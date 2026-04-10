Santa Lucía suma 200 atenciones y 50 árboles en jornada comunitaria de San Juan del Río

Ocho dependencias atienden a familias de Santa Lucía con reforestación, podas y entrega de jitomate.

Jornada Viernes en Santa Lucía con atenciones ciudadanas en San Juan del Río encabezada por Roberto Cabrera

Ocho dependencias municipales instalaron mesas de atención y ejecutaron reforestación con 50 árboles en el campo de futbol de Santa Lucía.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 10 de abril de 2026. — Más de 200 atenciones ciudadanas, la reforestación del campo de futbol con 50 árboles y la rehabilitación de la iglesia local concentraron la quinta edición del programa Viernes en Santa Lucía, donde ocho dependencias del gobierno municipal de San Juan del Río atendieron a familias de la comunidad.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó el encuentro con liderazgos locales, que forma parte de la jornada 14 del esquema de visitas comunitarias impulsado por la administración en localidades del municipio.

Jornada Viernes en Santa Luc\u00eda con atenciones ciudadanas en San Juan del R\u00edo encabezada por Roberto Cabrera Ocho dependencias municipales instalaron mesas de atención y ejecutaron reforestación con 50 árboles en el campo de futbol de Santa Lucía. rotativo.com.mx

El programa replica el formato que la semana anterior llevó a ocho dependencias a El Granjeno, donde se brindaron más de 170 atenciones a vecinos.

En esta edición, Cabrera Valencia sostuvo reunión con liderazgos de Santa Lucía con el objetivo de fomentar la corresponsabilidad entre ciudadanos y gobierno, según detalló la administración municipal.

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, donó ropa de segunda mano en mesas de atención y encabezó la reforestación del campo de futbol con 50 árboles.

Jornada Viernes en Santa Luc\u00eda con atenciones ciudadanas en San Juan del R\u00edo encabezada por Roberto Cabrera Ocho dependencias municipales instalaron mesas de atención y ejecutaron reforestación con 50 árboles en el campo de futbol de Santa Lucía. rotativo.com.mx

La Dirección de Obra Institucional pintó reductores de velocidad y colocó señalética vertical, mientras la Secretaría de Servicios Públicos realizó labores de limpieza y poda en distintos puntos de la localidad.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario entregó documentación a Unidades de Producción Pecuaria y recibió solicitudes para identificación de ganado. En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Social entregó jitomate, ejecutó acciones de rehabilitación en la iglesia de la comunidad y ofreció un taller de lecto escritura. Santa Lucía ya había sido sede meses atrás del Festival del Papalote, que reunió a cerca de cinco mil asistentes en la misma localidad.

Las mesas de servicio concentraron más de 200 atenciones brindadas por el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), y las secretarías de La Mujer, Obras Públicas, Finanzas, Desarrollo Social, Servicios Públicos, Desarrollo Agropecuario y Seguridad Pública, además de la Coordinación de Desarrollo Económico y una campaña de salud visual.

Jornada Viernes en Santa Luc\u00eda con atenciones ciudadanas en San Juan del R\u00edo encabezada por Roberto Cabrera Ocho dependencias municipales instalaron mesas de atención y ejecutaron reforestación con 50 árboles en el campo de futbol de Santa Lucía. rotativo.com.mx

La administración no precisó cuántas familias específicas de Santa Lucía fueron beneficiadas ni el monto destinado al conjunto de acciones ejecutadas durante la jornada, dato que tampoco se detalló en ediciones previas del programa.

gobierno participacion ciudadana medio ambiente roberto cabrera san juan del rio

Reciente

Bordado digital de logotipos en prendas de vestir en taller Happy Hat de San Juan del Río
San Juan del Río

Bordados digitalizados San Juan del Río: Happy Hat

Taller especializado en bordado computarizado atiende pedidos de uniformes, gorras y artículos promocionales en el centro de San Juan del Río.

Visitantes durante viacrucis de Semana Santa en El Vegil, Huimilpan, Querétaro 2026
Municipios

14 mil visitantes dejan saldo blanco en Huimilpan

El Vegil reunió a 7 mil asistentes el Viernes Santo en uno de los viacrucis más grandes del estado.

Feria de Bienestar Animal del Municipio de Querétaro con servicios veterinarios gratuitos
Querétaro

Feria Bienestar Animal llega a Villas de Santiago

Municipio de Querétaro monta jornada gratuita este sábado con adopciones y pláticas en Villas de Santiago.

Felifer Macías anuncia reacomodo de gabinete y cambio de delegados en Querétaro capital
Querétaro

Felifer mueve su gabinete: caen dos delegados

El alcalde capitalino reacomoda territorio y áreas técnicas a semanas de haber relevado al secretario de Gobierno.