San Juan del Río, 21 de abril de 2026. —Dos personas señaladas como probables responsables de un homicidio doloso cometido en San Juan del Río fueron detenidas en el municipio guanajuatense de Coroneo, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó las órdenes de aprehensión giradas en su contra con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato. Los imputados, identificados como Laiza "N" y José "N", fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que los requería.
La captura se concretó mediante trabajos de coordinación entre corporaciones de ambas entidades, bajo el esquema operativo que la dependencia queretana opera desde 2025 para extender sus actuaciones más allá del territorio estatal.
La actuación se suma a la racha sostenida de intervenciones bajo Sinergia que la Fiscalía ha acumulado durante los primeros meses del año, la mayoría concentrada en municipios conurbados de la capital queretana.
Personal de la Policía de Investigación del Delito realizó los actos indagatorios que permitieron ubicar a los dos imputados en Coroneo, al sur de Guanajuato, localidad que colinda con el sur del estado de Querétaro.
Una vez localizados, agentes ministeriales les notificaron el mandamiento judicial vigente, les leyeron sus derechos como personas detenidas y completaron el traslado a la entidad.
La Fiscalía no informó la fecha exacta en que ocurrió el homicidio por el que se libraron las órdenes ni el nombre o las características de la víctima.
El operativo replica la metodología con la que la dependencia detuvo a Karla "N" en Mazatlán, Sinaloa, por fraude cometido en San Juan del Río durante febrero, y se enmarca en la política de persecución extra-territorial que la Fiscalía General del Estado de Querétaro ha privilegiado en los últimos meses.
La coordinación con fiscalías homólogas de otras entidades federativas se ha convertido en recurso habitual para alcanzar a imputados que abandonan el estado tras la comisión del delito.
Los homicidios dolosos registraron una disminución del 29% en el primer trimestre de 2026 en Querétaro, según el balance que la propia dependencia presentó la semana anterior.
La detención de Laiza "N" y José "N" se suma a las cifras acumuladas por la Policía de Investigación del Delito durante el periodo, aunque la Fiscalía no precisó en qué fecha fue cometido el ilícito que motivó las órdenes cumplimentadas en Coroneo.