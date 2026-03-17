Catean inmueble en San Juan del Río; hallan a seis extranjeros en su interior

Cuatro personas de origen extranjero fueron remitidas al Instituto Nacional de Migración tras operativo en la colonia San Juan Bosco.

Operativo de cateo de la Fiscalía de Querétaro en la colonia San Juan Bosco de San Juan del Río con apoyo de fuerzas federales

Elementos de seguridad participaron en el cateo del inmueble en la colonia San Juan Bosco de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. —Seis personas de origen extranjero fueron localizadas en el interior de un inmueble cateado en la colonia San Juan Bosco, en San Juan del Río, tras una denuncia ciudadana.

De ellas, cuatro fueron remitidas al Instituto Nacional de Migración (INM) debido a su situación migratoria irregular en el país, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La diligencia se ejecutó bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, encabezada por la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía estatal, con apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Policía Municipal de San Juan del Río, que proporcionó seguridad perimetral durante el operativo.

La dependencia no precisó la nacionalidad de las personas localizadas ni el delito específico que se investiga. Cabe señalar que no se ha emitido información sobre la identidad del denunciante ni sobre los motivos concretos de la denuncia.

Dentro del inmueble se encontraban diversas personas además de los seis extranjeros, a quienes se les brindó atención conforme a los protocolos establecidos, según la Fiscalía.

No se detalló cuántas personas había en total ni la condición en la que se encontraban al momento del cateo en la colonia San Juan Bosco.

Inmueble queda asegurado tras operativo en San Juan del Río

El inmueble fue asegurado como parte de la investigación y los indicios recabados serán integrados a la carpeta correspondiente, indicó la dependencia.

La Fiscalía no especificó si existen personas detenidas ni si se aseguraron objetos o sustancias adicionales durante la diligencia.

La estrategia Sinergia es el mecanismo de coordinación operativa entre la Fiscalía estatal y corporaciones federales y municipales que ha sido utilizado en cateos simultáneos y operativos de alto impacto en distintos municipios de Querétaro en semanas recientes.

Al momento de la publicación, la Fiscalía no ha emitido información sobre la línea de investigación que motivó el cateo ni sobre posibles imputaciones.

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