Querétaro, 28 de abril de 2025. — Representantes de más de 90 países, un grupo tributo a las K-estallido y una convivencia con ex futbolistas profesionales en el marco del Mundial de 2026 son los ejes del Festival de Comunidades Extranjeras que el Municipio de Querétaro instala este jueves 30 de abril en el Parque Bicentenario de Santa Rosa Jáuregui.
El alcalde Felifer Macías Olvera calificó la celebración como "nuestro gran evento" y anunció que el acceso será gratuito, con rutas de transporte sin costo desde el Centro Cultural Gómez Morín hacia el recinto cada 20 minutos a partir de las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche durante los tres días del festival.
El esquema de movilidad está pensado para que los asistentes del centro de la ciudad dejen el auto estacionado en el Gómez Morín y tomen el servicio gratuito directo al Parque Bicentenario, reduciendo la presión vial sobre la zona de Santa Rosa Jáuregui.
Además de esa ruta, la cabecera municipal de Santa Rosa contará con su propio servicio gratuito habilitado para el evento, que se suma a las líneas regulares de Qrobus que ya cubren el corredor.
La administración del estado, a través del gobernador Mauricio Kuri y del director Gerardo Cuanalo, respaldó la estrategia de movilidad, según informó Macías Olvera.
El componente deportivo del festival llega el viernes y sábado con la presencia de ex futbolistas profesionales vinculados al ambiente del Mundial que México co-organizará en 2026.
El alcalde confirmó la asistencia del Matador Hernández, Bautista, Zagg, Joaquín Beltrán, Adolfo Ríos y Pablo Barrera, quienes convivirán con el público y firmarán autógrafos en activaciones dentro del recinto.
K-estallido y gastronomía de 90 países en el Parque Bicentenario de Querétaro
El viernes y sábado el festival suma un espectáculo musical orientado al público infantil y juvenil: un grupo tributo a las K-estallido, la agrupación que domina las listas de preferencia entre niñas y adolescentes en el país.
Macías Olvera anticipó que la actuación generará "mucha esperanza" entre los asistentes más jóvenes. En paralelo, las exposiciones gastronómicas y culturales de más de 90 países estarán presentes durante los tres días en el renovado Parque Bicentenario de Santa Rosa Jáuregui, que funciona como sede principal del festival desde su remodelación.
¿Cómo llegar al Festival de Comunidades Extranjeras en Querétaro?
El municipio habilitó tres opciones de acceso gratuito: la ruta desde el Centro Cultural Gómez Morín con salidas cada 20 minutos entre las 11:00 y las 23:00 horas, el servicio desde la cabecera de Santa Rosa Jáuregui, y las líneas regulares de Qrobus que ya operan en el corredor. El estacionamiento del Gómez Morín funciona como punto de concentración para quienes vienen del centro de la ciudad.