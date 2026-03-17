San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. —Seis personas de origen extranjero fueron localizadas en el interior de un inmueble cateado en la colonia San Juan Bosco, en San Juan del Río, tras una denuncia ciudadana.
De ellas, cuatro fueron remitidas al Instituto Nacional de Migración (INM) debido a su situación migratoria irregular en el país, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
La diligencia se ejecutó bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, encabezada por la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía estatal, con apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Policía Municipal de San Juan del Río, que proporcionó seguridad perimetral durante el operativo.
La dependencia no precisó la nacionalidad de las personas localizadas ni el delito específico que se investiga. Cabe señalar que no se ha emitido información sobre la identidad del denunciante ni sobre los motivos concretos de la denuncia.
Dentro del inmueble se encontraban diversas personas además de los seis extranjeros, a quienes se les brindó atención conforme a los protocolos establecidos, según la Fiscalía.
No se detalló cuántas personas había en total ni la condición en la que se encontraban al momento del cateo en la colonia San Juan Bosco.
Inmueble queda asegurado tras operativo en San Juan del Río
El inmueble fue asegurado como parte de la investigación y los indicios recabados serán integrados a la carpeta correspondiente, indicó la dependencia.
La Fiscalía no especificó si existen personas detenidas ni si se aseguraron objetos o sustancias adicionales durante la diligencia.
La estrategia Sinergia es el mecanismo de coordinación operativa entre la Fiscalía estatal y corporaciones federales y municipales que ha sido utilizado en cateos simultáneos y operativos de alto impacto en distintos municipios de Querétaro en semanas recientes.
Al momento de la publicación, la Fiscalía no ha emitido información sobre la línea de investigación que motivó el cateo ni sobre posibles imputaciones.