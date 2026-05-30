Diez selecciones de cuatro continentes disputan en Querétaro la Copa "Contigo 2026"

Santiago de Querétaro, Querétaro, 29 de mayo de 2026.- Diez selecciones de Europa, América y Asia entraron a la cancha en la capital queretana para disputar la primera edición de la Copa Internacional "Contigo 2026", un torneo que sentó en el mismo presídium a autoridades estatales y al cuerpo diplomático.
Alemania, Brasil, Canadá, España, Francia, Irlanda, Países Bajos, Suiza, India y México conforman la nómina del certamen. La presencia india destacó por partida doble: su delegación en el terreno de juego y el embajador del país en México, Pankaj Sharma, entre los invitados al acto de apertura.
Diez selecciones de Europa, América y Asia abrieron la primera Copa Internacional "Contigo 2026" en Querétaro. rotativo.com.mx
El presidente municipal Felifer Macías inauguró la justa y la enmarcó en un mensaje sobre la cooperación entre naciones. "Hoy el fútbol nos congrega a todos y a todas en esta gran fiesta", dijo el alcalde, quien planteó el deporte como punto de encuentro frente a un escenario global que describió como polarizado.
Una vitrina más allá del marcador
La coordinadora de Relaciones Internacionales e Innovación Gubernamental del Estado, Érika Patricia González Maciel, ubicó el torneo fuera de lo estrictamente deportivo. Según señaló, la competencia abre una oportunidad para tejer lazos de amistad, cooperación y entendimiento entre comunidades de distintos países.
Diez selecciones de Europa, América y Asia abrieron la primera Copa Internacional "Contigo 2026" en Querétaro. rotativo.com.mx
El encuentro se suma a la estrategia con la que el municipio capitalino ha buscado proyección internacional, ahora por la vía deportiva. La organización corrió de manera coordinada entre el municipio y el Gobierno del Estado.
Respaldo institucional en la apertura
El arranque reunió a funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Acompañaron el acto el secretario particular y representante del gobernador Mauricio Kuri González, Mauricio Herbert Pesquera; la directora general del INDEREQ, Iridia Salazar Blanco; y el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Iván Morales Martínez.
Diez selecciones de Europa, América y Asia abrieron la primera Copa Internacional "Contigo 2026" en Querétaro. rotativo.com.mx
También estuvieron el secretario de Desarrollo Social en el estado, Luis Nava Guerrero, y la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo. El calendario de partidos definirá en los próximos días qué selección se queda con la primera edición del trofeo.