Kuri se reúne con embajador en España para impulsar inversión

El encuentro en FITUR 2026 estableció líneas de cooperación entre Querétaro y España en materia turística y económica con proyección internacional.

Mauricio Kuri González en reunión diplomática con embajador de México en España durante cooperación internacional Querétaro España FITUR 2026

El gobernador Mauricio Kuri González se reunió con el embajador Quirino Ordaz Coppel en Madrid para establecer esquemas de cooperación que impulsen la inversión española en sectores turístico y económico de Querétaro durante FITUR 2026.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 23, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Madrid, España, 23 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González sostuvo un encuentro de carácter diplomático con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, durante su participación en la Feria Internacional de Turismo 2026, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional Querétaro España y atraer inversión en sectores estratégicos.

La reunión se desarrolló en el marco de la gira de promoción que busca posicionar al estado como destino prioritario para la inversión europea en turismo y desarrollo económico.

El mandatario queretano y el representante diplomático mexicano coincidieron en la necesidad de consolidar los vínculos entre Querétaro y España mediante esquemas de colaboración que se traduzcan en oportunidades concretas de negocio.

Durante el encuentro se analizaron posibles líneas de acción para materializar proyectos de inversión que beneficien particularmente al sector turístico estatal, aprovechando las relaciones históricas entre ambas regiones.

Kuri González destacó la importancia de aprovechar escenarios internacionales como FITUR para llevar la oferta turística y económica de Querétaro a mercados europeos.

El gobernador subrayó que estas actividades diplomáticas representan una ventana para proyectar las ventajas competitivas del estado en sectores como manufactura avanzada, servicios especializados y desarrollo turístico sustentable.

Querétaro busca consolidar vínculos económicos con España

La reunión diplomática entre el gobernador y el embajador Ordaz Coppel forma parte de una estrategia más amplia de cooperación internacional Querétaro España que contempla la identificación de inversionistas potenciales y la generación de alianzas institucionales.

España representa el segundo socio comercial de México en Europa, con flujos de inversión que en años recientes han mostrado interés creciente en estados del Bajío por su ubicación estratégica y desarrollo industrial.

El encuentro permitió explorar mecanismos de coordinación entre los gobiernos de Querétaro y las comunidades autónomas españolas que han manifestado interés en proyectos de infraestructura turística y transferencia tecnológica.

Ambos funcionarios acordaron mantener canales de comunicación abiertos para dar seguimiento a las oportunidades identificadas durante la feria y facilitar el establecimiento de empresas españolas en territorio queretano.

La presencia de Querétaro en FITUR 2026 incluye la participación en mesas de trabajo con operadores turísticos, encuentros con cámaras de comercio y presentaciones sobre los atractivos patrimoniales y culturales del estado.

Esta agenda diplomática complementa los esfuerzos de promoción que el gobierno estatal ha desarrollado en ferias internacionales de América y Asia durante el último año.

¿Qué sectores podrían beneficiarse de la cooperación internacional Querétaro España?

Los sectores identificados como prioritarios para la atracción de inversión española incluyen desarrollo de infraestructura hotelera, turismo cultural y gastronómico, manufactura de componentes especializados y servicios de logística.

Querétaro cuenta con ventajas competitivas en estos rubros por su conectividad aérea y terrestre, disponibilidad de mano de obra calificada y marco regulatorio favorable para la inversión extranjera.

El estado ha registrado en años recientes la llegada de empresas europeas en los sectores aeroespacial y automotriz, lo que ha generado un ecosistema de proveedores especializados que resulta atractivo para nuevos inversionistas.

La cooperación internacional Querétaro España busca replicar estos casos de éxito en el ámbito turístico, donde existen oportunidades en desarrollos hoteleros de categoría superior y proyectos de turismo experiencial vinculados al patrimonio industrial y cultural.

La reunión con el embajador Ordaz Coppel se suma a los encuentros que el gobernador Kuri González ha sostenido con representantes de cámaras empresariales españolas durante su estancia en Madrid.

Estos acercamientos forman parte de una estrategia de largo plazo para diversificar las fuentes de inversión extranjera directa en Querétaro y fortalecer los vínculos comerciales con la Unión Europea, consolidando al estado como plataforma logística y centro de negocios en el corredor del Bajío mexicano.

