Querétaro será sede del InnovaFest 2026 el próximo 21 de agosto

El gobernador Mauricio Kuri recibió la estafeta del encuentro nacional de innovación que llegará al estado en agosto.

Mauricio Kuri recibe la estafeta del InnovaFest junto a Marcelo Ebrard y Samuel García en Cintermex Monterrey

El gobernador Mauricio Kuri recibió la estafeta del InnovaFest 2026 en el Centro de Convenciones Cintermex, en Monterrey.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Monterrey, Nuevo León, 30 de mayo de 2026.- Querétaro será la sede de la próxima edición del InnovaFest, que se celebrará el 21 de agosto, luego de que el gobernador Mauricio Kuri González recibiera la estafeta del encuentro nacional de manos del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Mauricio Kuri recibe la estafeta del InnovaFest junto a Marcelo Ebrard y Samuel Garc\u00eda en Cintermex Monterrey El gobernador Mauricio Kuri recibió la estafeta del InnovaFest 2026 en el Centro de Convenciones Cintermex, en Monterrey. rotativo.com.mx

La entrega ocurrió en el Centro de Convenciones Cintermex, donde se realizó la primera edición del InnovaFest, una estrategia nacional que incentiva, reconoce y premia proyectos capaces de resolver problemáticas regionales y nacionales.

Mauricio Kuri recibe la estafeta del InnovaFest junto a Marcelo Ebrard y Samuel Garc\u00eda en Cintermex Monterrey El gobernador Mauricio Kuri recibió la estafeta del InnovaFest 2026 en el Centro de Convenciones Cintermex, en Monterrey. rotativo.com.mx

Kuri reconoció que la realización del primer encuentro en Monterrey resultó de importancia para quienes deciden emprender, al ofrecer un espacio que los apoye a capitalizarse y a poner en marcha su negocio. El mandatario sostuvo que este tipo de esfuerzos en favor del emprendimiento debe replicarse en todo el país y repetirse de forma constante, porque lo que trajo éxito en el pasado no garantiza el del futuro.

Mauricio Kuri recibe la estafeta del InnovaFest junto a Marcelo Ebrard y Samuel Garc\u00eda en Cintermex Monterrey El gobernador Mauricio Kuri recibió la estafeta del InnovaFest 2026 en el Centro de Convenciones Cintermex, en Monterrey. rotativo.com.mx

¿Qué busca el InnovaFest en Querétaro?

“Nuestra diferencia debe ser el talento de las personas que trabajan en nuestras empresas. Por eso los esperamos este 21 de agosto en Querétaro para decirles vamos con todo al siguiente paso con Querétaro y con México para seguir al siguiente nivel”, afirmó el gobernador.

Mauricio Kuri recibe la estafeta del InnovaFest junto a Marcelo Ebrard y Samuel Garc\u00eda en Cintermex Monterrey El gobernador Mauricio Kuri recibió la estafeta del InnovaFest 2026 en el Centro de Convenciones Cintermex, en Monterrey. rotativo.com.mx

Las autoridades organizadoras explicaron que el siguiente capítulo del encuentro tendrá lugar en el corazón del Bajío, región que se ha consolidado como uno de los motores industriales, tecnológicos y de innovación del país. Señalaron que Querétaro se ha posicionado como referente nacional en manufactura de alta tecnología, desarrollo aeroespacial y talento especializado.

Mauricio Kuri recibe la estafeta del InnovaFest junto a Marcelo Ebrard y Samuel Garc\u00eda en Cintermex Monterrey El gobernador Mauricio Kuri recibió la estafeta del InnovaFest 2026 en el Centro de Convenciones Cintermex, en Monterrey. rotativo.com.mx

En su intervención, Samuel García agradeció a quienes participaron en el primer ejercicio, que sirvió como foro para mostrar proyectos en temáticas como nanotecnología, biotecnología e inteligencia artificial. La cita en territorio queretano abrirá una nueva ventana para esos desarrollos rumbo a agosto.

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