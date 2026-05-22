SSPM detiene a 14 en operativos en San Juan del Río

San Juan del Río, 22 de mayo de 2026. ---Catorce personas detenidas en una jornada. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río remitió a 12 por faltas administrativas y a dos por delitos contra la salud tras operativos coordinados con la Policía Estatal en siete colonias y comunidades del municipio.
El despliegue se desarrolló en coordinación con la Policía Estatal de Querétaro y forma parte del esquema de cobertura territorial que articula a la corporación municipal tras la célula binomio activada la noche del miércoles entre el estado y el municipio.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río durante operativos coordinados con Policía Estatal. rotativo.com.mx
Las dos personas detenidas por delitos contra la salud fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.
Los recorridos se concentraron en Arcila, La Estancia, Loma Linda, Santa Matilde, Palmillas, Paseo Central y la zona centro de San Juan del Río. La corporación municipal precisó que las intervenciones se sustentaron en labores de inteligencia policial, análisis de información y atención a reportes ciudadanos canalizados a través de los números de emergencia, criterio operativo que el nuevo titular Saldivar Trejo trasladó desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río durante operativos coordinados con Policía Estatal. rotativo.com.mx
Como parte de la jornada, elementos de Policía Municipal brindaron apoyo durante la clausura de un jaripeo, con desalojo del predio y la clausura ejecutada por Inspección de Alcoholes y la Secretaría de Gobierno municipal, con acompañamiento de Protección Civil de San Juan del Río. La SSPM no precisó la ubicación exacta del predio ni el número de asistentes desalojados.
SSPM extiende presencia a siete colonias del municipio
Los puntos de observación y vigilancia preventiva cubren un perímetro que va del oriente (Santa Matilde, Palmillas) al centro histórico y a fraccionamientos del poniente como Loma Linda y Paseo Central. La estrategia se suma a los operativos permanentes que cinco corporaciones mantienen en los límites del municipio con Hidalgo y Estado de México desde febrero.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río durante operativos coordinados con Policía Estatal. rotativo.com.mx
¿Cómo se reportan situaciones de riesgo en San Juan del Río?
La corporación municipal reiteró la disponibilidad de dos canales ciudadanos: el 9-1-1 de Emergencias para alertas en tiempo real y el 089 de Denuncia Anónima para reportes que requieran reserva de identidad. La SSPM no precisó cuántos reportes ciudadanos derivaron en las 14 detenciones de la jornada.