Kuri pide a CFE Bajío atacar fallas eléctricas en Querétaro

Cuautle Rosales y el gobernador trazan ruta conjunta para revisar la red de distribución estatal y atender interrupciones.

Mauricio Kuri González reunido con Gilberto Cuautle Rosales en Palacio de Gobierno por fallas eléctricas en Querétaro

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, recibió este jueves al gerente divisional Bajío de la CFE en Palacio de Gobierno.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de mayo de 2026.- Querétaro carga un déficit energético que su propio gobernador ha reconocido en público y que la duplicación del envío federal de electricidad, anunciada en marzo, no ha terminado de cerrar.

En ese contexto, Mauricio Kuri González recibió este jueves en Palacio de Gobierno al gerente divisional de Distribución Bajío de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gilberto Cuautle Rosales, para revisar la red de distribución estatal y acordar un trabajo conjunto frente a las fallas que afectan a hogares e industria.

En la mesa, las autoridades estatales presentaron a la CFE el mapa de zonas con más incidencias de interrupciones, además de las necesidades específicas de las empresas instaladas en el corredor industrial y los pendientes en materia de alumbrado público.

La conversación incluyó nuevos proyectos de infraestructura eléctrica que, según informó el gobierno estatal, deben aterrizar en los próximos meses para acompañar el crecimiento del corredor automotriz queretano.

El encuentro no ocurre en el aire.

A finales de marzo, una falla atribuida a la CFE dejó sin semáforos al menos diez cruceros de alta carga vehicular en la capital, incluidos puntos sobre Calzada de los Arcos, Revolución y Pie de la Cuesta.

Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez reunido con Gilberto Cuautle Rosales en Palacio de Gobierno por fallas el\u00e9ctricas en Quer\u00e9taro Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, recibió este jueves al gerente divisional Bajío de la CFE en Palacio de Gobierno. rotativo.com.mx

Días antes, el gobernador había confirmado que pese a que la Federación duplicó el envío de energía a Querétaro, la entidad aún requiere mayor capacidad de generación y de transmisión para sostener la operación industrial.

Cuautle Rosales recibe el diagnóstico estatal

La presentación a la CFE incluyó las condiciones de los distintos sectores económicos y los requerimientos puntuales de las plantas asentadas en Querétaro, donde Kuri identificó previamente la disponibilidad de energía como cuello de botella para atraer capital de cara a la revisión del T-MEC.

En la reunión participaron los secretarios estatales de Gobierno, Eric Gudiño Torres; de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero; y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Pío X Salgado, además del superintendente de la Zona de Distribución Querétaro de la CFE, José René García Alcantar.

¿Qué sigue después del acuerdo con la CFE?

El gobierno estatal no precisó plazos para que las acciones conjuntas con la CFE Bajío se reflejen en menos interrupciones para los usuarios, ni si la mesa derivará en un calendario público de obra de infraestructura.

Tampoco se informaron cifras del número de incidencias atendidas en lo que va del año ni el monto comprometido por la CFE para reforzar la red en los puntos críticos del estado.

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