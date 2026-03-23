Protección Civil alerta por 33 cuerpos de agua peligrosos en San Juan del Río esta Semana Santa

Autoridades recorrerán presas y bordos para disuadir el ingreso; el año pasado Semana Santa cerró sin víctimas fatales por ahogamiento.

Cuerpo de agua natural en zona rural de San Juan del Río, Querétaro, señalizado como zona de riesgo por Protección Civil durante Semana Santa

Presas, bordos y represas en las zonas oriente y poniente de San Juan del Río no están habilitados para actividades recreativas, aunque su acceso no tiene barreras físicas que lo impidan.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de marzo de 2026. — Treinta y tres cuerpos de agua distribuidos en el territorio de San Juan del Río —presas, bordos y represas en las zonas oriente y poniente del municipio— representan el principal foco de riesgo durante las vacaciones de Semana Santa.

Ninguno está habilitado para actividades recreativas, pero año con año familias que salen de excursión o celebran reuniones privadas terminan ingresando a ellos, a veces con consecuencias fatales.

La Dirección de Protección Civil activó recorridos permanentes de inspección en todos esos sitios, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y la policía estatal, para hacer presencia disuasiva y formular recomendaciones directamente a las personas que se encuentren en el lugar.

El director Raciel Alejandro Luna Zúñiga recordó que la Semana Santa de 2025 cerró con saldo blanco en ahogamientos, un resultado que las autoridades atribuyen precisamente a la vigilancia preventiva.

Sin embargo, los meses posteriores —cuando arranca la temporada de lluvias y los niveles de los cuerpos de agua aumentan— han registrado decesos por descuido.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia fue directo: "Quisiéramos que nadie muriera porque se ahogó. Que nadie pierda la vida en San Juan del Río porque se descuidó o se confió."

Balnearios con supervisión y requisitos de seguridad verificados

Los ocho balnearios oficiales del municipio operan en condiciones distintas. Protección Civil revisó sus medidas de seguridad antes del inicio del periodo vacacional y continuará con inspecciones durante los días de mayor afluencia.

A diferencia de los cuerpos de agua naturales, los balnearios cuentan con infraestructura controlada; la recomendación de las autoridades es que quienes planeen actividades acuáticas los elijan como primera opción y eviten las presas y bordos, aunque la vigilancia en estos últimos no implica que estén autorizados.

¿Qué hacer si ves a alguien en riesgo en un cuerpo de agua?

La recomendación de Protección Civil es llamar de inmediato al 911. El puesto de mando en la Deportiva Oriente contará con técnicos en urgencias médicas disponibles las 24 horas.

Autoridades auxiliares de todas las delegaciones también están integradas al esquema de comunicación mediante un grupo de WhatsApp activo durante todo el operativo.

La alerta por ahogamientos se suma a otra advertencia del municipio para este periodo: el desperdicio de agua. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) recordó que la práctica tradicional de tirar agua el Sábado de Gloria —costumbre que se sigue dando en algunas colonias— puede derivar en multas que van de 1,700 hasta más de 200,000 pesos, según el volumen desperdiciado y las circunstancias del hecho.

La ley de ingresos vigente establece ese rango. Los meses de marzo, abril y mayo concentran un incremento de casi el 10% en el consumo residencial de agua en el municipio, un dato que JAPAM monitorea cada año. Denuncias por desperdicio: 427-100-2900 ext. 73 o WhatsApp 427-100-6811 ext. 16.

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