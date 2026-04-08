Abandera Querétaro a 800 atletas rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026

El gobernador Mauricio Kuri y el alcalde Felifer Macías despidieron a los seleccionados estatales en el Estadio Olímpico.

Gobernador Mauricio Kuri y alcalde Felifer Macías abanderan a la selección queretana rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación estatal en el Estadio Olímpico de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de abril de 2026. — Cerca de 800 atletas queretanos competirán en 38 disciplinas durante la Olimpiada Nacional CONADE 2026, que se realizará en Puebla del 14 de abril al 2 de junio próximos, una delegación que el gobernador Mauricio Kuri González abanderó este martes en una ceremonia celebrada en el Estadio Olímpico de Querétaro y a la que se sumó el presidente municipal capitalino, Felipe Fernando Macías Olvera.

La justa marca un nuevo récord para el estado al sumar dos disciplinas más respecto a la edición anterior.

La directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, aseguró que la generación que viajará a Puebla ha roto marcas y llevado su capacidad al siguiente nivel.

La funcionaria estatal pidió a los seleccionados encarar la justa nacional con mentalidad ganadora hasta el último momento del marcador. La delegación queretana llega al banderazo después de cerrar la edición 2025 con un histórico quinto lugar del medallero, con 290 preseas en total y 93 medallas de oro, la cifra más alta registrada en la historia deportiva de la entidad.

Gobernador Mauricio Kuri y alcalde Felifer Mac\u00edas abanderan a la selecci\u00f3n queretana rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026 El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación estatal en el Estadio Olímpico de Querétaro. rotativo.com.mx

"Hoy no solo compiten por medallas. Lo hacen por sus sueños, por sus familias, por todo un estado. El cielo no es límite, es su punto de partida", expresó Salazar Blanco al dirigirse a los atletas reunidos en el inmueble.

La extitular olímpica les pidió regresar con la satisfacción de haber dado todo, competido con dignidad y mostrado pasión, más allá del resultado deportivo final.

Felifer Macías llama a competir con orgullo queretano

El presidente municipal de Querétaro tomó la palabra para invitar a las y los seleccionados a salir a canchas, pistas y espacios deportivos a competir con inteligencia, fuerza y juego limpio.

Macías Olvera sostuvo que los atletas que llegaron a la selección estatal son ejemplo de disciplina, carácter y trabajo en equipo, valores que deben acompañar a los jóvenes más allá del terreno deportivo.

El alcalde capitalino les pidió recordar durante cada prueba que llevan en el corazón a sus familias, entrenadores y al estado entero.

Gobernador Mauricio Kuri y alcalde Felifer Mac\u00edas abanderan a la selecci\u00f3n queretana rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026 El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación estatal en el Estadio Olímpico de Querétaro. rotativo.com.mx

El abanderamiento se suma al historial reciente de Querétaro en justas nacionales, en el que la entidad también ha roto récords de participación en los Juegos Paranacionales organizados por la propia CONADE. Cada edición, según los datos del propio INDEREQ, ha sumado nuevas disciplinas y mayor número de seleccionados respecto al año previo.

¿Quiénes representaron a los atletas en la ceremonia?

A nombre de los competidores, la campeona panamericana de taekwondo 2024, Valentina Lanestosa López, pronunció el juramento deportivo, en el que se comprometió a competir con honor, disciplina y entrega, así como a respetar las reglas del deporte y al rival, defender el juego limpio y dar lo mejor de sí en cada prueba.

En representación de los entrenadores tomó la palabra el campeón de frontón trinquete, Víctor Javier López Texcalpa, quien manifestó su intención de guiar a los atletas con profesionalismo y formar no solo deportistas, sino también personas íntegras.

El acto protocolario cerró con el encendido del pebetero a cargo de Carlo Cruz Tovar, subcampeón iberoamericano de salto con garrocha y seleccionado estatal, gesto simbólico con el que arrancó formalmente la cuenta regresiva para la participación queretana en la justa nacional, donde la entidad buscará no solo igualar sino superar el quinto lugar nacional alcanzado en 2025.

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