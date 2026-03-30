Vinculan a proceso a "El Rata", objetivo prioritario, en San Juan del Río

Juez impone prisión preventiva a tres detenidos en cateos de la estrategia Sinergia.

Cateo de seguridad en San Juan del Río durante operativo Sinergia por Querétaro contra generadores de violencia

Elementos de seguridad durante los cateos realizados el 24 de marzo en San Juan del Río como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de marzo de 2026. —Un juez de control determinó la vinculación a proceso de Miguel "N", alias "El Rata", señalado por la Fiscalía General del Estado como objetivo prioritario y generador de violencia en este municipio. Junto con él fueron vinculados Edgar "N", conocido como "El Barbas", y Emmanuel "N", apodado "Pato", por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Los tres permanecerán en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en dos meses.

La captura de los imputados ocurrió el 24 de marzo durante una jornada de 10 cateos simultáneos desplegados en San Juan del Río como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, operativo interinstitucional que ha concentrado acciones contra blancos de alto impacto en la región. Ese mismo día, la Fiscalía estatal presentaba su informe de actividades 2026, lo que convirtió las detenciones en una demostración operativa en tiempo real.

Según los datos de prueba expuestos ante el juzgado, los tres hombres participaron en una agresión con múltiples disparos de arma de fuego dirigidos contra las víctimas. El Ministerio Público acreditó que las circunstancias del ataque configuraban la intención directa de privar de la vida a los agredidos, elemento que sostuvo la calificativa del delito.

Prisión preventiva y plazo de investigación en caso de "El Rata"

El juez consideró suficientes los elementos para mantener a los imputados bajo la medida cautelar más severa. La prisión preventiva justificada implica que Miguel "N", Edgar "N" y Emmanuel "N" permanecerán recluidos durante el periodo de investigación complementaria sin posibilidad de enfrentar el proceso en libertad.

La identificación de "El Rata" como objetivo prioritario responde a su presunto papel en hechos de violencia registrados en San Juan del Río, de acuerdo con la propia Fiscalía. Las autoridades no precisaron públicamente cuántos eventos violentos le atribuyen ni desde cuándo figuraba en la lista de blancos del operativo Sinergia.

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