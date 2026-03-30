San Juan del Río, 30 de marzo de 2026. —Un juez de control determinó la vinculación a proceso de Miguel "N", alias "El Rata", señalado por la Fiscalía General del Estado como objetivo prioritario y generador de violencia en este municipio. Junto con él fueron vinculados Edgar "N", conocido como "El Barbas", y Emmanuel "N", apodado "Pato", por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.
Los tres permanecerán en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en dos meses.
La captura de los imputados ocurrió el 24 de marzo durante una jornada de 10 cateos simultáneos desplegados en San Juan del Río como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, operativo interinstitucional que ha concentrado acciones contra blancos de alto impacto en la región. Ese mismo día, la Fiscalía estatal presentaba su informe de actividades 2026, lo que convirtió las detenciones en una demostración operativa en tiempo real.
Según los datos de prueba expuestos ante el juzgado, los tres hombres participaron en una agresión con múltiples disparos de arma de fuego dirigidos contra las víctimas. El Ministerio Público acreditó que las circunstancias del ataque configuraban la intención directa de privar de la vida a los agredidos, elemento que sostuvo la calificativa del delito.
Prisión preventiva y plazo de investigación en caso de "El Rata"
El juez consideró suficientes los elementos para mantener a los imputados bajo la medida cautelar más severa. La prisión preventiva justificada implica que Miguel "N", Edgar "N" y Emmanuel "N" permanecerán recluidos durante el periodo de investigación complementaria sin posibilidad de enfrentar el proceso en libertad.
La identificación de "El Rata" como objetivo prioritario responde a su presunto papel en hechos de violencia registrados en San Juan del Río, de acuerdo con la propia Fiscalía. Las autoridades no precisaron públicamente cuántos eventos violentos le atribuyen ni desde cuándo figuraba en la lista de blancos del operativo Sinergia.