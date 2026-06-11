Zona Fest abre en Querétaro con la inauguración del Mundial 2026

Santiago de Querétaro, Querétaro, 11 de junio de 2026.- El estadio Corregidora abrió la primera jornada de Zona Fest, el espacio habilitado por el Municipio de Querétaro para seguir la inauguración del Mundial 2026 y el debut de la Selección Mexicana. El presidente municipal, Felifer Macías, encabezó el arranque del evento.
Hasta las 13:00 horas, más de 4 mil personas se habían concentrado en el recinto, y para el resto de la jornada se prevé una asistencia superior a las 10 mil. La sede ofreció transmisión en vivo de los partidos, música, gastronomía y activaciones para todas las edades, en un ambiente de convivencia familiar.
El estadio Corregidora recibió a la afición queretana en la primera jornada de Zona Fest por la inauguración del Mundial 2026. rotativo.com.mx
¿Cuánto cuesta entrar a Zona Fest en Querétaro?
El acceso tiene un costo de 80 pesos e incluye todas las actividades. Las personas con discapacidad y las niñas y niños menores de 12 años entran sin cargo. Los boletos se venden en las taquillas del estadio Corregidora, en Centro Cívico y en las siete delegaciones del Municipio de Querétaro.
El estadio Corregidora recibió a la afición queretana en la primera jornada de Zona Fest por la inauguración del Mundial 2026. rotativo.com.mx
Transporte y accesos al estadio Corregidora
El Municipio dispuso transporte público gratuito de Qrobus, con rutas desde la Alameda Hidalgo hasta el estadio, para facilitar la movilidad y la seguridad de los asistentes. El recinto habilitó estacionamientos y una zona específica para el ascenso y descenso de usuarios de transporte público y privado.
Tras el primer partido del torneo, la programación contempla el concierto de Grupo Bronco. Más tarde, la afición podrá seguir el segundo encuentro entre las selecciones que comparten grupo con México.
El estadio Corregidora recibió a la afición queretana en la primera jornada de Zona Fest por la inauguración del Mundial 2026. rotativo.com.mx
Con la expectativa de superar las 10 mil personas, la jornada perfila al Corregidora como uno de los principales puntos de reunión de la afición queretana durante el arranque del Mundial.