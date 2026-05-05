El Marqués, 5 de mayo de 2026. —La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó este lunes la desactivación de la cédula del Protocolo Alba de Ximena Valeria Ham Pérez, mujer de 24 años desaparecida en El Marqués desde la madrugada del 25 de abril.
En un comunicado breve, la dependencia agradeció a quienes se sumaron a la red #Conectar para difundir el caso y precisó que continuará la búsqueda con la aplicación de otras herramientas y métodos de investigación, sin informar si la joven fue localizada con bien.
La cédula original, difundida desde el 29 de abril, ubicaba como último punto de contacto el domicilio de la joven en avenida Paseo de Zinnia número 201, interior 11-E, colonia Cumbre Alta I, El Marqués, del que salió a la 01:15 horas del 25 de abril. La ficha incluía descripción física, señas particulares, listado de tatuajes y advertía que Ximena Valeria tiene diagnóstico de ansiedad y episodios psicóticos esporádicos.
El propio organismo había informado el pasado 1 de mayo, mediante el boletín CCS/170 publicado en su portal institucional, que el Protocolo Alba para localizar a Ximena Valeria había sido prorrogado por la Fiscalía y solicitaba apoyo ciudadano para continuar la difusión. Tres días después, la cédula fue retirada sin que se hicieran públicos los avances de las diligencias o el estatus actual de la búsqueda.
El convenio CONECTAR para la búsqueda de personas, firmado entre autoridades estatales y municipales, integra a las fiscalías locales con redes ciudadanas y plataformas digitales para acelerar la difusión de fichas. La desactivación administrativa de una cédula no equivale por sí misma a la confirmación de que una persona haya sido localizada, una distinción que las dependencias suelen cubrir con boletines posteriores cuando los hay.
Desapariciones en Querétaro: 18 mujeres reportadas en 2025
En 2025, al menos 18 personas figuraron como desaparecidas en Querétaro durante los primeros meses del año, según coberturas previas basadas en información oficial. Para 2026, la Fiscalía estatal no ha publicado un corte consolidado del fenómeno, lo que dificulta el seguimiento ciudadano del estado real de los casos abiertos en municipios como El Marqués, donde se concentran reportes recurrentes.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no había informado si Ximena Valeria Ham Pérez fue localizada con bien o si la joven sigue siendo considerada desaparecida tras la desactivación de la cédula. Quien cuente con datos sobre su paradero puede comunicarse a Locatel Querétaro al 442 229 1111, al 911 o de manera anónima al 089.