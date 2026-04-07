San Juan del Río, 7 de abril de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río concretó los compromisos asumidos con la comunidad de Arcila durante la jornada social que se realizó hace algunas semanas en esa localidad rural, mediante una faena ciudadana en la que vecinos y autoridades sembraron 20 árboles, donaron 20 ejemplares más a la Casa Ejidal y entregaron jitomate de manera gratuita a los habitantes.
La jornada de cumplimiento la encabezó la administración del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.
Como parte de los acuerdos cerrados, los habitantes de Arcila recibieron tres toneladas de cemento para apoyar tareas de mejoramiento comunitario, así como una silla de ruedas donada por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que será destinada al Centro de Salud de la comunidad para uso de los pacientes que lo requieran.
Vecinos de Arcila participan en la faena de siembra de árboles como parte de los acuerdos con el gobierno municipal. rotativo.com.mx
La intervención forma parte del programa Sanjuanízate anunciado a inicios de año por la administración municipal, que contempla jornadas semanales de atención cada miércoles en las 83 comunidades rurales del municipio.
Arcila fue precisamente la primera localidad visitada cuando arrancó la estrategia durante la primera semana de febrero.
Esta no es la primera vez que la administración municipal acude a la comunidad. En enero pasado, el DIF municipal entregó cobijas y juguetes en Arcila, Soledad del Río y La Estancita durante la temporada invernal, en una jornada que también encabezaron Cabrera Valencia y la presidenta del DIF municipal, Gina Sánchez Barrios.
Hasta el momento, la administración municipal no ha precisado cuándo regresará a Arcila para una nueva jornada de seguimiento ni cuántas comunidades han recibido la totalidad de los acuerdos asumidos en el marco de Sanjuanízate.