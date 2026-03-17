Caen cuatro implicados en homicidio con armas y explosivos en Pedro Escobedo

Fiscalía de Querétaro asegura armas, granadas y vehículos tras cateos simultáneos en Corregidora y Querétaro.

Cateo de la Fiscalía de Querétaro en el marco de la estrategia Sinergia por homicidio calificado en Pedro Escobedo

La Fiscalía logró la vinculación a proceso de los cuatro imputados en menos de 72 horas

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pedro Escobedo, 17 de marzo de 2026. —Cuatro hombres fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado tras el asesinato de una persona en la comunidad de La Lira, en Pedro Escobedo.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que durante la investigación se ejecutaron cateos simultáneos en los que se aseguraron armas de fuego, dos artefactos explosivos tipo granada y dos vehículos relacionados con los imputados. Uno de ellos también fue vinculado por robo calificado.

El hallazgo del cuerpo ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando agentes de la Policía de Investigación del Delito adscritos a la Unidad de Pedro Escobedo localizaron a la víctima sin vida al exterior de su domicilio con lesiones por arma de fuego.

A partir de ese momento, la Fiscalía desplegó diligencias periciales, policiales y ministeriales que permitieron establecer líneas de investigación en menos de 24 horas. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades.

Al día siguiente, el 14 de marzo, se ejecutaron cuatro cateos simultáneos en los municipios de Corregidora y Querétaro —uno de ellos en la colonia Villas de Santiago— bajo la estrategia Sinergia por Querétaro.

Cateo de la Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro en el marco de la estrategia Sinergia por homicidio calificado en Pedro Escobedo Elementos de seguridad durante uno de los cateos realizados en Corregidora y Querétaro el 14 de marzo.

En los operativos participaron la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y policías municipales de Querétaro y Corregidora.

Durante las diligencias se aseguraron armas de fuego largas y cortas, cartuchos útiles, dos granadas y dos vehículos vinculados con los imputados, precisó la dependencia.

Vinculan a proceso a los cuatro imputados por homicidio en Pedro Escobedo

El 15 de marzo se cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión. Un día después, durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los cuatro detenidos por homicidio calificado. A uno de ellos se le sumó la vinculación por robo calificado.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva a los cuatro imputados y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, con el objetivo de fortalecer la carpeta.

¿Qué es la estrategia Sinergia por Querétaro?

La estrategia Sinergia es un mecanismo de coordinación operativa entre la Fiscalía estatal, corporaciones federales y policías municipales de Querétaro que permite ejecutar acciones simultáneas —como cateos y detenciones— en distintos puntos del estado.

En este caso, la colaboración de la Policía Estatal resultó clave para la localización de los domicilios.

La Fiscalía General del Estado indicó que continuará con las investigaciones para el esclarecimiento total de los hechos. Al momento de la publicación, no se han dado a conocer más detalles sobre el móvil del crimen ni posibles vínculos entre los imputados.

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