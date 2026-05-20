JAPAM y CONAFOR escalan a 10 mdp Raíces del Agua en SJR

JAPAM aporta el 70 por ciento del fondo y rompe el esquema federal estándar de 50-50 con CONAFOR.

Firma de convenio JAPAM CONAFOR ejidos Raíces del Agua segunda fase San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia entregó el programa Raíces del Agua a los industriales de San Juan como custodios de su continuidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de mayo de 2026. — JAPAM aportará el 70 por ciento del fondo de Raíces del Agua en su segunda fase y CONAFOR el 30 restante, una distribución que rompe el esquema federal estándar de 50-50 que la Comisión Nacional Forestal opera con el resto de sus contrapartes municipales en el país.

María Teresa Flores Cabral, coordinadora general de Conservación y Restauración de CONAFOR, lo expuso durante la firma del convenio que escala el programa de cinco a 11 ejidos sanjuanenses y triplica la bolsa anual a más de 10 millones de pesos.

La distribución 70-30 sitúa al municipio sanjuanense como primer caso del país donde la contraparte municipal supera el aporte federal en un esquema de Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales con Fondos Concurrentes.

Flores Cabral dijo en el acto que la lectura institucional fue clara: "Realmente me interesa el tema del agua y yo le puedo poner más recursos". CONAFOR aporta 3 millones; JAPAM, más de 7.

El programa avanza sobre un déficit acuífero de 93 millones de metros cúbicos anuales que el director del organismo, Antonio Pérez Cabrera, expuso en abril pasado ante académicos de la UAQ campus San Juan del Río.

La extracción del manto rebasa por 49 por ciento la recarga natural y constituye la única fuente de abasto del municipio. En 2025 el programa reforestó 129 hectáreas con más de 38 mil plantas en cinco ejidos con una inversión de 3 millones de pesos.

Los 11 núcleos ejidales que firmaron son Galindo, Arcila, Santa Rita, San Isidro, El Ágave, Puerta de Palmillas, El Capulín, Morelos y los tres que se sumaron en el segundo año del convenio.

La presidenta del comisariado de Galindo, María Irene Jiménez Durán, leyó el posicionamiento conjunto: "Las virtudes del programa son claras: participación comunitaria, transparencia, resultados medibles y un modelo que fortalece la economía circular desde lo local".

Firma de convenio JAPAM CONAFOR ejidos Ra\u00edces del Agua segunda fase San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia entregó el programa Raíces del Agua a los industriales de San Juan como custodios de su continuidad. rotativo.com.mx

El esquema opera con tres ejes simultáneos. Bordos de regulación que captan agua pluvial y reducen erosión de parcelas, pozos de absorción y zanjas que infiltran el excedente hacia el subsuelo, y reforestación de zonas estratégicas con especies nativas.

El recurso baja directo a los ejidos, que contratan a su propia gente para las faenas. JAPAM acompaña con asesoría técnica.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia entregó el programa a los industriales de San Juan, a Canacintra y a Canaco Servytur con un encargo explícito: que las cámaras empresariales custodien la continuidad de Raíces del Agua más allá de las administraciones municipales y de la propia dirección de JAPAM.

"No puede ser un programa de la JAPAM, no, no, no. Esta gerencia estratégica nueva y este programa Raíces del Agua tiene que ser por siempre y para siempre", dijo el alcalde durante el acto.

El convenio coincide con la entrada al cierre del ciclo agrícola y previo a la temporada de lluvias. JAPAM no precisó la meta de hectáreas adicionales que el programa cubrirá en 2026 ni el calendario de ejecución de los trabajos en los seis ejidos nuevos. Tampoco se informó cuántas plantas se sembrarán en el segundo año.

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