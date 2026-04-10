San Juan del Río, 10 de abril de 2026. — Más de 200 atenciones ciudadanas, la reforestación del campo de futbol con 50 árboles y la rehabilitación de la iglesia local concentraron la quinta edición del programa Viernes en Santa Lucía, donde ocho dependencias del gobierno municipal de San Juan del Río atendieron a familias de la comunidad.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó el encuentro con liderazgos locales, que forma parte de la jornada 14 del esquema de visitas comunitarias impulsado por la administración en localidades del municipio.
Ocho dependencias municipales instalaron mesas de atención y ejecutaron reforestación con 50 árboles en el campo de futbol de Santa Lucía. rotativo.com.mx
El programa replica el formato que la semana anterior llevó a ocho dependencias a El Granjeno, donde se brindaron más de 170 atenciones a vecinos.
En esta edición, Cabrera Valencia sostuvo reunión con liderazgos de Santa Lucía con el objetivo de fomentar la corresponsabilidad entre ciudadanos y gobierno, según detalló la administración municipal.
La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, donó ropa de segunda mano en mesas de atención y encabezó la reforestación del campo de futbol con 50 árboles.
Ocho dependencias municipales instalaron mesas de atención y ejecutaron reforestación con 50 árboles en el campo de futbol de Santa Lucía. rotativo.com.mx
La Dirección de Obra Institucional pintó reductores de velocidad y colocó señalética vertical, mientras la Secretaría de Servicios Públicos realizó labores de limpieza y poda en distintos puntos de la localidad.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario entregó documentación a Unidades de Producción Pecuaria y recibió solicitudes para identificación de ganado. En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Social entregó jitomate, ejecutó acciones de rehabilitación en la iglesia de la comunidad y ofreció un taller de lecto escritura. Santa Lucía ya había sido sede meses atrás del Festival del Papalote, que reunió a cerca de cinco mil asistentes en la misma localidad.
Las mesas de servicio concentraron más de 200 atenciones brindadas por el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), y las secretarías de La Mujer, Obras Públicas, Finanzas, Desarrollo Social, Servicios Públicos, Desarrollo Agropecuario y Seguridad Pública, además de la Coordinación de Desarrollo Económico y una campaña de salud visual.
Ocho dependencias municipales instalaron mesas de atención y ejecutaron reforestación con 50 árboles en el campo de futbol de Santa Lucía. rotativo.com.mx
La administración no precisó cuántas familias específicas de Santa Lucía fueron beneficiadas ni el monto destinado al conjunto de acciones ejecutadas durante la jornada, dato que tampoco se detalló en ediciones previas del programa.