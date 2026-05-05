Desactivan cédula Alba de Ximena Valeria sin confirmar localización

Fiscalía retira cédula del Protocolo Alba; no precisó si Ximena Valeria fue localizada en El Marqués.

Cédula del Protocolo Alba de Ximena Valeria Ham Pérez con sello de desactivada emitida por Fiscalía Querétaro El Marqués 2026

La Fiscalía General del Estado de Querétaro desactivó la cédula del Protocolo Alba de Ximena Valeria Ham Pérez en El Marqués.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 5 de mayo de 2026. —La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó este lunes la desactivación de la cédula del Protocolo Alba de Ximena Valeria Ham Pérez, mujer de 24 años desaparecida en El Marqués desde la madrugada del 25 de abril.

En un comunicado breve, la dependencia agradeció a quienes se sumaron a la red #Conectar para difundir el caso y precisó que continuará la búsqueda con la aplicación de otras herramientas y métodos de investigación, sin informar si la joven fue localizada con bien.

La cédula original, difundida desde el 29 de abril, ubicaba como último punto de contacto el domicilio de la joven en avenida Paseo de Zinnia número 201, interior 11-E, colonia Cumbre Alta I, El Marqués, del que salió a la 01:15 horas del 25 de abril. La ficha incluía descripción física, señas particulares, listado de tatuajes y advertía que Ximena Valeria tiene diagnóstico de ansiedad y episodios psicóticos esporádicos.

El propio organismo había informado el pasado 1 de mayo, mediante el boletín CCS/170 publicado en su portal institucional, que el Protocolo Alba para localizar a Ximena Valeria había sido prorrogado por la Fiscalía y solicitaba apoyo ciudadano para continuar la difusión. Tres días después, la cédula fue retirada sin que se hicieran públicos los avances de las diligencias o el estatus actual de la búsqueda.

El convenio CONECTAR para la búsqueda de personas, firmado entre autoridades estatales y municipales, integra a las fiscalías locales con redes ciudadanas y plataformas digitales para acelerar la difusión de fichas. La desactivación administrativa de una cédula no equivale por sí misma a la confirmación de que una persona haya sido localizada, una distinción que las dependencias suelen cubrir con boletines posteriores cuando los hay.

Desapariciones en Querétaro: 18 mujeres reportadas en 2025

En 2025, al menos 18 personas figuraron como desaparecidas en Querétaro durante los primeros meses del año, según coberturas previas basadas en información oficial. Para 2026, la Fiscalía estatal no ha publicado un corte consolidado del fenómeno, lo que dificulta el seguimiento ciudadano del estado real de los casos abiertos en municipios como El Marqués, donde se concentran reportes recurrentes.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no había informado si Ximena Valeria Ham Pérez fue localizada con bien o si la joven sigue siendo considerada desaparecida tras la desactivación de la cédula. Quien cuente con datos sobre su paradero puede comunicarse a Locatel Querétaro al 442 229 1111, al 911 o de manera anónima al 089.

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