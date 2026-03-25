Profepa clausura zona ilegal en la Sierra Gorda de Querétaro por daño a 37 mil metros de vegetación

Autoridades federales detienen remoción forestal y extracción de material pétreo en Cadereyta y Jalpan sin permisos ambientales.

Personal de la Profepa inspecciona zona de vegetación forestal removida ilegalmente en la Sierra Gorda de Querétaro, municipio de Cadereyta, marzo 2026

La Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, decretada en 1997, protege ecosistemas que van desde selva baja caducifolia hasta bosque mesófilo de montaña en los municipios del norte de Querétaro.

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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Mar 25, 2026
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Querétaro, 25 de marzo de 2026. —Casi 37 mil metros cuadrados de vegetación forestal removida sin permiso y extracción clandestina de arena en una presa con reconocimiento internacional: esos fueron los hallazgos que llevaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a clausurar dos sitios dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda en Querétaro, durante operativos realizados en los primeros días de marzo. Los procedimientos administrativos iniciados abarcan territorios de los municipios de Cadereyta de Montes y Jalpan de Serra.

La Sierra Gorda es el Área Natural Protegida más extensa del estado y fue reconocida en 2001 por la UNESCO dentro del programa El Hombre y la Biosfera. Su decreto de protección data de 1997. A pesar de ese estatus, las inspecciones federales confirmaron que las actividades ilegales afectaron ecosistemas de alta sensibilidad en dos puntos distintos de la reserva, sin que los responsables contaran con las autorizaciones ambientales requeridas por la Semarnat.

El primer operativo se realizó el 9 de marzo en la comunidad de Pathé, en Cadereyta, donde personal de la dependencia constató la remoción de vegetación en una superficie de 36,963 metros cuadrados sin autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales ni en materia de impacto ambiental.

La escala del daño —equivalente a poco más de cinco campos de fútbol— activó de inmediato la clausura del sitio y la apertura de dos procedimientos administrativos por la pérdida de cobertura vegetal y la alteración del equilibrio ecológico en la zona del semidesierto queretano.

Extracción ilegal de arena amenaza sitio Ramsar en Jalpan de Serra

Dos días después, el 11 de marzo, un recorrido de inspección en la zona ribereña de la Presa Jalpan arrojó un segundo hallazgo: extracción activa de material pétreo —arena— sin que los responsables acreditaran la autorización de impacto ambiental correspondiente.

La presa forma parte de un sitio Ramsar, categoría que otorga la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional y que reconoce su valor para la conservación de ecosistemas acuáticos. La Profepa ordenó la clausura inmediata de las actividades ante el riesgo de deterioro irreversible en la zona.

¿Qué sanciones enfrentan los responsables de los daños en la Sierra Gorda?

La dependencia federal informó que continuará con las acciones legales derivadas de ambos procedimientos y mantendrá operativos de inspección y vigilancia en la región.

Hasta el momento, la Profepa no ha identificado públicamente a los presuntos responsables de ninguna de las dos intervenciones ilegales, ni ha precisado si se trata de particulares, empresas o proyectos vinculados a alguna autoridad municipal.

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