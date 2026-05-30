Querétaro será sede del InnovaFest 2026 el próximo 21 de agosto

Monterrey, Nuevo León, 30 de mayo de 2026.- Querétaro será la sede de la próxima edición del InnovaFest, que se celebrará el 21 de agosto, luego de que el gobernador Mauricio Kuri González recibiera la estafeta del encuentro nacional de manos del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y del gobernador de Nuevo León, Samuel García.
El gobernador Mauricio Kuri recibió la estafeta del InnovaFest 2026 en el Centro de Convenciones Cintermex, en Monterrey. rotativo.com.mx
La entrega ocurrió en el Centro de Convenciones Cintermex, donde se realizó la primera edición del InnovaFest, una estrategia nacional que incentiva, reconoce y premia proyectos capaces de resolver problemáticas regionales y nacionales.
El gobernador Mauricio Kuri recibió la estafeta del InnovaFest 2026 en el Centro de Convenciones Cintermex, en Monterrey. rotativo.com.mx
Kuri reconoció que la realización del primer encuentro en Monterrey resultó de importancia para quienes deciden emprender, al ofrecer un espacio que los apoye a capitalizarse y a poner en marcha su negocio. El mandatario sostuvo que este tipo de esfuerzos en favor del emprendimiento debe replicarse en todo el país y repetirse de forma constante, porque lo que trajo éxito en el pasado no garantiza el del futuro.
El gobernador Mauricio Kuri recibió la estafeta del InnovaFest 2026 en el Centro de Convenciones Cintermex, en Monterrey. rotativo.com.mx
¿Qué busca el InnovaFest en Querétaro?
“Nuestra diferencia debe ser el talento de las personas que trabajan en nuestras empresas. Por eso los esperamos este 21 de agosto en Querétaro para decirles vamos con todo al siguiente paso con Querétaro y con México para seguir al siguiente nivel”, afirmó el gobernador.
El gobernador Mauricio Kuri recibió la estafeta del InnovaFest 2026 en el Centro de Convenciones Cintermex, en Monterrey. rotativo.com.mx
Las autoridades organizadoras explicaron que el siguiente capítulo del encuentro tendrá lugar en el corazón del Bajío, región que se ha consolidado como uno de los motores industriales, tecnológicos y de innovación del país. Señalaron que Querétaro se ha posicionado como referente nacional en manufactura de alta tecnología, desarrollo aeroespacial y talento especializado.
El gobernador Mauricio Kuri recibió la estafeta del InnovaFest 2026 en el Centro de Convenciones Cintermex, en Monterrey. rotativo.com.mx
En su intervención, Samuel García agradeció a quienes participaron en el primer ejercicio, que sirvió como foro para mostrar proyectos en temáticas como nanotecnología, biotecnología e inteligencia artificial. La cita en territorio queretano abrirá una nueva ventana para esos desarrollos rumbo a agosto.