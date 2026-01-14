San Juan del Río, 14 de enero de 2026. — El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó por unanimidad la creación del Programa Municipal del Sistema de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la administración 2024-2027.
La sesión ordinaria de cabildo, encabezada por el alcalde Roberto Cabrera Valencia en el Salón Presidentes, también autorizó modificaciones al acuerdo de regularización territorial del asentamiento humano José María Morelos en San Antonio Palmillas, informó el secretario del Ayuntamiento, Óscar Armando Quintana Peña.
Las Comisiones Unidas de Gobernación e Igualdad de Género y Derechos Humanos presentaron el dictamen que autoriza el programa municipal en atención a la solicitud de Judith Ortiz Monroy, secretaria de la Mujer del municipio de San Juan del Río.
El cabildo integrado por 13 miembros votó a favor sin abstenciones ni votos en contra, precisó Quintana Peña durante la lectura de resultados.
La sesión registró una duración de 16 minutos, convirtiéndose en una de las más rápidas de la administración municipal. El segundo punto del orden del día contempló la modificación del acuerdo de cabildo del 30 de noviembre de 2020 para continuar el procedimiento de regularización territorial del asentamiento humano José María Morelos ubicado en San Antonio Palmillas, explicó el titular de la Secretaría del Ayuntamiento.
Las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, y de Desarrollo Urbano y Ecología atendieron la solicitud del titular de la Dirección General de Regularización Territorial, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
El programa beneficia la igualdad sustantiva en San Juan del Río mediante acciones concretas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, aseguró el mandatario municipal.
"El programa beneficiará a las familias más necesitadas", sostuvo Cabrera Valencia. La votación nominal incluyó la participación de la síndica Rosalba Ríos Ramos y 11 regidores, quienes respaldaron ambos dictámenes sin objeciones durante el apartado de asuntos generales.