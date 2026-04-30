Festival de Comunidades 2026: programa completo de 4 días en Querétaro

Estadio y Velaria reciben tango, K-pop, flamenco y mariachi del 30 de abril al 3 de mayo.

Programa de espectáculos del XVIII Festival de Comunidades Extranjeras 2026 en el Parque Bicentenario de Querétaro.

Tango, K-pop, flamenco, danzas árabes, mariachi y agrupaciones de más de 20 países componen el cartel de cuatro días en Estadio y Velaria.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Kary García
Por Kary García Abr 30, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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Querétaro, 30 de abril de 2026. — El Festival de Comunidades Extranjeras 2026 abre este jueves 30 de abril su programa de cuatro días en el Parque Bicentenario con dos escenarios paralelos —el Estadio y la Velaria— donde se presentan tango argentino, K-pop coreano, flamenco español, danzas árabes, mariachi mexicano y agrupaciones de más de una veintena de países.

El XVIII Festival, en su edición pambolera rumbo a la Copa del Mundo 2026, concluye el domingo 3 de mayo con la clausura y premiación a cargo de la Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro.

La jornada inaugural del Festival de Comunidades arranca a las 14:00 horas en la Velaria con Litaniarítmica de Juliette Kuri, mientras el Estadio se ocupa desde las 14:45 con la Torrentera Rock Band en homenaje a Chile.

La inauguración oficial está programada a las 17:00 en el Estadio. La velada cierra con el reggae fusión de Larco Brown desde Jamaica a las 19:50 y la danza cubana de Areno en la Velaria a las 19:00.

El viernes 1 de mayo concentra la jornada más densa del programa: el Estadio recorre la música del Caribe con bossanova, mariachi hondureño, ritmos dominicanos y son cubano, mientras la Velaria abre con cumbia universitaria y avanza hacia maktub australiano, danzart ruso, electric tango argentino y un cierre libanés con Rakossash.

La edición pambolera suma componente deportivo entre comunidades residentes y sesiones de autógrafos con leyendas del balompié.

El sábado 2 de mayo el Estadio abre con un tributo a Polo Montañez desde Cuba a las 12:45, seguido por el showcase K-pop de OFF TOPIC, las Voces de Canadá, los suizos Six Pack, el Puka Hampig de Ecuador y los italianos Cronaday Asso.

La Velaria del sábado se concentra en danzas árabes y africanas en el Parque Bicentenario, con Al magrieb, Nagma Nd Sama palestina, Las Diosas del Antiguo Egipto y la Jerusadama sudafricana con el Waka Waka.

La jornada de cierre del domingo 3 de mayo arranca a las 12:45 con el Coro de canciones típicas alemanas Liederheist Querétaro y avanza por Bélgica, Cuba, Colombia, Suecia, Francia, Turquía y China en el Estadio.

La Velaria recibe el tango Linkos, el flamenco español de Pita Arte+Cuerpo, la danza irlandesa Trinity, los húngaros de Bondegui Forencs y los Velvet Echoes canadienses. La clausura y premiación a cargo de la Secretaría de Turismo Municipal está programada para las 19:30 en el Estadio.

El acceso al festival tiene un costo de 70 pesos durante los cuatro días. Niños menores de tres años, personas con credencial INAPAM y personas con discapacidad ingresan sin costo.

La edición previa del encuentro multicultural reunió a 72 mil 545 visitantes en octubre de 2025 y generó 59 millones de pesos de derrama económica.

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