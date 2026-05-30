Diez selecciones de cuatro continentes disputan en Querétaro la Copa "Contigo 2026"

El torneo arrancó con equipos de tres continentes y la presencia del embajador de la India en México.

Selecciones internacionales y autoridades en la inauguración de la Copa Contigo 2026 en Querétaro

Diez selecciones de Europa, América y Asia abrieron la primera Copa Internacional "Contigo 2026" en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, Querétaro, 29 de mayo de 2026.- Diez selecciones de Europa, América y Asia entraron a la cancha en la capital queretana para disputar la primera edición de la Copa Internacional "Contigo 2026", un torneo que sentó en el mismo presídium a autoridades estatales y al cuerpo diplomático.

Alemania, Brasil, Canadá, España, Francia, Irlanda, Países Bajos, Suiza, India y México conforman la nómina del certamen. La presencia india destacó por partida doble: su delegación en el terreno de juego y el embajador del país en México, Pankaj Sharma, entre los invitados al acto de apertura.

Selecciones internacionales y autoridades en la inauguraci\u00f3n de la Copa Contigo 2026 en Quer\u00e9taro Diez selecciones de Europa, América y Asia abrieron la primera Copa Internacional "Contigo 2026" en Querétaro. rotativo.com.mx

El presidente municipal Felifer Macías inauguró la justa y la enmarcó en un mensaje sobre la cooperación entre naciones. "Hoy el fútbol nos congrega a todos y a todas en esta gran fiesta", dijo el alcalde, quien planteó el deporte como punto de encuentro frente a un escenario global que describió como polarizado.

Una vitrina más allá del marcador

La coordinadora de Relaciones Internacionales e Innovación Gubernamental del Estado, Érika Patricia González Maciel, ubicó el torneo fuera de lo estrictamente deportivo. Según señaló, la competencia abre una oportunidad para tejer lazos de amistad, cooperación y entendimiento entre comunidades de distintos países.

Selecciones internacionales y autoridades en la inauguraci\u00f3n de la Copa Contigo 2026 en Quer\u00e9taro Diez selecciones de Europa, América y Asia abrieron la primera Copa Internacional "Contigo 2026" en Querétaro. rotativo.com.mx

El encuentro se suma a la estrategia con la que el municipio capitalino ha buscado proyección internacional, ahora por la vía deportiva. La organización corrió de manera coordinada entre el municipio y el Gobierno del Estado.

Respaldo institucional en la apertura

El arranque reunió a funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Acompañaron el acto el secretario particular y representante del gobernador Mauricio Kuri González, Mauricio Herbert Pesquera; la directora general del INDEREQ, Iridia Salazar Blanco; y el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Iván Morales Martínez.

Selecciones internacionales y autoridades en la inauguraci\u00f3n de la Copa Contigo 2026 en Quer\u00e9taro Diez selecciones de Europa, América y Asia abrieron la primera Copa Internacional "Contigo 2026" en Querétaro. rotativo.com.mx

También estuvieron el secretario de Desarrollo Social en el estado, Luis Nava Guerrero, y la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo. El calendario de partidos definirá en los próximos días qué selección se queda con la primera edición del trofeo.

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