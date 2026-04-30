Querétaro instala Comisión del Comercio Artesanal con 3 funcionarios y 3 representantes externos

El órgano arrancará mesas tras el Diálogo Ciudadano con CÍVICA, UAQ y Universidad de Londres.

Comisión Municipal del Comercio Artesanal de Querétaro queda integrada con seis miembros para ordenar el Centro Histórico

El gabinete municipal acordó arrancar mesas de trabajo de manera inmediata sin agotar el plazo legal de 30 días hábiles.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de abril de 2026. — La Comisión Municipal del Comercio Artesanal y Turístico quedó integrada con seis miembros designados por el Ayuntamiento de Querétaro: tres funcionarios del gabinete municipal, dos representantes de la organización civil CÍVICA A.C. y un rector universitario.

El órgano arrancará mesas de trabajo de manera inmediata para construir acuerdos sobre el ordenamiento del comercio en el Centro Histórico, sin agotar el plazo legal de 30 días hábiles, como resultado del Diálogo Ciudadano celebrado el 15 de abril.

La presidencia recae en el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Torres Olguín, acompañado por Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, titular de Planeación y Participación Ciudadana, y Alejandro García Doguim, director de Gobernación.

Los tres concentran la representación municipal del órgano, que se constituyó tras el ejercicio participativo en el que colectivos y academia presentaron propuestas sobre la regulación de la actividad en el primer cuadro de la ciudad.

Por la sociedad civil, CÍVICA A.C. designó a César Zafra Urbina —quien encabezó la solicitud original que activó el Diálogo Ciudadano en enero ante el Municipio— y a Itzé Méndez. La academia quedó representada por José Antonio Ugalde Guerrero, rector de la Universidad de Londres. La integración divide los seis asientos en mitades exactas: tres para el gobierno municipal y tres para sectores no gubernamentales.

El secretario Torres Olguín exhortó a los integrantes a establecer acuerdos con los comerciantes en vía pública "bajo un enfoque de orden, respeto y legalidad", según el comunicado del Ayuntamiento de Querétaro.

La Comisión opera bajo la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro, marco que regula los instrumentos del Diálogo Ciudadano como vía para resolver asuntos vinculados con servicios públicos municipales.

Cómo se distribuye el trabajo de la Comisión del Comercio Artesanal

El órgano se planteó tres ejes operativos: el seguimiento de los acuerdos que vayan surgiendo de las mesas, la emisión de informes públicos y la capacidad de incidir en la política pública municipal en materia de comercio artesanal y turístico.

Los tres miembros municipales aportan capacidad ejecutiva: la Secretaría de Gobierno opera la relación con comerciantes; Planeación y Participación Ciudadana modera; Gobernación atiende la operación de campo. La administración no precisó el calendario específico de las primeras sesiones ni los temas con que abrirá la agenda.

La Comisión es el primer resultado tangible del proceso participativo activado en enero. El antecedente más reciente del Municipio sobre la actividad fueron los 50 espacios rotativos anunciados en febrero de 2025 para los 240 artesanos del padrón capitalino.

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