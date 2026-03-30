Pedro Escobedo, 30 de marzo de 2026. — Tres personas fueron detenidas tras la ejecución simultánea de cateos en los municipios de Pedro Escobedo y Amealco, donde agentes de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron además una orden de aprehensión vigente por violencia familiar contra uno de los asegurados.
Las diligencias forman parte de líneas de investigación abiertas que la dependencia mantiene activas en ambas demarcaciones.
El despliegue operativo involucró a personal de la Policía de Investigación del Delito, con respaldo de elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal (POES), quienes establecieron un perímetro de seguridad en las zonas intervenidas.
Los cateos coordinados en Querétaro se realizaron de forma simultánea para evitar que los objetivos fueran alertados.
La persona con orden de aprehensión pendiente enfrentaba un proceso por violencia familiar, delito que en Querétaro ha registrado un incremento sostenido en las carpetas de investigación durante los últimos dos años, según cifras del propio órgano de justicia estatal. La captura se concretó sin incidentes durante el desarrollo de una de las tres diligencias.
Agentes de la Policía de Investigación del Delito participaron en los tres cateos simultáneos realizados en Pedro Escobedo y Amealco. rotativo.com.mx
Cateos en Pedro Escobedo y Amealco como parte de Sinergia
Las intervenciones se enmarcan en la estrategia Sinergia por Querétaro, un esquema de colaboración interinstitucional que articula esfuerzos entre la Fiscalía, fuerzas federales y corporaciones estatales para ejecutar acciones de alto impacto en municipios con carpetas de investigación activas.
Los tres detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente para la continuación de sus respectivos procesos. Las investigaciones permanecen abiertas, informó la Fiscalía, sin precisar la naturaleza de los delitos indagados en los otros dos cateos ni la identidad de los asegurados.