración 2021-2027, provenientes de diversos municipios y de la Policía Estatal. Kuri González reconoció al Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado y a las instituciones que sostienen la profesionalización policial.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, afirmó que la incorporación de los 58 elementos representa la continuidad de un proyecto institucional centrado en la disciplina y el servicio.

"La Policía del Estado de Querétaro es reconocida a nivel nacional por sus capacidades operativas, por sus resultados y por la calidad humana de quienes la integramos", señaló. La dependencia ha sostenido su reclutamiento policial como vía permanente para ampliar el estado de fuerza.

El gobernador Mauricio Kuri entrega constancias a integrantes de la Primera Generaci\u00f3n 2026 de la Polic\u00eda Estatal de Quer\u00e9taro. El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la graduación de la Primera Generación 2026 de la Policía del Estado de Querétaro. rotativo.com.mx

Formación de proximidad y servicio ciudadano

En representación de los egresados, la alumna Olga Lidia Miranda Carlos dijo que la generación se incorpora a una corporación que representa disciplina, honor y vocación de servicio, lista para responder a la confianza depositada por la sociedad.

El Comandante de la Policía Estatal, Jackson Randy, realizó el exhorto final a los nuevos integrantes.

Pérez Hernández indicó que la corporación ha invertido en infraestructura, tecnología y equipamiento, además del fortalecimiento del capital humano. El gobernador cerró el acto con un mensaje directo a la generación: "Defiendan a Querétaro. Sirvan a su gente."

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