Cateos simultáneos en Pedro Escobedo y Amealco dejan tres detenidos

Fiscalía cumplimenta orden de aprehensión por violencia familiar durante operativo coordinado.

Elementos de seguridad durante cateo en Pedro Escobedo y Amealco como parte de operativo coordinado en Querétaro

Agentes de la Policía de Investigación del Delito participaron en los tres cateos simultáneos realizados en Pedro Escobedo y Amealco.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pedro Escobedo, 30 de marzo de 2026. — Tres personas fueron detenidas tras la ejecución simultánea de cateos en los municipios de Pedro Escobedo y Amealco, donde agentes de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron además una orden de aprehensión vigente por violencia familiar contra uno de los asegurados.

Las diligencias forman parte de líneas de investigación abiertas que la dependencia mantiene activas en ambas demarcaciones.

El despliegue operativo involucró a personal de la Policía de Investigación del Delito, con respaldo de elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal (POES), quienes establecieron un perímetro de seguridad en las zonas intervenidas.

Los cateos coordinados en Querétaro se realizaron de forma simultánea para evitar que los objetivos fueran alertados.

La persona con orden de aprehensión pendiente enfrentaba un proceso por violencia familiar, delito que en Querétaro ha registrado un incremento sostenido en las carpetas de investigación durante los últimos dos años, según cifras del propio órgano de justicia estatal. La captura se concretó sin incidentes durante el desarrollo de una de las tres diligencias.


Elementos de seguridad durante cateo en Pedro Escobedo y Amealco como parte de operativo coordinado en Quer\u00e9taro Agentes de la Policía de Investigación del Delito participaron en los tres cateos simultáneos realizados en Pedro Escobedo y Amealco. rotativo.com.mx

Cateos en Pedro Escobedo y Amealco como parte de Sinergia

Las intervenciones se enmarcan en la estrategia Sinergia por Querétaro, un esquema de colaboración interinstitucional que articula esfuerzos entre la Fiscalía, fuerzas federales y corporaciones estatales para ejecutar acciones de alto impacto en municipios con carpetas de investigación activas.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente para la continuación de sus respectivos procesos. Las investigaciones permanecen abiertas, informó la Fiscalía, sin precisar la naturaleza de los delitos indagados en los otros dos cateos ni la identidad de los asegurados.

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