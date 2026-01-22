San Juan del Río, 22 de enero de 2026. - El gobierno municipal de San Juan del Río avanza en la revisión del Programa Municipal de Desarrollo Urbano actualizado ante la llegada de proyectos federales y estatales como el tren interurbano México-Querétaro y el libramiento metropolitano.
La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, Edith Alvarez Flores, informó que el Consejo Municipal de Desarrollo y Consulta, instalado el 8 de junio de 2025, inició en diciembre el período de revisión del documento que regirá el crecimiento ordenado de San Juan del Río a corto, mediano y largo plazo.
Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río. rotativo.com.mx
La funcionaria municipal explicó que el cronograma de trabajo inició en abril de 2025 con la determinación de actualizar el programa precisamente por los grandes proyectos de infraestructura que impactarán al municipio.
Durante el anuncio participó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, quien destacó la importancia de la planeación participativa. El programa incluye apartados específicos sobre movilidad urbana con estudios para la zona centro y zona oriente, equipamiento y uso de suelo en comunidades que actualmente carecen de regulación territorial.
El alcalde Cabrera Valencia sostuvo que el consejo integra a la sociedad organizada, académicos, profesionistas, empresarios y sector gubernamental en la planeación del crecimiento futuro.
"La participación ciudadana fortalece la planeación y permite proyectar un desarrollo ordenado", aseguró el mandatario municipal durante la conferencia de prensa donde se presentaron los avances del programa actualizado.
Edithe Alvarez Flores, secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales. rotativo.com.mx
El programa contempla estudios especializados de movilidad en la zona centro donde se analizan cambios de sentido vial y eliminación de estacionamientos mediante consulta participativa ciudadana.
La zona oriente también requiere trabajo en liberación de vialidades ante el crecimiento comercial y habitacional, explicó la secretaria Alvarez Flores.
Las autoridades trabajan en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno estatal para garantizar congruencia con las políticas de ordenamiento territorial de Querétaro.
La actualización permitirá regularizar comunidades que carecen de uso de suelo definido y facilitará la planeación de servicios básicos en San Juan del Río.