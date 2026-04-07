San Juan del Río, 7 de abril de 2026. — Catorce colonias del oriente de San Juan del Río se quedarán sin servicio de agua potable este miércoles 8 de abril a partir de las 10:00 horas, debido a trabajos de mantenimiento que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) ejecutará en la línea de conducción del Pozo 20.
El organismo operador anticipó que el suministro comenzará a restablecerse de manera gradual durante la noche, sin precisar un horario exacto de regularización para todas las zonas afectadas.
Entre las colonias que perderán el servicio figuran Infonavit Pedregoso, San Rafael, El Pedregal, Lomas de San Juan en todas sus secciones, Jardines del Valle, El Marfil, Las Haciendas, Nuevo San Juan, el conjunto habitacional Tomasita, Praderas del Sol, La Floresta, Villas del Pedregal, Villas del Parque y La Deportiva.
La intervención se suma a una larga lista de cortes de agua programados que han afectado al municipio en los últimos meses por mantenimiento a pozos profundos.
JAPAM informó que los trabajos en la línea de conducción son indispensables para mejorar la calidad y la continuidad del servicio en la zona oriente, donde el Pozo 20 abastece a varios fraccionamientos de crecimiento residencial reciente.
El organismo recomendó a los vecinos almacenar agua con anticipación y administrar el recurso durante las horas de suspensión.
La intervención al Pozo 20 ocurre apenas tres semanas después de que JAPAM suspendiera el servicio en otras diez colonias del municipio por mantenimiento al pozo Betania 1-A, en una jornada similar que arrancó a las 7:00 horas y se prolongó hasta la tarde.
El sistema de abasto de San Juan del Río depende íntegramente de pozos profundos que extraen agua del manto acuífero, y cuando uno entra en mantenimiento las colonias conectadas a esa fuente pierden el suministro durante varias horas.
Vecinos de cortes anteriores han reportado avisos publicados con poca anticipación, periodos de suspensión más largos que los anunciados y zonas de afectación más amplias que las informadas originalmente por el organismo.