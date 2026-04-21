Municipio de Querétaro abre mesas inmediatas para ordenar a 240 artesanos del Centro Histórico

Gabinete municipal integra comisión con UAQ, Universidad de Londres y colectivos tras Diálogo Ciudadano.

Gabinete municipal instala Comisión del Comercio Artesanal en Centro Histórico de Querétaro

El secretario de Gobierno Miguel Ángel Torres Olguín encabezó la instalación de la Comisión Municipal del Comercio Artesanal y Turístico.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, 21 de abril de 2026. —El Municipio de Querétaro instaló la Comisión Municipal del Comercio Artesanal y acordó arrancar mesas de trabajo de forma inmediata, sin esperar el plazo legal de 30 días hábiles, para resolver la disputa por los espacios en vía pública del Centro Histórico.

La Comisión quedó integrada por dos miembros de CÍVICA A.C., un representante de la academia, el secretario de Gobierno, la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana y el director de Gobernación municipal, informó la administración capitalina.

La instalación es el primer resultado concreto del Diálogo Ciudadano activado en enero pasado por solicitud de CÍVICA A.C. bajo la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro.

En ese ejercicio, convocado junto con el Observatorio de Derechos Humanos de la UAQ y la Universidad de Londres, los participantes presentaron un diagnóstico sobre la problemática del comercio en vía pública en el primer cuadro, zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco y eje de la actividad turística de la capital.

Gabinete municipal instala Comisi\u00f3n del Comercio Artesanal en Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro El secretario de Gobierno Miguel Ángel Torres Olguín encabezó la instalación de la Comisión Municipal del Comercio Artesanal y Turístico. rotativo.com.mx

La decisión de no agotar los 30 días de análisis derivó de la urgencia de atender prioridades antes de la siguiente temporada alta, según informó el propio Ayuntamiento en su comunicado oficial.

El secretario de Gobierno, Miguel Ángel Torres Olguín, indicó que la Comisión buscará acuerdos para mantener el orden en la vía pública, generar equidad entre los grupos de artesanos en el uso de los espacios y revisar los nuevos esquemas de trabajo presentados durante el Diálogo.

La administración no precisó cuáles de las propuestas ciudadanas se adoptarán en las primeras sesiones ni el calendario específico de las mesas.

La creación de la Comisión llega después de un ciclo tenso. En febrero de 2025 el alcalde Felifer Macías Olvera anunció 50 espacios rotativos para los 240 artesanos registrados en la capital, y en octubre de ese año se habilitaron dos recintos adicionales: la galería del Cine Teatro Rosario Solano y la casona del andador Progreso. Pese a esas alternativas, el ambulantaje persistió.

Gabinete municipal instala Comisi\u00f3n del Comercio Artesanal en Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro El secretario de Gobierno Miguel Ángel Torres Olguín encabezó la instalación de la Comisión Municipal del Comercio Artesanal y Turístico. rotativo.com.mx

El desalojo quedó en la memoria.

En octubre de 2024 el municipio desplegó más de 200 elementos de seguridad para retirar a comerciantes, en su mayoría de comunidades indígenas, en un operativo que dejó heridos y detenidos. Ese antecedente marca el contraste con el modelo actual, que el gabinete presenta bajo enfoque de derechos humanos y corresponsabilidad.

El municipio advirtió que cualquier acción unilateral fuera del proceso afectará los avances construidos mediante consenso, mientras las mesas definen los acuerdos operativos de corto plazo.

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