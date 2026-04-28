Festival de Comunidades Extranjeras llega al Parque Bicentenario de Querétaro con K-estallido y ex futbolistas profesionales

El municipio capitalino habilita transporte sin costo desde el Centro Cultural Gómez Morín hacia Santa Rosa Jáuregui durante los tres días del evento.

Vista del Parque Bicentenario de Santa Rosa Jáuregui en Querétaro, sede del Festival de Comunidades Extranjeras 2025 con representantes de más de 90 países

El alcalde Felifer Macías Olvera presentó el Festival de Comunidades Extranjeras como el gran evento del municipio; el acceso al Parque Bicentenario será gratuito durante los tres días.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 28 de abril de 2025. — Representantes de más de 90 países, un grupo tributo a las K-estallido y una convivencia con ex futbolistas profesionales en el marco del Mundial de 2026 son los ejes del Festival de Comunidades Extranjeras que el Municipio de Querétaro instala este jueves 30 de abril en el Parque Bicentenario de Santa Rosa Jáuregui.

El alcalde Felifer Macías Olvera calificó la celebración como "nuestro gran evento" y anunció que el acceso será gratuito, con rutas de transporte sin costo desde el Centro Cultural Gómez Morín hacia el recinto cada 20 minutos a partir de las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche durante los tres días del festival.

El esquema de movilidad está pensado para que los asistentes del centro de la ciudad dejen el auto estacionado en el Gómez Morín y tomen el servicio gratuito directo al Parque Bicentenario, reduciendo la presión vial sobre la zona de Santa Rosa Jáuregui.

Además de esa ruta, la cabecera municipal de Santa Rosa contará con su propio servicio gratuito habilitado para el evento, que se suma a las líneas regulares de Qrobus que ya cubren el corredor.

La administración del estado, a través del gobernador Mauricio Kuri y del director Gerardo Cuanalo, respaldó la estrategia de movilidad, según informó Macías Olvera.

El componente deportivo del festival llega el viernes y sábado con la presencia de ex futbolistas profesionales vinculados al ambiente del Mundial que México co-organizará en 2026.

El alcalde confirmó la asistencia del Matador Hernández, Bautista, Zagg, Joaquín Beltrán, Adolfo Ríos y Pablo Barrera, quienes convivirán con el público y firmarán autógrafos en activaciones dentro del recinto.

K-estallido y gastronomía de 90 países en el Parque Bicentenario de Querétaro

El viernes y sábado el festival suma un espectáculo musical orientado al público infantil y juvenil: un grupo tributo a las K-estallido, la agrupación que domina las listas de preferencia entre niñas y adolescentes en el país.

Macías Olvera anticipó que la actuación generará "mucha esperanza" entre los asistentes más jóvenes. En paralelo, las exposiciones gastronómicas y culturales de más de 90 países estarán presentes durante los tres días en el renovado Parque Bicentenario de Santa Rosa Jáuregui, que funciona como sede principal del festival desde su remodelación.

¿Cómo llegar al Festival de Comunidades Extranjeras en Querétaro?

El municipio habilitó tres opciones de acceso gratuito: la ruta desde el Centro Cultural Gómez Morín con salidas cada 20 minutos entre las 11:00 y las 23:00 horas, el servicio desde la cabecera de Santa Rosa Jáuregui, y las líneas regulares de Qrobus que ya operan en el corredor. El estacionamiento del Gómez Morín funciona como punto de concentración para quienes vienen del centro de la ciudad.

comunidades extranjerasgobiernofelifer macias

Reciente

Policías de la SSPMQ en operativo nocturno en colonia Felipe Carrillo Puerto, Querétaro capital, tras alerta del CAE 9-1-1
Querétaro

Cámaras capturan a intruso en bodega de Querétaro

Policías municipales localizan a sospechoso tras persecución en colonia Felipe Carrillo Puerto.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito durante diligencia de cateo en papelería de colonia Marfil, San Juan del Río, Querétaro, por documentos falsos
San Juan del Río

Catean papelería en SJR por documentos falsos

Sinergia irrumpe en establecimiento de colonia Marfil y asegura equipo electrónico y celulares.

Agentes de la SSPM de San Juan del Río aseguran bolsas con metanfetamina, réplica de arma y dispositivo inhibidor de señal en el Barrio de La Cruz.
San Juan del Río

Dos detenidos con droga y arma en bodega de SJR

SSPM asegura 10 bolsas de metanfetamina, réplica de arma y aparato inhibidor de señal tras reporte al 9-1-1.

Martín Arango, dirigente del PAN Querétaro, durante rueda de prensa sobre carretera federal 57 y accidentes en obras
Política

PAN: la 57, 183 muertos y sin terminar

Arango exige soluciones en tramo que acumula 3 mil 708 accidentes desde el arranque de obras en 2019.