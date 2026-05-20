JAPAM y CONAFOR escalan a 10 mdp Raíces del Agua en SJR

San Juan del Río, 20 de mayo de 2026. — JAPAM aportará el 70 por ciento del fondo de Raíces del Agua en su segunda fase y CONAFOR el 30 restante, una distribución que rompe el esquema federal estándar de 50-50 que la Comisión Nacional Forestal opera con el resto de sus contrapartes municipales en el país.

María Teresa Flores Cabral, coordinadora general de Conservación y Restauración de CONAFOR, lo expuso durante la firma del convenio que escala el programa de cinco a 11 ejidos sanjuanenses y triplica la bolsa anual a más de 10 millones de pesos.

La distribución 70-30 sitúa al municipio sanjuanense como primer caso del país donde la contraparte municipal supera el aporte federal en un esquema de Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales con Fondos Concurrentes.

Flores Cabral dijo en el acto que la lectura institucional fue clara: "Realmente me interesa el tema del agua y yo le puedo poner más recursos". CONAFOR aporta 3 millones; JAPAM, más de 7.

El programa avanza sobre un déficit acuífero de 93 millones de metros cúbicos anuales que el director del organismo, Antonio Pérez Cabrera, expuso en abril pasado ante académicos de la UAQ campus San Juan del Río.

La extracción del manto rebasa por 49 por ciento la recarga natural y constituye la única fuente de abasto del municipio. En 2025 el programa reforestó 129 hectáreas con más de 38 mil plantas en cinco ejidos con una inversión de 3 millones de pesos.

Los 11 núcleos ejidales que firmaron son Galindo, Arcila, Santa Rita, San Isidro, El Ágave, Puerta de Palmillas, El Capulín, Morelos y los tres que se sumaron en el segundo año del convenio.

La presidenta del comisariado de Galindo, María Irene Jiménez Durán, leyó el posicionamiento conjunto: "Las virtudes del programa son claras: participación comunitaria, transparencia, resultados medibles y un modelo que fortalece la economía circular desde lo local".

Roberto Cabrera Valencia entregó el programa Raíces del Agua a los industriales de San Juan como custodios de su continuidad. rotativo.com.mx

El esquema opera con tres ejes simultáneos. Bordos de regulación que captan agua pluvial y reducen erosión de parcelas, pozos de absorción y zanjas que infiltran el excedente hacia el subsuelo, y reforestación de zonas estratégicas con especies nativas.

El recurso baja directo a los ejidos, que contratan a su propia gente para las faenas. JAPAM acompaña con asesoría técnica.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia entregó el programa a los industriales de San Juan, a Canacintra y a Canaco Servytur con un encargo explícito: que las cámaras empresariales custodien la continuidad de Raíces del Agua más allá de las administraciones municipales y de la propia dirección de JAPAM.

"No puede ser un programa de la JAPAM, no, no, no. Esta gerencia estratégica nueva y este programa Raíces del Agua tiene que ser por siempre y para siempre", dijo el alcalde durante el acto.

El convenio coincide con la entrada al cierre del ciclo agrícola y previo a la temporada de lluvias. JAPAM no precisó la meta de hectáreas adicionales que el programa cubrirá en 2026 ni el calendario de ejecución de los trabajos en los seis ejidos nuevos. Tampoco se informó cuántas plantas se sembrarán en el segundo año.