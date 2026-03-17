Querétaro — 17 de marzo de 2026. —El servicio de transporte de pasajeros en motocicleta a través de plataformas digitales se ha incrementado en Querétaro, pero opera sin ningún sustento legal ni ofrece cobertura a los usuarios en caso de accidente, advirtió Gerardo Cuanalo Santos, director de Movilidad del estado.
Aplicaciones similares a Uber Moto y otras plataformas de mototaxis han ganado presencia en la entidad. Sin embargo, la ley estatal de movilidad no contempla el transporte de pasajeros en motocicleta, por lo que Cuanalo Santos lo clasificó como un servicio totalmente irregular. La dependencia no cuenta con estadísticas sobre cuántas unidades operan bajo esta modalidad en las calles del estado.
"No cumplen las condiciones legales y de sustento para los usuarios", señaló el funcionario, quien hizo un llamado directo a la población para que evite utilizar mototaxis por plataformas en Querétaro. Ante un percance, explicó, no existe obligación alguna para que la empresa o el conductor cubra los daños.
El riesgo para los pasajeros es doble: además de la falta de regulación, el transporte en motocicleta implica una exposición mayor a lesiones en caso de siniestro vial comparado con un vehículo cerrado. Al no haber marco legal, Movilidad carece de facultades para exigir requisitos mínimos de seguridad como cascos para el pasajero, seguros obligatorios o verificación de las unidades de mototaxi.
Para que la autoridad pueda intervenir, se requiere un trabajo legislativo en la comisión de movilidad del Congreso estatal que integre este tipo de servicio dentro del marco regulatorio. Solo con esa reforma, indicó Cuanalo Santos, la dependencia podría fiscalizar las plataformas y establecer condiciones de operación.
Hasta el momento, la Legislatura de Querétaro no ha emitido postura sobre una posible regulación del transporte en motocicleta por plataformas digitales.