Mural comunal revive tradición de 495 años en el Barrio San Isidro

San Juan del Río, 8 de mayo de 2026. — Dos meses sobre andamios. Eso tardaron Laura Barajas, Ivana Sáenz y Felipe Ramírez en plasmar en pintura acrílica vinil sobre muro la memoria de la fiesta patronal del Barrio San Isidro: xitaces, danzantes, gorditas, palo encebado y músicos bajo el kiosco.

La obra quedó lista esta semana como parte del programa de rehabilitación integral del barrio y fue presentada por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia en la plaza de San Isidro, uno de los asentamientos más antiguos en los 495 años de historia de San Juan del Río.

Laura Barajas, autora del mural, explica la composición a vecinos del Barrio San Isidro durante la presentación oficial. rotativo.com.mx

La intervención municipal en San Isidro no se limitó a la pintura. Edith Álvarez, secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, detalló que la renovación del barrio incluyó 850 metros lineales de banquetas y guarniciones rehabilitadas en coordinación con JAPAM, organismo que renovó tomas y líneas de agua potable para no intervenir el pavimento dos veces. La dependencia ejecutó siete obras en total. El costo del mural no fue precisado por las autoridades.

El diseño nació de diagnósticos comunitarios. Barajas escuchó memorias y encargó una investigación etnográfica al especialista Julio Borja para que cada danzante portara vestimenta y posición ritual correctas.

Laura Barajas, autora del mural, explica la composición a vecinos del Barrio San Isidro durante la presentación oficial. rotativo.com.mx

No es el primer mural inaugural en SJR en esta administración, pero sí el más ambicioso: la composición narra desde los animales del desfile —chivas, borregas, caballos, vacas, tractores— hasta los puestos de gorditas y pambazos, el frontón que abre la feria y la banda del kiosco, a la que Barajas nombró "La Banda de la Huerta de Don Crucito" en honor a una memoria que los vecinos le contaron.

La danza, Jocelyn y los xitaces en el centro del mural





Laura Barajas, autora del mural, explica la composición a vecinos del Barrio San Isidro durante la presentación oficial. rotativo.com.mx

En el centro del mural, Jocelyn.

La joven danzante falleció a principios de 2026, justo cuando el equipo comenzaba los primeros trazos. Barajas la colocó en el corazón de la composición porque, explicó a los vecinos reunidos, "era parte del barrio, lo sentía en su corazón". Los xitaces, figuras que bajan de comunidades vecinas cada mayo, quedaron representados "entre el bien y el mal", tal como los recuerda la memoria colectiva de San Isidro.

Laura Barajas, autora del mural, explica la composición a vecinos del Barrio San Isidro durante la presentación oficial. rotativo.com.mx

Cabrera Valencia recorrió la obra junto con el jefe de gabinete, Gabriel Figueroa, la secretaria de Desarrollo Social y el delegado comunal Don Trini. El alcalde señaló que el mural "habla del amor que le tenemos a nuestro San Juan, a su historia". La administración cierra así un ciclo cultural que incluyó el Encuentro Culturas Populares de marzo, con más de 20 actividades gratuitas en el municipio.

Barajas, Sáenz y Ramírez son originarios de San Juan del Río y tienen trabajo previo en el municipio: un mural del 5 de mayo y una pieza en cancha de la Secundaria Técnica Agropecuaria. La fiesta patronal de San Isidro arranca el 13 de mayo, en el mismo barrio donde la historia del municipio lleva cinco siglos en pie.