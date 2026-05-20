Activan célula binomio estado-municipio en San Juan del Río

Anoche arrancó el dispositivo conjunto con Policía Estatal y se sumarán Guardia Nacional, Ejército y municipios vecinos.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia anuncia activación de célula binomio estado-municipio en San Juan del Río

El alcalde Roberto Cabrera Valencia anuncia la activación de la célula binomio estado-municipio en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de mayo de 2026. — Una célula operativa binomio entre Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) comenzó a operar en San Juan del Río, confirmó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

El dispositivo arrancó a las 22:00 horas y forma parte del engranaje que el municipio articulará con Guardia Nacional, Ejército Mexicano y las corporaciones de la Zona 5 tras el relevo de mando en la dependencia.

El alcalde sustentó la apuesta por la coordinación con la formación de los nuevos mandos: el titular Miguel Ángel Saldivar Trejo acumula 16 años en la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal y el subsecretario Víctor Ramírez Zúñiga, 22 años en la misma corporación.

Cabrera Valencia ubicó la pieza dentro de un esquema territorial más amplio que incluye a la 96 Compañía de la Guardia Nacional con sede en El Marqués y al Séptimo Regimiento del Ejército Mexicano.

El presidente municipal reconoció a los mandos militares con presencia en la zona: el general brigadier Ricardo Meléndrez Cervantes, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Querétaro; el general de brigada diplomado de Estado Mayor José Guillermo Lira Hernández, comandante de la 17ª Zona Militar de la Sedena; el coronel Suástegui, del Séptimo Regimiento del Ejército Mexicano, y el capitán Fernando, de la Guardia Nacional.

La coordinación se extiende a las policías municipales de Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Amealco y Cadereyta, integrantes del esquema de la Zona 5 de seguridad en Querétaro.

A la pregunta directa sobre si el municipio podría acceder a elementos estatales para reforzar el dispositivo, Cabrera Valencia respondió que el binomio ya está operando.

La fórmula se suma a los operativos permanentes que cinco corporaciones mantienen en los límites con Hidalgo y Estado de México desde febrero. El alcalde no precisó cuántos elementos integran la célula binomio ni la duración prevista del esquema.

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