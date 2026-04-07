Cumple gobierno de San Juan del Río acuerdos con la comunidad de Arcila

Habitantes recibieron árboles, jitomate, tres toneladas de cemento y una silla de ruedas para el centro de salud.

Habitantes de Arcila siembran árboles durante faena del programa Sanjuanízate del gobierno de San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, encabeza las jornadas del programa Sanjuanízate en comunidades rurales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de abril de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río concretó los compromisos asumidos con la comunidad de Arcila durante la jornada social que se realizó hace algunas semanas en esa localidad rural, mediante una faena ciudadana en la que vecinos y autoridades sembraron 20 árboles, donaron 20 ejemplares más a la Casa Ejidal y entregaron jitomate de manera gratuita a los habitantes.

La jornada de cumplimiento la encabezó la administración del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.

Como parte de los acuerdos cerrados, los habitantes de Arcila recibieron tres toneladas de cemento para apoyar tareas de mejoramiento comunitario, así como una silla de ruedas donada por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que será destinada al Centro de Salud de la comunidad para uso de los pacientes que lo requieran.

Habitantes de Arcila siembran \u00e1rboles durante faena del programa Sanjuan\u00edzate del gobierno de San Juan del R\u00edo Vecinos de Arcila participan en la faena de siembra de árboles como parte de los acuerdos con el gobierno municipal. rotativo.com.mx

La intervención forma parte del programa Sanjuanízate anunciado a inicios de año por la administración municipal, que contempla jornadas semanales de atención cada miércoles en las 83 comunidades rurales del municipio.

Arcila fue precisamente la primera localidad visitada cuando arrancó la estrategia durante la primera semana de febrero.

Esta no es la primera vez que la administración municipal acude a la comunidad. En enero pasado, el DIF municipal entregó cobijas y juguetes en Arcila, Soledad del Río y La Estancita durante la temporada invernal, en una jornada que también encabezaron Cabrera Valencia y la presidenta del DIF municipal, Gina Sánchez Barrios.

Hasta el momento, la administración municipal no ha precisado cuándo regresará a Arcila para una nueva jornada de seguimiento ni cuántas comunidades han recibido la totalidad de los acuerdos asumidos en el marco de Sanjuanízate.

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