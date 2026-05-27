MéxicoQ Zona Fest vende 17 mil boletos; Bronco encabeza preferencia

El alcalde Felifer Macías reveló el ranking de conciertos con mayor demanda y confirmó la ampliación de horarios de taquilla en Querétaro.

Alcalde Felifer Macías Olvera anunció el corte de venta del MéxicoQ Zona Fest en Querétaro

El alcalde Felifer Macías Olvera reveló las cifras de venta del fan fest mundialista durante entrevista con medios.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El MéxicoQ Zona Fest, el fan fest oficial del Mundial 2026 en la capital queretana, alcanzó 17 mil boletos vendidos al corte del fin de semana, con Bronco encabezando la preferencia del público. El alcalde Felifer Macías Olvera reveló el ranking durante entrevista con medios.

"Vamos muy, muy bien. El corte al día de hoy me parece que ya es de cerca de 17 mil boletos vendidos", declaró el edil capitalino.

Bronco arriba, El Tri en cuarto

El ranking de venta colocó a Bronco en el primer lugar, seguido de Panteón Rococó, Los Ángeles Azules y El Tri. Macías Olvera precisó que la diferencia entre los primeros tres lugares es cerrada y que a partir del cuarto la demanda comienza a separarse.

"Va ganando Bronco en primer lugar, luego va Panteón Rococó en segundo lugar, va Los Ángeles Azules en tercero, El Tri en cuarto. El Tri en cuarto ya ahí se va disgregando", detalló.

Horarios ampliados de taquilla

El alcalde anunció la ampliación de horarios de venta tras detectar que muchos interesados no podían acudir por las mañanas a comprar.

En el Estadio Corregidora la venta se extiende de 8:00 a 20:00 horas, con apertura adicional sábado y domingo de 9:00 a 13:00 horas. En el Centro Cívico y en las siete delegaciones de la capital el horario se mantiene de 8:00 a 16:00 horas.

El acceso general cuesta $80 pesos e incluye los partidos transmitidos en pantalla gigante más el concierto estelar de cada jornada. La capacidad del recinto y la demanda registrada anticipan que el aforo se agotará antes del inicio del torneo.

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