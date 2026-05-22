Kuri pide a CFE Bajío atacar fallas eléctricas en Querétaro

Querétaro, 22 de mayo de 2026.- Querétaro carga un déficit energético que su propio gobernador ha reconocido en público y que la duplicación del envío federal de electricidad, anunciada en marzo, no ha terminado de cerrar.
En ese contexto, Mauricio Kuri González recibió este jueves en Palacio de Gobierno al gerente divisional de Distribución Bajío de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gilberto Cuautle Rosales, para revisar la red de distribución estatal y acordar un trabajo conjunto frente a las fallas que afectan a hogares e industria.
En la mesa, las autoridades estatales presentaron a la CFE el mapa de zonas con más incidencias de interrupciones, además de las necesidades específicas de las empresas instaladas en el corredor industrial y los pendientes en materia de alumbrado público.
La conversación incluyó nuevos proyectos de infraestructura eléctrica que, según informó el gobierno estatal, deben aterrizar en los próximos meses para acompañar el crecimiento del corredor automotriz queretano.
El encuentro no ocurre en el aire.
A finales de marzo, una falla atribuida a la CFE dejó sin semáforos al menos diez cruceros de alta carga vehicular en la capital, incluidos puntos sobre Calzada de los Arcos, Revolución y Pie de la Cuesta.
Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, recibió este jueves al gerente divisional Bajío de la CFE en Palacio de Gobierno. rotativo.com.mx
Días antes, el gobernador había confirmado que pese a que la Federación duplicó el envío de energía a Querétaro, la entidad aún requiere mayor capacidad de generación y de transmisión para sostener la operación industrial.
Cuautle Rosales recibe el diagnóstico estatal
La presentación a la CFE incluyó las condiciones de los distintos sectores económicos y los requerimientos puntuales de las plantas asentadas en Querétaro, donde Kuri identificó previamente la disponibilidad de energía como cuello de botella para atraer capital de cara a la revisión del T-MEC.
En la reunión participaron los secretarios estatales de Gobierno, Eric Gudiño Torres; de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero; y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Pío X Salgado, además del superintendente de la Zona de Distribución Querétaro de la CFE, José René García Alcantar.
¿Qué sigue después del acuerdo con la CFE?
El gobierno estatal no precisó plazos para que las acciones conjuntas con la CFE Bajío se reflejen en menos interrupciones para los usuarios, ni si la mesa derivará en un calendario público de obra de infraestructura.
Tampoco se informaron cifras del número de incidencias atendidas en lo que va del año ni el monto comprometido por la CFE para reforzar la red en los puntos críticos del estado.