Capturan en Guanajuato a dos acusados por homicidio doloso en San Juan del Río

Fiscalía de Querétaro y Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato localizan a los imputados en Coroneo.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito trasladan a dos detenidos por homicidio en San Juan del Río.

Laiza "N" y José "N" fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que los requería por homicidio doloso.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 21 de abril de 2026. —Dos personas señaladas como probables responsables de un homicidio doloso cometido en San Juan del Río fueron detenidas en el municipio guanajuatense de Coroneo, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó las órdenes de aprehensión giradas en su contra con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato. Los imputados, identificados como Laiza "N" y José "N", fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que los requería.

La captura se concretó mediante trabajos de coordinación entre corporaciones de ambas entidades, bajo el esquema operativo que la dependencia queretana opera desde 2025 para extender sus actuaciones más allá del territorio estatal.

La actuación se suma a la racha sostenida de intervenciones bajo Sinergia que la Fiscalía ha acumulado durante los primeros meses del año, la mayoría concentrada en municipios conurbados de la capital queretana.

Personal de la Policía de Investigación del Delito realizó los actos indagatorios que permitieron ubicar a los dos imputados en Coroneo, al sur de Guanajuato, localidad que colinda con el sur del estado de Querétaro.

Una vez localizados, agentes ministeriales les notificaron el mandamiento judicial vigente, les leyeron sus derechos como personas detenidas y completaron el traslado a la entidad.

La Fiscalía no informó la fecha exacta en que ocurrió el homicidio por el que se libraron las órdenes ni el nombre o las características de la víctima.

El operativo replica la metodología con la que la dependencia detuvo a Karla "N" en Mazatlán, Sinaloa, por fraude cometido en San Juan del Río durante febrero, y se enmarca en la política de persecución extra-territorial que la Fiscalía General del Estado de Querétaro ha privilegiado en los últimos meses.

La coordinación con fiscalías homólogas de otras entidades federativas se ha convertido en recurso habitual para alcanzar a imputados que abandonan el estado tras la comisión del delito.

Los homicidios dolosos registraron una disminución del 29% en el primer trimestre de 2026 en Querétaro, según el balance que la propia dependencia presentó la semana anterior.

La detención de Laiza "N" y José "N" se suma a las cifras acumuladas por la Policía de Investigación del Delito durante el periodo, aunque la Fiscalía no precisó en qué fecha fue cometido el ilícito que motivó las órdenes cumplimentadas en Coroneo.

sucesosseguridadcriminalidad

Reciente

Mapa meteorológico con pronóstico de lluvias fuertes y granizo para Querétaro emitido por Conagua el 21 de abril
Querétaro

Alerta por lluvias fuertes y granizo en Querétaro

Conagua advierte sobre posibles deslaves, inundaciones y encharcamientos en la zona sur durante este martes.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, impulsa la Feria de Empleo 2026 a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Querétaro

Feria de Empleo 2026 llega a BLOQUE Querétaro

La Secretaría de Desarrollo Económico reúne vacantes en sectores tecnológico, aeroespacial y automotriz.

Beneficiaria recibe Tarjeta Bienestar en módulo de la Secretaría del Bienestar durante la jornada nacional de entrega de abril de 2026
México

Bienestar entrega tarjetas del 20 al 25 de abril

Bienestar distribuye plásticos a quienes completaron registro en febrero.

Tramo de la carretera federal 57 entre El Colorado y Conín en obra desde junio de 2025 con ampliación de tres a cuatro carriles en Querétaro
Editorial

México-Querétaro en obra desde 2018: 10 km hasta una hora en hora pico

Siete años de trabajos ininterrumpidos en la carretera 57, entre Palmillas y El Colorado, mantienen congestionado el acceso a la capital.