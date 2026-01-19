Querétaro, 19 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado ejecutó cateos simultáneos en distintos puntos de la capital de Querétaro durante la madrugada del 17 de enero, logrando la detención de cinco personas por delitos patrimoniales y contra la salud.

Cateos simultáneos en varios puntos de la capital queretana durante la madrugada del viernes. La operación contó con participación interinstitucional. Foto: Fiscalía General del Estado.

El operativo forma parte de la estrategia Sinergia por Querétaro y derivó de investigaciones desarrolladas por la institución, informó la dependencia estatal mediante comunicado oficial.

Las acciones fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con participación coordinada de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y corporaciones de policía municipal. Los cinco objetivos habían sido previamente identificados dentro de investigaciones en curso, precisó la Fiscalía.

Durante las diligencias se realizaron inspecciones en diversos domicilios donde se desarrollaron actos de investigación orientados a la localización de indicios relacionados con los hechos investigados. Los elementos asegurados fueron remitidos para análisis pericial e integración a las carpetas de investigación correspondientes, detalló la dependencia.

La institución refuerza su compromiso con la seguridad, la legalidad y la coordinación institucional en beneficio de la ciudadanía queretana. La Fiscalía continuará con las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos, el establecimiento de responsabilidades y la puesta a disposición de las personas detenidas ante la autoridad judicial, aseguró la dependencia.

El operativo forma parte de la estrategia de seguridad estatal 2026 que busca reducir la incidencia delictiva mediante acciones de inteligencia y coordinación interinstitucional.