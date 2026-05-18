Mundial Joven 2026 reúne a 1,080 deportistas en Querétaro

Sejuve y CECA arrancan torneo con 72 equipos en categorías Sub21 y Sub29; el calendario de partidos quedó sin precisar.

Mauricio Kuri González inaugura el Mundial Joven Aquí Contigo 2026 con 1,080 jóvenes en el ágora del Centro Cultural Gómez Morín en Querétaro

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, encabezó la inauguración del Mundial Joven Aquí Contigo 2026 en el Gómez Morín.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de mayo de 2026. —Mil 80 jóvenes de los 18 municipios de Querétaro disputan a partir de esta semana el Mundial Joven Aquí Contigo 2026, un torneo de futbol con formato tipo FIFA que reúne a 72 equipos en las categorías Sub21 y Sub29, en ramas femenil y varonil, y que tendrá su gran final en el Estadio Corregidora.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la ceremonia de inauguración en el ágora del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, donde se desplegó el desfile de los equipos representativos de cada municipio.

Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez inaugura el Mundial Joven Aqu\u00ed Contigo 2026 con 1,080 j\u00f3venes en el \u00e1gora del Centro Cultural G\u00f3mez Mor\u00edn en Quer\u00e9taro Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, encabezó la inauguración del Mundial Joven Aquí Contigo 2026 en el Gómez Morín. rotativo.com.mx

La organización corre a cargo de la Secretaría de la Juventud (Sejuve) en conjunto con el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), una pinza que ata el torneo a la agenda de prevención del estado y que conecta con la política juvenil que Virginia Hernández Vázquez ha presentado a nivel nacional en otros foros del IMJUVE.

La cobertura del Mundial Joven cae en plena vigilia mundialista para la entidad, cinco semanas después de que Querétaro confirmara su papel como sede alterna del Mundial 2026.

Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez inaugura el Mundial Joven Aqu\u00ed Contigo 2026 con 1,080 j\u00f3venes en el \u00e1gora del Centro Cultural G\u00f3mez Mor\u00edn en Quer\u00e9taro Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, encabezó la inauguración del Mundial Joven Aquí Contigo 2026 en el Gómez Morín. rotativo.com.mx

Durante el acto protocolario, las y los jugadores recibieron el uniforme oficial del torneo, se entonó el himno del Mundial Joven 2026 y los 18 presidentes municipales realizaron el sorteo de los grupos.

La titular de la Sejuve, Virginia Hernández Vázquez, explicó que la competencia abrirá con una fase de grupos en la que los equipos buscarán su pase a la siguiente ronda, seguida por una etapa de eliminación directa hasta llegar a la final.

“Hoy aquí hay jóvenes de los 18 municipios, de la sierra, del semidesierto, de la zona metropolitana, de cada parte de nuestro estado”, manifestó Hernández Vázquez ante el ágora llena.

Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez inaugura el Mundial Joven Aqu\u00ed Contigo 2026 con 1,080 j\u00f3venes en el \u00e1gora del Centro Cultural G\u00f3mez Mor\u00edn en Quer\u00e9taro Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, encabezó la inauguración del Mundial Joven Aquí Contigo 2026 en el Gómez Morín. rotativo.com.mx

La funcionaria sostuvo que el deporte funciona como herramienta de integración y prevención, y que el torneo busca fortalecer la inclusión, el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto entre las juventudes queretanas.

Estadio Corregidora cierra el Mundial Joven 2026 en Querétaro

Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez inaugura el Mundial Joven Aqu\u00ed Contigo 2026 con 1,080 j\u00f3venes en el \u00e1gora del Centro Cultural G\u00f3mez Mor\u00edn en Quer\u00e9taro Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, encabezó la inauguración del Mundial Joven Aquí Contigo 2026 en el Gómez Morín. rotativo.com.mx

La final del torneo se disputará en el Estadio Corregidora, el mismo recinto que recibirá a la Selección Mexicana el 25 de febrero tras nueve años sin partidos internacionales.

Esa elección de sede coloca al campeón del Mundial Joven sobre el césped del estadio donde Querétaro montará buena parte de la fiesta mundialista como sede alterna del Mundial 2026, con FanFest y pantallas en plazas públicas.

CategoríaAños de nacimiento
Sub212005-2009
Sub291997-2004


El presidente municipal capitalino, Felipe Fernando Macías Olvera, llamó a los jugadores a portar “con muchísimo orgullo el escudo de su municipio”. El alcalde apuntó que el torneo se enmarca dentro de la programación con la que Querétaro empata su calendario deportivo con el Mundial mayor, en paralelo a actividades como el Festival de Comunidades Extranjeras con temática mundialista que reunió a 64 países en abril en el Parque Bicentenario.

¿Cuándo arrancan los partidos del Mundial Joven Querétaro 2026?

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La Sejuve no precisó el calendario de partidos de la fase de grupos, ni el horario de inicio, ni la sede de los encuentros previos a la final. Tampoco se informó sobre estímulos económicos, becas o cualquier otro tipo de reconocimiento para el equipo campeón en cada categoría. Hasta el momento, la dependencia estatal no ha publicado el rol de juegos en sus canales oficiales.

El torneo deja a 60 equipos masculinos y femeninos disputándose un cupo en la etapa de eliminación directa, mientras el Gobierno del Estado intenta capitalizar la coyuntura del Mundial mayor para colocar a las juventudes en la agenda pública.

Querétaro encara el último tramo previo al inicio de la Copa del Mundo con un calendario propio que mezcla cancha, plazas públicas y el Estadio Corregidora.

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