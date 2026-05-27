MéxicoQ Zona Fest vende 17 mil boletos; Bronco encabeza preferencia

Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El MéxicoQ Zona Fest, el fan fest oficial del Mundial 2026 en la capital queretana, alcanzó 17 mil boletos vendidos al corte del fin de semana, con Bronco encabezando la preferencia del público. El alcalde Felifer Macías Olvera reveló el ranking durante entrevista con medios.
"Vamos muy, muy bien. El corte al día de hoy me parece que ya es de cerca de 17 mil boletos vendidos", declaró el edil capitalino.
Bronco arriba, El Tri en cuarto
El ranking de venta colocó a Bronco en el primer lugar, seguido de Panteón Rococó, Los Ángeles Azules y El Tri. Macías Olvera precisó que la diferencia entre los primeros tres lugares es cerrada y que a partir del cuarto la demanda comienza a separarse.
"Va ganando Bronco en primer lugar, luego va Panteón Rococó en segundo lugar, va Los Ángeles Azules en tercero, El Tri en cuarto. El Tri en cuarto ya ahí se va disgregando", detalló.
Horarios ampliados de taquilla
El alcalde anunció la ampliación de horarios de venta tras detectar que muchos interesados no podían acudir por las mañanas a comprar.
En el Estadio Corregidora la venta se extiende de 8:00 a 20:00 horas, con apertura adicional sábado y domingo de 9:00 a 13:00 horas. En el Centro Cívico y en las siete delegaciones de la capital el horario se mantiene de 8:00 a 16:00 horas.
El acceso general cuesta $80 pesos e incluye los partidos transmitidos en pantalla gigante más el concierto estelar de cada jornada. La capacidad del recinto y la demanda registrada anticipan que el aforo se agotará antes del inicio del torneo.