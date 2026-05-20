CONAFOR opera siete líneas de acción forestal en Querétaro

Querétaro, 20 de mayo de 2026. — Siete líneas de acción forestal de carácter federal operan actualmente en 17 de los 18 municipios queretanos bajo coordinación de la Comisión Nacional Forestal.
El Pago por Servicios Ambientales con fondos concurrentes, la restauración forestal con presupuesto compartido entre federación y estado, el aprovechamiento sustentable de recursos maderables y no maderables, y la atención fitosanitaria conforman el paquete operativo vigente que la dependencia mantiene en la entidad.
La estructura responde al convenio de colaboración firmado entre CONAFOR y las secretarías estatales de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Sustentable, que durante el periodo 2019-2021 canalizó 87 millones de pesos al estado, principalmente bajo el componente de Pago por Servicios Ambientales, de acuerdo con la información publicada por la dependencia en su portal institucional. El monto asignado para el ejercicio 2026 no ha sido publicado oficialmente.
Querétaro concentra 630 mil hectáreas de superficie forestal distribuidas en tres tipos de vegetación —bosques, matorral xerófilo y selvas bajas—, según el último diagnóstico publicado por la dependencia.
Cuatro municipios bajo Pago por Servicios Ambientales
El componente de Pago por Servicios Ambientales con fondos concurrentes se concentra en los municipios que abarca la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda y se extiende a Colón, San Joaquín, Tolimán y Cadereyta de Montes.
El mecanismo permite que propietarios forestales reciban compensación económica por conservar la cobertura vegetal de sus terrenos.
La restauración forestal con fondos concurrentes opera bajo cobertura más amplia: 13 municipios reciben recursos para recuperación de terrenos degradados. La lista incluye Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, San Joaquín, Huimilpan, Tequisquiapan, Peñamiller, Tolimán, Colón y El Marqués.
El componente de aprovechamiento sustentable se enfoca en los recursos forestales maderables y no maderables de ejidos y comunidades de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, el semidesierto queretano y Amealco de Bonfil. La producción no maderable documentada incluye poleo, orégano, damiana, piñón y gobernadora.
¿Qué municipios reciben atención fitosanitaria de CONAFOR?
El monitoreo de plagas, enfermedades forestales y aplicación de tratamientos fitosanitarios cubre 10 municipios queretanos: Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, San Joaquín, Huimilpan, Tequisquiapan y Peñamiller.
La coordinación interinstitucional para prevención y combate de incendios forestales opera bajo el mismo esquema territorial.