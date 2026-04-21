Santiago de Querétaro, 21 de abril de 2026. —El Municipio de Querétaro instaló la Comisión Municipal del Comercio Artesanal y acordó arrancar mesas de trabajo de forma inmediata, sin esperar el plazo legal de 30 días hábiles, para resolver la disputa por los espacios en vía pública del Centro Histórico.
La Comisión quedó integrada por dos miembros de CÍVICA A.C., un representante de la academia, el secretario de Gobierno, la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana y el director de Gobernación municipal, informó la administración capitalina.
La instalación es el primer resultado concreto del Diálogo Ciudadano activado en enero pasado por solicitud de CÍVICA A.C. bajo la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro.
En ese ejercicio, convocado junto con el Observatorio de Derechos Humanos de la UAQ y la Universidad de Londres, los participantes presentaron un diagnóstico sobre la problemática del comercio en vía pública en el primer cuadro, zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco y eje de la actividad turística de la capital.
El secretario de Gobierno Miguel Ángel Torres Olguín encabezó la instalación de la Comisión Municipal del Comercio Artesanal y Turístico. rotativo.com.mx
La decisión de no agotar los 30 días de análisis derivó de la urgencia de atender prioridades antes de la siguiente temporada alta, según informó el propio Ayuntamiento en su comunicado oficial.
El secretario de Gobierno, Miguel Ángel Torres Olguín, indicó que la Comisión buscará acuerdos para mantener el orden en la vía pública, generar equidad entre los grupos de artesanos en el uso de los espacios y revisar los nuevos esquemas de trabajo presentados durante el Diálogo.
La administración no precisó cuáles de las propuestas ciudadanas se adoptarán en las primeras sesiones ni el calendario específico de las mesas.
La creación de la Comisión llega después de un ciclo tenso. En febrero de 2025 el alcalde Felifer Macías Olvera anunció 50 espacios rotativos para los 240 artesanos registrados en la capital, y en octubre de ese año se habilitaron dos recintos adicionales: la galería del Cine Teatro Rosario Solano y la casona del andador Progreso. Pese a esas alternativas, el ambulantaje persistió.
El secretario de Gobierno Miguel Ángel Torres Olguín encabezó la instalación de la Comisión Municipal del Comercio Artesanal y Turístico. rotativo.com.mx
El desalojo quedó en la memoria.
En octubre de 2024 el municipio desplegó más de 200 elementos de seguridad para retirar a comerciantes, en su mayoría de comunidades indígenas, en un operativo que dejó heridos y detenidos. Ese antecedente marca el contraste con el modelo actual, que el gabinete presenta bajo enfoque de derechos humanos y corresponsabilidad.
El municipio advirtió que cualquier acción unilateral fuera del proceso afectará los avances construidos mediante consenso, mientras las mesas definen los acuerdos operativos de corto plazo.