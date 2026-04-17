San Juan del Río, 17 de abril de 2026. —Un conductor perdió el control de su vehículo Chevrolet y cayó a un drenaje pluvial en el distribuidor que conecta Paseo Central con la autopista México-Querétaro, en San Juan del Río. El incidente no dejó personas con lesiones de gravedad, aunque los servicios de emergencia acudieron al lugar para valorar al operador del automóvil.
Según la información disponible, el exceso de velocidad y un breve descuido al ingresar a la curva del distribuidor provocaron que el conductor perdiera el dominio del volante y se saliera de la cinta de rodamiento. El vehículo terminó precipitado al interior del canal pluvial.
El vehículo cayó al drenaje pluvial tras salirse de la cinta de rodamiento al tomar la curva del distribuidor que conecta Paseo Central con la autopista. rotativo.com.mx
Personal de la Guardia Nacional (GN) tomó conocimiento del hecho y atendió las diligencias en el sitio, en coordinación con los cuerpos de emergencia que valoraron al conductor involucrado. No se precisó si el operador quedó bajo resguardo médico ni se dio a conocer su identidad.
Las autoridades no informaron el monto de los daños materiales al vehículo ni otros detalles sobre el estado del drenaje pluvial tras el percance.