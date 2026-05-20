CONAFOR opera siete líneas de acción forestal en Querétaro

El Pago por Servicios Ambientales cubre cuatro municipios serranos y la restauración forestal alcanza a trece demarcaciones.

Vegetación forestal de la Sierra Gorda queretana bajo programas de conservación de CONAFOR 2026

La Reserva de la Biósfera Sierra Gorda concentra la mayor parte de los programas federales de Pago por Servicios Ambientales en Querétaro.

FOTO: CONAFOR.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 20 de mayo de 2026. — Siete líneas de acción forestal de carácter federal operan actualmente en 17 de los 18 municipios queretanos bajo coordinación de la Comisión Nacional Forestal.

El Pago por Servicios Ambientales con fondos concurrentes, la restauración forestal con presupuesto compartido entre federación y estado, el aprovechamiento sustentable de recursos maderables y no maderables, y la atención fitosanitaria conforman el paquete operativo vigente que la dependencia mantiene en la entidad.

La estructura responde al convenio de colaboración firmado entre CONAFOR y las secretarías estatales de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Sustentable, que durante el periodo 2019-2021 canalizó 87 millones de pesos al estado, principalmente bajo el componente de Pago por Servicios Ambientales, de acuerdo con la información publicada por la dependencia en su portal institucional. El monto asignado para el ejercicio 2026 no ha sido publicado oficialmente.

Querétaro concentra 630 mil hectáreas de superficie forestal distribuidas en tres tipos de vegetación —bosques, matorral xerófilo y selvas bajas—, según el último diagnóstico publicado por la dependencia.

Cuatro municipios bajo Pago por Servicios Ambientales

El componente de Pago por Servicios Ambientales con fondos concurrentes se concentra en los municipios que abarca la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda y se extiende a Colón, San Joaquín, Tolimán y Cadereyta de Montes.

El mecanismo permite que propietarios forestales reciban compensación económica por conservar la cobertura vegetal de sus terrenos.

La restauración forestal con fondos concurrentes opera bajo cobertura más amplia: 13 municipios reciben recursos para recuperación de terrenos degradados. La lista incluye Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, San Joaquín, Huimilpan, Tequisquiapan, Peñamiller, Tolimán, Colón y El Marqués.

El componente de aprovechamiento sustentable se enfoca en los recursos forestales maderables y no maderables de ejidos y comunidades de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, el semidesierto queretano y Amealco de Bonfil. La producción no maderable documentada incluye poleo, orégano, damiana, piñón y gobernadora.

¿Qué municipios reciben atención fitosanitaria de CONAFOR?

El monitoreo de plagas, enfermedades forestales y aplicación de tratamientos fitosanitarios cubre 10 municipios queretanos: Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, San Joaquín, Huimilpan, Tequisquiapan y Peñamiller.

La coordinación interinstitucional para prevención y combate de incendios forestales opera bajo el mismo esquema territorial.

seguridadincendios forestalesclimaconafor

Reciente

Juan Carlos Garduño, Jefe de la Forestal de Querétaro, explica estrategia de reforestación estatal con meta de 600 mil árboles en 2026
Querétaro

Reforestación Querétaro retoma impulso en junio

El Jefe de la Forestal, Juan Carlos Garduño, reporta 86 incendios en el estado durante mayo de 2026; la mayoría controlados como conatos gracias a brigadas estatales.

Prop trading: una alternativa para traders que buscan operar con capital financiado
México

Prop trading y cuentas financiadas: cómo funcionan

Cuentas financiadas, evaluaciones de rendimiento y reglas de riesgo marcan un modelo que premia la consistencia, no el golpe de suerte

Productores y habitantes de Pie de Gallo acuden a la primera Jornada Agropecuaria en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.
Querétaro

Jornada Agropecuaria en Pie de Gallo, Santa Rosa

Modelo "Círculo Virtuoso del Productor Agropecuario" arranca con servicios integrales en comunidad de Santa Rosa Jáuregui.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia anuncia activación de célula binomio estado-municipio en San Juan del Río
San Juan del Río

Célula binomio estado-municipio en San Juan del Río

Anoche arrancó el dispositivo conjunto con Policía Estatal y se sumarán Guardia Nacional, Ejército y municipios vecinos.