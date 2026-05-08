Mural comunal revive tradición de 495 años en el Barrio San Isidro

Laura Barajas y equipo inmortalizan danza, procesión y tradición del barrio más antiguo.

Mural en pintura acrílica vinil sobre muro en el Barrio San Isidro, San Juan del Río, que retrata la fiesta patronal centenaria del barrio

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia recorre la plaza rehabilitada del Barrio San Isidro junto con funcionarios y vecinos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de mayo de 2026. — Dos meses sobre andamios. Eso tardaron Laura Barajas, Ivana Sáenz y Felipe Ramírez en plasmar en pintura acrílica vinil sobre muro la memoria de la fiesta patronal del Barrio San Isidro: xitaces, danzantes, gorditas, palo encebado y músicos bajo el kiosco.

La obra quedó lista esta semana como parte del programa de rehabilitación integral del barrio y fue presentada por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia en la plaza de San Isidro, uno de los asentamientos más antiguos en los 495 años de historia de San Juan del Río.

Mural en pintura acr\u00edlica vinil sobre muro en el Barrio San Isidro, San Juan del R\u00edo, que retrata la fiesta patronal centenaria del barrio Laura Barajas, autora del mural, explica la composición a vecinos del Barrio San Isidro durante la presentación oficial. rotativo.com.mx

La intervención municipal en San Isidro no se limitó a la pintura. Edith Álvarez, secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, detalló que la renovación del barrio incluyó 850 metros lineales de banquetas y guarniciones rehabilitadas en coordinación con JAPAM, organismo que renovó tomas y líneas de agua potable para no intervenir el pavimento dos veces. La dependencia ejecutó siete obras en total. El costo del mural no fue precisado por las autoridades.

El diseño nació de diagnósticos comunitarios. Barajas escuchó memorias y encargó una investigación etnográfica al especialista Julio Borja para que cada danzante portara vestimenta y posición ritual correctas.

Mural en pintura acr\u00edlica vinil sobre muro en el Barrio San Isidro, San Juan del R\u00edo, que retrata la fiesta patronal centenaria del barrio Laura Barajas, autora del mural, explica la composición a vecinos del Barrio San Isidro durante la presentación oficial. rotativo.com.mx

No es el primer mural inaugural en SJR en esta administración, pero sí el más ambicioso: la composición narra desde los animales del desfile —chivas, borregas, caballos, vacas, tractores— hasta los puestos de gorditas y pambazos, el frontón que abre la feria y la banda del kiosco, a la que Barajas nombró "La Banda de la Huerta de Don Crucito" en honor a una memoria que los vecinos le contaron.

La danza, Jocelyn y los xitaces en el centro del mural


Mural en pintura acr\u00edlica vinil sobre muro en el Barrio San Isidro, San Juan del R\u00edo, que retrata la fiesta patronal centenaria del barrio Laura Barajas, autora del mural, explica la composición a vecinos del Barrio San Isidro durante la presentación oficial. rotativo.com.mx

En el centro del mural, Jocelyn.

La joven danzante falleció a principios de 2026, justo cuando el equipo comenzaba los primeros trazos. Barajas la colocó en el corazón de la composición porque, explicó a los vecinos reunidos, "era parte del barrio, lo sentía en su corazón". Los xitaces, figuras que bajan de comunidades vecinas cada mayo, quedaron representados "entre el bien y el mal", tal como los recuerda la memoria colectiva de San Isidro.

Mural en pintura acr\u00edlica vinil sobre muro en el Barrio San Isidro, San Juan del R\u00edo, que retrata la fiesta patronal centenaria del barrio Laura Barajas, autora del mural, explica la composición a vecinos del Barrio San Isidro durante la presentación oficial. rotativo.com.mx

Cabrera Valencia recorrió la obra junto con el jefe de gabinete, Gabriel Figueroa, la secretaria de Desarrollo Social y el delegado comunal Don Trini. El alcalde señaló que el mural "habla del amor que le tenemos a nuestro San Juan, a su historia". La administración cierra así un ciclo cultural que incluyó el Encuentro Culturas Populares de marzo, con más de 20 actividades gratuitas en el municipio.

Barajas, Sáenz y Ramírez son originarios de San Juan del Río y tienen trabajo previo en el municipio: un mural del 5 de mayo y una pieza en cancha de la Secundaria Técnica Agropecuaria. La fiesta patronal de San Isidro arranca el 13 de mayo, en el mismo barrio donde la historia del municipio lleva cinco siglos en pie.

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