San Juan del Río, 23 de marzo de 2026. —Más de 20 actividades gratuitas —entre ellas un coloquio dedicado a los hallazgos del salvamento arqueológico del Tren México-Querétaro— integran el programa del IX Encuentro de las Culturas Populares, que se realizará del 25 al 28 de marzo en el Portal del Diezmo y el Museo Panteón de la Santa Vera Cruz.

Conferencias, talleres de lengua hñöhñö, altares de Dolores y música tradicional completan una cartelera abierta al público sin costo alguno.

El encuentro, organizado por el Gobierno Municipal con la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI), llega a su novena edición tras celebrarse de manera anual desde 2016 con dos interrupciones provocadas por la pandemia.

Su propósito central es abrir espacios de difusión para las manifestaciones culturales de pueblos originarios, comunidades mestizas y población afrodescendiente, además de promover el diálogo intercultural en San Juan del Río.

El Portal del Diezmo y el Museo Panteón de la Santa Vera Cruz albergarán las actividades del encuentro cultural. rotativo.com.mx

La inauguración está programada para el miércoles 25 a las 18:00 horas en el Foro del Portal del Diezmo. Inmediatamente después arrancará la primera parte del Coloquio Salvamento Arqueológico Tren México-Querétaro, con ponencias del doctor Víctor Francisco Heredia Guillén sobre los avances generales del proyecto, así como presentaciones sobre el uso de fotogrametría para el registro arqueológico y el análisis de materiales cerámicos recuperados durante las excavaciones.

Sitios arqueológicos de Hidalgo y San Juan del Río en el coloquio del tren

El jueves 26, a partir de las 17:30 horas, la segunda jornada del coloquio ampliará el foco hacia sitios localizados en la región de Tula, Hidalgo —entre ellos Puerto el Venado y las inmediaciones de Tula Chico—, con hallazgos sobre costumbres funerarias y configuraciones estratégicas del periodo Clásico.

El Portal del Diezmo y el Museo Panteón de la Santa Vera Cruz albergarán las actividades del encuentro cultural. rotativo.com.mx

La sesión cerrará con la ponencia sobre el sitio Vista Real en San Juan del Río, un caso directamente vinculado al trazo de la vía férrea del tren de pasajeros.

El viernes 27 la sede se trasladará al Museo Panteón de la Santa Vera Cruz, donde a las 10:00 horas se inaugurará un Altar de Dolores que permanecerá en exhibición hasta el 29 de marzo; una hora después se abrirá otro en la Arcada del Portal del Diezmo.

La jornada incluye un taller de primeras palabras en lengua hñöhñö impartido por Alberto González, una conferencia sobre mujeres artesanas de Amealco y la preservación de saberes intergeneracionales, y cerrará con canción cardenche y alabanzas a cargo del grupo Martajados del Real.

El Portal del Diezmo y el Museo Panteón de la Santa Vera Cruz albergarán las actividades del encuentro cultural. rotativo.com.mx

¿Qué actividades habrá el sábado de clausura?

El último día contempla talleres dirigidos a infancias —una lotería otomí y un juego de prevención de conductas de riesgo— a cargo de María Concepción Francisco Francisco, además de una conferencia sobre las relaciones culturales en torno al agua.

La representación de Moros y Cristianos por el grupo La Valla, con música de Montserrat Cabello Hernández, antecederá la clausura prevista para las 19:00 horas en el patio principal del Portal del Diezmo.