Zona Fest abre en Querétaro con la inauguración del Mundial 2026

El recinto abrió sus puertas para ver la inauguración del torneo y el debut del Tri, con música, gastronomía y entrada a 80 pesos.

Aficionados reunidos en el estadio Corregidora durante la primera jornada de Zona Fest por la inauguración del Mundial 2026 en Querétaro.

El estadio Corregidora recibió a la afición queretana en la primera jornada de Zona Fest por la inauguración del Mundial 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, Querétaro, 11 de junio de 2026.- El estadio Corregidora abrió la primera jornada de Zona Fest, el espacio habilitado por el Municipio de Querétaro para seguir la inauguración del Mundial 2026 y el debut de la Selección Mexicana. El presidente municipal, Felifer Macías, encabezó el arranque del evento.

Hasta las 13:00 horas, más de 4 mil personas se habían concentrado en el recinto, y para el resto de la jornada se prevé una asistencia superior a las 10 mil. La sede ofreció transmisión en vivo de los partidos, música, gastronomía y activaciones para todas las edades, en un ambiente de convivencia familiar.

Aficionados reunidos en el estadio Corregidora durante la primera jornada de Zona Fest por la inauguraci\u00f3n del Mundial 2026 en Quer\u00e9taro. El estadio Corregidora recibió a la afición queretana en la primera jornada de Zona Fest por la inauguración del Mundial 2026. rotativo.com.mx

¿Cuánto cuesta entrar a Zona Fest en Querétaro?

El acceso tiene un costo de 80 pesos e incluye todas las actividades. Las personas con discapacidad y las niñas y niños menores de 12 años entran sin cargo. Los boletos se venden en las taquillas del estadio Corregidora, en Centro Cívico y en las siete delegaciones del Municipio de Querétaro.

Aficionados reunidos en el estadio Corregidora durante la primera jornada de Zona Fest por la inauguraci\u00f3n del Mundial 2026 en Quer\u00e9taro. El estadio Corregidora recibió a la afición queretana en la primera jornada de Zona Fest por la inauguración del Mundial 2026. rotativo.com.mx

Transporte y accesos al estadio Corregidora

El Municipio dispuso transporte público gratuito de Qrobus, con rutas desde la Alameda Hidalgo hasta el estadio, para facilitar la movilidad y la seguridad de los asistentes. El recinto habilitó estacionamientos y una zona específica para el ascenso y descenso de usuarios de transporte público y privado.

Tras el primer partido del torneo, la programación contempla el concierto de Grupo Bronco. Más tarde, la afición podrá seguir el segundo encuentro entre las selecciones que comparten grupo con México.

Aficionados reunidos en el estadio Corregidora durante la primera jornada de Zona Fest por la inauguraci\u00f3n del Mundial 2026 en Quer\u00e9taro. El estadio Corregidora recibió a la afición queretana en la primera jornada de Zona Fest por la inauguración del Mundial 2026. rotativo.com.mx

Con la expectativa de superar las 10 mil personas, la jornada perfila al Corregidora como uno de los principales puntos de reunión de la afición queretana durante el arranque del Mundial.

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