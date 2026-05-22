Puerta del Lobo realizará Vendimia Blanco y Tinto el 13 de junio

El viñedo del municipio de El Marqués proyecta recibir a 350 asistentes entre las 14:00 y 23:00 horas.

Viñedo Puerta del Lobo en El Marqués Querétaro durante temporada de vendimias 2026

El viñedo Puerta del Lobo, ubicado en El Marqués, ofrecerá jornada de nueve horas el 13 de junio con aforo de 350 asistentes

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 22 de mayo de 2026. --- El sábado 13 de junio quedará marcado en el calendario enoturístico queretano de 2026 con la Vendimia Blanco y Tinto del viñedo Puerta del Lobo, una jornada de nueve horas continuas que abrirá puertas a las 14:00 y se extenderá hasta las 23:00 con aforo proyectado de 350 asistentes.

La coordinadora de Proyectos Especiales de la Secretaría de Turismo del estado de Querétaro (SECTUR), Viridiana Domínguez Yáñez, encabezó la presentación del evento junto a representantes del viñedo ubicado en el municipio de El Marqués.

La fecha se inscribe en la apertura de la temporada de vendimias 2026, año en que Querétaro arrastra dos credenciales recientes que han elevado su perfil como destino enoturístico de 2026: el reconocimiento de The New York Times entre los 52 destinos imperdibles del mundo y el sello que el estado consolidó como primer territorio mexicano en obtener distintivo regional para sus vinos.

Domínguez Yáñez detalló en rueda de prensa que la propuesta opera bajo formato "todo incluido" y articula degustación de vinos, oferta gastronómica, talleres enológicos, recorridos guiados, música en vivo y actividades culturales en una sola jornada.

Vi\u00f1edo Puerta del Lobo en El Marqu\u00e9s Quer\u00e9taro durante temporada de vendimias 2026 El viñedo Puerta del Lobo, ubicado en El Marqués, ofrecerá jornada de nueve horas el 13 de junio con aforo de 350 asistentes rotativo.com.mx

La funcionaria estatal sostuvo que la celebración busca reforzar la imagen del estado como referencia del turismo del vino en México y fortalecer la promoción de la Ruta Arte, Queso y Vino, circuito que en abril de 2025 quedó respaldado por la indicación geográfica protegida que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó al vino queretano.

"Querétaro se consolida como referente del turismo del vino en México, y las vendimias son uno de los productos turísticos más importantes de Querétaro por su capacidad de integrar vino, gastronomía, cultura, naturaleza y experiencias familiares", afirmó la coordinadora.

Puerta del Lobo se suma al calendario de vendimias queretanas 2026

El viñedo, asentado en el corazón vinícola de El Marqués, se incorpora al circuito de fiestas que cada año reúne a más de una veintena de casas productoras del estado entre junio y noviembre.

La temporada de 2026 comparte cartelera con eventos consolidados como la vendimia del Viñedo San Juanito y celebraciones de mayor tamaño como el Festival Internacional del Arte, Queso y Vino de Tequisquiapan, que este año cumple su 50 aniversario.

En la presentación participaron Luis Miguel Correa, socio del viñedo, y el enólogo Cayo Armas, quienes compartieron detalles del concepto del evento y de la identidad enológica de la casa productora.

Puerta del Lobo, fundado hace más de una década por Eusebio Goyeneche, Marilú Correa y Luis Miguel Correa, opera 50 hectáreas dedicadas al desarrollo vitivinícola e inmobiliario y suma reconocimientos como el Gran Oro obtenido por su tinto E60 en el concurso Bacchus de España en 2024.


Vi\u00f1edo Puerta del Lobo en El Marqu\u00e9s Quer\u00e9taro durante temporada de vendimias 2026 El viñedo Puerta del Lobo, ubicado en El Marqués, ofrecerá jornada de nueve horas el 13 de junio con aforo de 350 asistentes rotativo.com.mx

¿Qué incluye la Vendimia Blanco y Tinto de Puerta del Lobo?

El boleto contempla acceso a la jornada completa con catas, gastronomía y actividades culturales sin desglose tarifario adicional anunciado en la presentación.

La dependencia estatal no precisó el costo por persona, los puntos de venta de boletos ni el desglose de las experiencias enológicas y talleres que integrarán la programación específica de las nueve horas.

Domínguez Yáñez sostuvo que el encuentro busca consolidar a Querétaro como destino líder en turismo del vino, promover el talento local y robustecer la derrama económica regional vinculada a la industria vitivinícola, en una entidad que figura como la segunda zona productora de vino más relevante del país y la primera en exportación de espumoso elaborado con método tradicional.

El viñedo Puerta del Lobo amplía con esta fecha el menú de vendimias boutique que el estado ofrece como alternativa a las celebraciones masivas tradicionales del calendario enoturístico nacional.

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