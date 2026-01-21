San Juan del Río Fortalece Presencia Internacional en Asamblea de Ciudades Patrimonio en Madrid

Participación del municipio queretano en la Feria Internacional de Turismo 2026 destaca conservación del patrimonio histórico y proyectos con fondos federales.

La Feria Internacional de Turismo de Madrid es el evento de promoción turística más importante a nivel internacional. Reúne a operadores de todos los países del mundo interesados en destinos culturales y patrimoniales.

San Juan del Río, 21 de enero de 2026. — San Juan del Río participó en la Asamblea de Ciudades Patrimonio Mundial celebrada en Madrid, España, durante la Feria Internacional de Turismo 2026. La secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Édith Álvarez Flores, representó al presidente municipal Roberto Cabrera Valencia en el encuentro internacional que reunió a las 14 ciudades mexicanas inscritas como Patrimonio de la Humanidad, informó el municipio.

El gobierno municipal presentó su Plan de Manejo del Centro Histórico durante la asamblea de alcaldes realizada el lunes 20 de enero, documento que fue reconocido por autoridades de la Unesco en México como referente para la conservación del patrimonio monumental en el país. San Juan del Río forma parte del Camino Real de Tierra Adentro, inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, lo que le permite acceder a recursos federales del programa de Apoyo a la Cultura, explicó Álvarez Flores.

Proyectos para 2026 incluyen restauración del Santuario de Guadalupe

La dependencia municipal presentará proyectos de conservación para competir por fondos federales del programa PROCURA durante 2026, tras obtener recursos en ejercicios anteriores derivados de su plan de manejo elaborado en 2022. El Santuario de la Virgen de Guadalupe y obras de infraestructura en el centro histórico integran el portafolio de proyectos que San Juan del Río someterá a revisión ante la Secretaría de Cultura federal, precisó la funcionaria.

El director general de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, Jorge Ortega González, destacó que San Juan del Río es una de las 14 ciudades mexicanas que integran la red nacional de patrimonio. "La participación en esta asamblea permite tomar decisiones importantes para la conservación del patrimonio monumental y generar desarrollo económico a través del turismo cultural", señaló Ortega González durante la conferencia de prensa virtual.

La delegación queretana participó en el stand de México de la Feria Internacional de Turismo, evento que concentra a operadores turísticos de todo el mundo donde el 50 por ciento del turismo internacional está interesado en cultura. San Juan del Río presentó su oferta turística, gastronomía y productos artesanales, incluidas cervezas artesanales locales, ante autoridades españolas y representantes de turismo internacional.

Renovación de convenio con ciudades españolas fortalece intercambio técnico

La Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial renovará mañana miércoles 22 de enero un convenio de cooperación con el Grupo de Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad para realizar intercambios técnicos en materia de desarrollo urbano y conservación.

México ocupa el cuarto lugar a nivel internacional en ciudades inscritas en la lista de la Unesco junto con España, lo que justifica la colaboración entre ambos países, mencionó Ortega González.

El embajador de México en España y la secretaria de Turismo federal participaron en las actividades de la asamblea y resaltaron la importancia de dar visibilidad internacional al patrimonio cultural mexicano.

La secretaria Álvarez Flores sostuvo reuniones de seguimiento con autoridades de la Unesco para complementar información sobre los proyectos que San Juan del Río presentará en el concurso federal de 2026.

El programa federal PROCURA opera desde hace 21 años para financiar proyectos de conservación del patrimonio mundial en México, recursos que San Juan del Río ha obtenido en múltiples ocasiones gracias a su Plan de Manejo del Centro Histórico aprobado en 2022. "Sin este documento instrumento no hubiera sido posible acceder a esos recursos federales", aseguró la funcionaria municipal.

