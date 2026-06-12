Shakira sí cantó en el Mundial 2026: el rumor de la doble es falso

La cicatriz en su frente y los ensayos que publicó un día antes desmienten la teoría que estalló en TikTok, X e Instagram.

Shakira canta sobre el escenario del Estadio Azteca durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026, rodeada por su cuerpo de baile.

Shakira interpretó "Dai Dai" junto a Burna Boy en la inauguración del Mundial 2026, en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Foto: Shakira.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 12, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 12 de junio de 2026.- Shakira sí subió al escenario del Estadio Azteca durante la inauguración del Mundial 2026, y el rumor de que una doble la sustituyó es falso. La cantante colombiana interpretó "Dai Dai", el tema oficial del torneo, junto al nigeriano Burna Boy ante más de 80 mil personas, en la apertura del 11 de junio en Ciudad de México.

Minutos después de la actuación, la conversación se mudó a las redes. En X, TikTok e Instagram, decenas de usuarios aseguraron que la mujer sobre el escenario no era la artista de 49 años, sino una supuesta doble contratada para el espectáculo. "Esa no es Shakira", repetían los mensajes que empujaron la teoría a las tendencias.

La inauguración del Mundial, seguida en vivo en sedes públicas como el Zona Fest del Corregidora en Querétaro, concentró buena parte de la conversación digital del día. La especulación, sin embargo, se sostuvo en percepción, no en pruebas: ángulos de cámara, lentes oscuros, una extensión de cabello y el maquillaje del show bastaron para que miles dudaran. No existe documento, registro de producción ni declaración que respalde la versión de la doble.

¿Shakira usó una doble en el Mundial 2026?

No. Dos elementos verificables desarman la teoría. El primero es físico: Shakira conserva una pequeña cicatriz en la frente, visible en fotografías de archivo —entre ellas imágenes de la agencia Associated Press de un acto en Nueva York en mayo de 2026— y también en las tomas de la inauguración. El segundo es su propio rastro digital. Un día antes, el 10 de junio, la cantante publicó en Instagram videos de sus ensayos en el Azteca, vestida de negro y con lentes oscuros, el mismo look del show. "Hemos tenido una semana de ensayos sin parar, estamos listos", escribió.

Tras la ceremonia, reforzó esa presencia con historias junto a Tyla, Danny Ocean, Burna Boy y J Balvin, y un mensaje a México: "Felicidades, México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable".

¿De dónde salió el rumor de la doble?

Buena parte de la versión nació como broma. Una cuenta deportiva difundió un video satírico que ironizaba sobre una supuesta clonación de la cantante; la pieza se viralizó en horas y muchos la tomaron en serio. A partir de ahí, capturas, flechas y montajes alimentaron una teoría que creció pese a la cantidad de imágenes y videos que mostraban a la verdadera Shakira sobre el escenario.

El terreno ya estaba abonado. La ceremonia había recibido críticas por su formato y por el presunto uso de playback, así que cada gesto de la artista quedó bajo la lupa. El humor hizo el resto: "Si eso es Shakira, mi abuela se fue a la Luna", resumió uno de los comentarios más compartidos.

Qué sigue para Shakira en el Mundial

La aparición confirma el vínculo de la colombiana con el torneo. "Dai Dai" es su cuarta canción ligada a una Copa del Mundo, después de "Hips Don't Lie/Bamboo" en Alemania 2006, "Waka Waka" en Sudáfrica 2010 y "La La La" en Brasil 2014. Su calendario mundialista no termina aquí: la FIFA confirmó que también participará en el espectáculo de medio tiempo de la final, el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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