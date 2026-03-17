Mototaxis tipo Uber operan sin regulación en Querétaro; piden no usarlos

El servicio de transporte en motocicleta por plataformas no está contemplado en la ley estatal de movilidad.

Motocicleta utilizada como transporte de pasajeros por plataformas digitales sin regulación en Querétaro

Usuarios del servicio de mototaxi quedan sin cobertura ante cualquier incidente vial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro — 17 de marzo de 2026. —El servicio de transporte de pasajeros en motocicleta a través de plataformas digitales se ha incrementado en Querétaro, pero opera sin ningún sustento legal ni ofrece cobertura a los usuarios en caso de accidente, advirtió Gerardo Cuanalo Santos, director de Movilidad del estado.

Aplicaciones similares a Uber Moto y otras plataformas de mototaxis han ganado presencia en la entidad. Sin embargo, la ley estatal de movilidad no contempla el transporte de pasajeros en motocicleta, por lo que Cuanalo Santos lo clasificó como un servicio totalmente irregular. La dependencia no cuenta con estadísticas sobre cuántas unidades operan bajo esta modalidad en las calles del estado.

"No cumplen las condiciones legales y de sustento para los usuarios", señaló el funcionario, quien hizo un llamado directo a la población para que evite utilizar mototaxis por plataformas en Querétaro. Ante un percance, explicó, no existe obligación alguna para que la empresa o el conductor cubra los daños.

El riesgo para los pasajeros es doble: además de la falta de regulación, el transporte en motocicleta implica una exposición mayor a lesiones en caso de siniestro vial comparado con un vehículo cerrado. Al no haber marco legal, Movilidad carece de facultades para exigir requisitos mínimos de seguridad como cascos para el pasajero, seguros obligatorios o verificación de las unidades de mototaxi.

Para que la autoridad pueda intervenir, se requiere un trabajo legislativo en la comisión de movilidad del Congreso estatal que integre este tipo de servicio dentro del marco regulatorio. Solo con esa reforma, indicó Cuanalo Santos, la dependencia podría fiscalizar las plataformas y establecer condiciones de operación.

Hasta el momento, la Legislatura de Querétaro no ha emitido postura sobre una posible regulación del transporte en motocicleta por plataformas digitales.

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