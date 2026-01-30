Destaca SEJUVE programas de Querétaro en Encuentro de Autoridades Jóvenes

Virginia Hernández presenta Contigo Sanamente y apoyos a emprendedores ante autoridades de todo el país

Virginia Hernández Vázquez, secretaria de la Juventud de Querétaro, participa en el Encuentro de Autoridades Jóvenes del IMJUVE presentando programas juveniles

Virginia Hernández Vázquez, secretaria de la Juventud de Querétaro, durante su participación en el encuentro nacional.

Por Diario Rotativo Ene 30, 2026
Querétaro, 30 de enero de 2026. —La secretaria de la Juventud de Querétaro, Virginia Hernández Vázquez, participó en el Encuentro de Autoridades Jóvenes organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud en la Ciudad de México.

Durante su intervención, la funcionaria compartió las políticas públicas que impulsa el estado para el desarrollo integral de las juventudes, entre las que destacó el programa de salud mental Contigo Sanamente, los apoyos para personas emprendedoras y las acciones orientadas a promover la participación ciudadana juvenil.

El encuentro tuvo como objetivo compartir experiencias de trabajo en materia de juventud que se realizan en los tres niveles de gobierno.

Autoridades de diversas entidades del país intercambiaron buenas prácticas y estrategias para atender las necesidades de la población joven mexicana.

"Estos encuentros nos permiten aprender de otras experiencias, fortalecer nuestras estrategias y, sobre todo, poner en el centro a las juventudes, escucharlas y construir políticas públicas que respondan a sus realidades", expresó Hernández Vázquez.

Los programas de juventud en Querétaro presentados por la titular de la SEJUVE abarcan diversos ámbitos del desarrollo integral.

Contigo Sanamente ofrece atención en salud mental para jóvenes queretanos, mientras que los apoyos a emprendedores buscan impulsar proyectos productivos entre la población de 15 a 29 años de edad.

Abraham Carro Toledo, director general del IMJUVE, señaló que este tipo de encuentros buscan fortalecer la vinculación en materia de juventud con todos los órdenes de gobierno.

Precisó que la participación de representantes de los estados del país permite construir una agenda común en beneficio de las juventudes mexicanas.

Durante la jornada, personas jóvenes tomadoras de decisiones establecieron alianzas para continuar creando mejores condiciones de vida.

La SEJUVE de Querétaro reafirmó su compromiso de mantener políticas públicas centradas en las necesidades reales de los jóvenes queretanos.

