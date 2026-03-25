Querétaro, 25 de marzo de 2026. — Al menos 10 intersecciones con alta carga vehicular en la capital queretana quedaron sin señalización luminosa tras una falla en el suministro eléctrico atribuida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los cruceros afectados se concentran en vialidades como Calzada de los Arcos, Revolución y Pie de la Cuesta, donde conductores circulan sin semáforos y con mínima orientación vial desde las primeras horas de este martes.

No es la primera ocasión que cortes de energía inutilizan la red semafórica de la ciudad. En episodios previos, la dependencia de un solo proveedor eléctrico para la infraestructura de tránsito ha dejado expuestas las mismas intersecciones, sin que hasta ahora se conozca un plan de respaldo —como sistemas de energía ininterrumpida— para los cruceros de mayor riesgo.

Autoridades municipales no han emitido postura sobre medidas preventivas ante estas fallas recurrentes.

Entre los puntos sin semáforo figuran los cruces de Calzada de los Arcos con Independencia, Puente de Alvarado y Rodríguez Familiar, tres nodos donde confluyen rutas de transporte público y flujos peatonales elevados. La zona registra congestión sostenida en horas pico incluso con semáforos operando.

Otras intersecciones fuera de servicio son Revolución con Vía Láctea, Belén con Sarabanda, Tlatelolco con Turmalina, Paseo Peatonal con Calle Álamo y Pie de la Cuesta con Costureras. En varios de estos puntos, conductores han optado por ceder turnos de paso de manera informal ante la ausencia de agentes.

Piden respetar turnos de paso en cruceros sin semáforos en Querétaro

Mediante un comunicado, autoridades de tránsito solicitaron a la población "circular con precaución, respetar turnos de paso" y dar prioridad a vehículos de emergencia y peatones.

También recomendaron mantener distancia segura y atender las indicaciones de elementos desplegados en la zona.

¿Cuánto tardará CFE en restablecer los semáforos en Querétaro?

Hasta el momento, ni CFE ni el municipio han ofrecido un estimado para la restauración del servicio eléctrico en los cruceros afectados.

Elementos de tránsito municipal se encuentran canalizando el flujo vehicular en algunos de los puntos más saturados, aunque no en la totalidad de las intersecciones reportadas.