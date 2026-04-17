Conductor pierde el control y cae a drenaje pluvial en distribuidor de SJR

Conductor de Chevrolet pierde el control al tomar una curva y cae a canal pluvial.

Vehículo Chevrolet accidentado en el interior de drenaje pluvial del distribuidor Paseo Central autopista México-Querétaro en San Juan del Río

El vehículo cayó al drenaje pluvial tras salirse de la cinta de rodamiento al tomar la curva del distribuidor que conecta Paseo Central con la autopista.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de abril de 2026. —Un conductor perdió el control de su vehículo Chevrolet y cayó a un drenaje pluvial en el distribuidor que conecta Paseo Central con la autopista México-Querétaro, en San Juan del Río. El incidente no dejó personas con lesiones de gravedad, aunque los servicios de emergencia acudieron al lugar para valorar al operador del automóvil.

Según la información disponible, el exceso de velocidad y un breve descuido al ingresar a la curva del distribuidor provocaron que el conductor perdiera el dominio del volante y se saliera de la cinta de rodamiento. El vehículo terminó precipitado al interior del canal pluvial.

Veh\u00edculo Chevrolet accidentado en el interior de drenaje pluvial del distribuidor Paseo Central autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo El vehículo cayó al drenaje pluvial tras salirse de la cinta de rodamiento al tomar la curva del distribuidor que conecta Paseo Central con la autopista. rotativo.com.mx

Personal de la Guardia Nacional (GN) tomó conocimiento del hecho y atendió las diligencias en el sitio, en coordinación con los cuerpos de emergencia que valoraron al conductor involucrado. No se precisó si el operador quedó bajo resguardo médico ni se dio a conocer su identidad.

Las autoridades no informaron el monto de los daños materiales al vehículo ni otros detalles sobre el estado del drenaje pluvial tras el percance.

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