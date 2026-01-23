Madrid, España, 23 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González sostuvo un encuentro de carácter diplomático con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, durante su participación en la Feria Internacional de Turismo 2026, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional Querétaro España y atraer inversión en sectores estratégicos.
La reunión se desarrolló en el marco de la gira de promoción que busca posicionar al estado como destino prioritario para la inversión europea en turismo y desarrollo económico.
El mandatario queretano y el representante diplomático mexicano coincidieron en la necesidad de consolidar los vínculos entre Querétaro y España mediante esquemas de colaboración que se traduzcan en oportunidades concretas de negocio.
Durante el encuentro se analizaron posibles líneas de acción para materializar proyectos de inversión que beneficien particularmente al sector turístico estatal, aprovechando las relaciones históricas entre ambas regiones.
Kuri González destacó la importancia de aprovechar escenarios internacionales como FITUR para llevar la oferta turística y económica de Querétaro a mercados europeos.
El gobernador subrayó que estas actividades diplomáticas representan una ventana para proyectar las ventajas competitivas del estado en sectores como manufactura avanzada, servicios especializados y desarrollo turístico sustentable.
Querétaro busca consolidar vínculos económicos con España
La reunión diplomática entre el gobernador y el embajador Ordaz Coppel forma parte de una estrategia más amplia de cooperación internacional Querétaro España que contempla la identificación de inversionistas potenciales y la generación de alianzas institucionales.
España representa el segundo socio comercial de México en Europa, con flujos de inversión que en años recientes han mostrado interés creciente en estados del Bajío por su ubicación estratégica y desarrollo industrial.
El encuentro permitió explorar mecanismos de coordinación entre los gobiernos de Querétaro y las comunidades autónomas españolas que han manifestado interés en proyectos de infraestructura turística y transferencia tecnológica.
Ambos funcionarios acordaron mantener canales de comunicación abiertos para dar seguimiento a las oportunidades identificadas durante la feria y facilitar el establecimiento de empresas españolas en territorio queretano.
La presencia de Querétaro en FITUR 2026 incluye la participación en mesas de trabajo con operadores turísticos, encuentros con cámaras de comercio y presentaciones sobre los atractivos patrimoniales y culturales del estado.
Esta agenda diplomática complementa los esfuerzos de promoción que el gobierno estatal ha desarrollado en ferias internacionales de América y Asia durante el último año.
¿Qué sectores podrían beneficiarse de la cooperación internacional Querétaro España?
Los sectores identificados como prioritarios para la atracción de inversión española incluyen desarrollo de infraestructura hotelera, turismo cultural y gastronómico, manufactura de componentes especializados y servicios de logística.
Querétaro cuenta con ventajas competitivas en estos rubros por su conectividad aérea y terrestre, disponibilidad de mano de obra calificada y marco regulatorio favorable para la inversión extranjera.
El estado ha registrado en años recientes la llegada de empresas europeas en los sectores aeroespacial y automotriz, lo que ha generado un ecosistema de proveedores especializados que resulta atractivo para nuevos inversionistas.
La cooperación internacional Querétaro España busca replicar estos casos de éxito en el ámbito turístico, donde existen oportunidades en desarrollos hoteleros de categoría superior y proyectos de turismo experiencial vinculados al patrimonio industrial y cultural.
La reunión con el embajador Ordaz Coppel se suma a los encuentros que el gobernador Kuri González ha sostenido con representantes de cámaras empresariales españolas durante su estancia en Madrid.
Estos acercamientos forman parte de una estrategia de largo plazo para diversificar las fuentes de inversión extranjera directa en Querétaro y fortalecer los vínculos comerciales con la Unión Europea, consolidando al estado como plataforma logística y centro de negocios en el corredor del Bajío mexicano.