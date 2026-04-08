Querétaro, 8 de abril de 2026. — Cerca de 800 atletas queretanos competirán en 38 disciplinas durante la Olimpiada Nacional CONADE 2026, que se realizará en Puebla del 14 de abril al 2 de junio próximos, una delegación que el gobernador Mauricio Kuri González abanderó este martes en una ceremonia celebrada en el Estadio Olímpico de Querétaro y a la que se sumó el presidente municipal capitalino, Felipe Fernando Macías Olvera.

La justa marca un nuevo récord para el estado al sumar dos disciplinas más respecto a la edición anterior.

La directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, aseguró que la generación que viajará a Puebla ha roto marcas y llevado su capacidad al siguiente nivel.

La funcionaria estatal pidió a los seleccionados encarar la justa nacional con mentalidad ganadora hasta el último momento del marcador. La delegación queretana llega al banderazo después de cerrar la edición 2025 con un histórico quinto lugar del medallero, con 290 preseas en total y 93 medallas de oro, la cifra más alta registrada en la historia deportiva de la entidad.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación estatal en el Estadio Olímpico de Querétaro. rotativo.com.mx

"Hoy no solo compiten por medallas. Lo hacen por sus sueños, por sus familias, por todo un estado. El cielo no es límite, es su punto de partida", expresó Salazar Blanco al dirigirse a los atletas reunidos en el inmueble.

La extitular olímpica les pidió regresar con la satisfacción de haber dado todo, competido con dignidad y mostrado pasión, más allá del resultado deportivo final.

Felifer Macías llama a competir con orgullo queretano

El presidente municipal de Querétaro tomó la palabra para invitar a las y los seleccionados a salir a canchas, pistas y espacios deportivos a competir con inteligencia, fuerza y juego limpio.

Macías Olvera sostuvo que los atletas que llegaron a la selección estatal son ejemplo de disciplina, carácter y trabajo en equipo, valores que deben acompañar a los jóvenes más allá del terreno deportivo.

El alcalde capitalino les pidió recordar durante cada prueba que llevan en el corazón a sus familias, entrenadores y al estado entero.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación estatal en el Estadio Olímpico de Querétaro. rotativo.com.mx

El abanderamiento se suma al historial reciente de Querétaro en justas nacionales, en el que la entidad también ha roto récords de participación en los Juegos Paranacionales organizados por la propia CONADE. Cada edición, según los datos del propio INDEREQ, ha sumado nuevas disciplinas y mayor número de seleccionados respecto al año previo.

¿Quiénes representaron a los atletas en la ceremonia?

A nombre de los competidores, la campeona panamericana de taekwondo 2024, Valentina Lanestosa López, pronunció el juramento deportivo, en el que se comprometió a competir con honor, disciplina y entrega, así como a respetar las reglas del deporte y al rival, defender el juego limpio y dar lo mejor de sí en cada prueba.

En representación de los entrenadores tomó la palabra el campeón de frontón trinquete, Víctor Javier López Texcalpa, quien manifestó su intención de guiar a los atletas con profesionalismo y formar no solo deportistas, sino también personas íntegras.

El acto protocolario cerró con el encendido del pebetero a cargo de Carlo Cruz Tovar, subcampeón iberoamericano de salto con garrocha y seleccionado estatal, gesto simbólico con el que arrancó formalmente la cuenta regresiva para la participación queretana en la justa nacional, donde la entidad buscará no solo igualar sino superar el quinto lugar nacional alcanzado en 2025.