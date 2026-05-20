San Juan del Río, 20 de mayo de 2026. — Una célula operativa binomio entre Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) comenzó a operar en San Juan del Río, confirmó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.
El dispositivo arrancó a las 22:00 horas y forma parte del engranaje que el municipio articulará con Guardia Nacional, Ejército Mexicano y las corporaciones de la Zona 5 tras el relevo de mando en la dependencia.
El alcalde sustentó la apuesta por la coordinación con la formación de los nuevos mandos: el titular Miguel Ángel Saldivar Trejo acumula 16 años en la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal y el subsecretario Víctor Ramírez Zúñiga, 22 años en la misma corporación.
Cabrera Valencia ubicó la pieza dentro de un esquema territorial más amplio que incluye a la 96 Compañía de la Guardia Nacional con sede en El Marqués y al Séptimo Regimiento del Ejército Mexicano.
El presidente municipal reconoció a los mandos militares con presencia en la zona: el general brigadier Ricardo Meléndrez Cervantes, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Querétaro; el general de brigada diplomado de Estado Mayor José Guillermo Lira Hernández, comandante de la 17ª Zona Militar de la Sedena; el coronel Suástegui, del Séptimo Regimiento del Ejército Mexicano, y el capitán Fernando, de la Guardia Nacional.
La coordinación se extiende a las policías municipales de Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Amealco y Cadereyta, integrantes del esquema de la Zona 5 de seguridad en Querétaro.
A la pregunta directa sobre si el municipio podría acceder a elementos estatales para reforzar el dispositivo, Cabrera Valencia respondió que el binomio ya está operando.
La fórmula se suma a los operativos permanentes que cinco corporaciones mantienen en los límites con Hidalgo y Estado de México desde febrero. El alcalde no precisó cuántos elementos integran la célula binomio ni la duración prevista del esquema.