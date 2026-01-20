Kuri sostiene encuentro con presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso

El gobernador dialogó con la mandataria española sobre vínculos económicos, turísticos y la nueva ruta aérea Querétaro-Madrid que conecta ambas regiones.

Gobernador Mauricio Kuri González durante encuentro diplomático con Isabel Díaz Ayuso en Madrid, España

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante reunión con Isabel Díaz Ayuso en la Real Casa de Correos en Madrid.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 20, 2026
Querétaro, 20 de enero de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González sostuvo un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien dialogó sobre los vínculos históricos, culturales y económicos que unen a Querétaro con España.

Durante la reunión diplomática celebrada en la Real Casa de Correos, el mandatario estatal destacó las ventajas competitivas de la entidad para la atracción de inversiones, el impulso al turismo y el fortalecimiento de la conectividad, la cual se ha visto reforzada con la apertura de la nueva ruta aérea Querétaro-Madrid, informó el gobierno de Querétaro.

El titular del Ejecutivo estatal reconoció la trayectoria de Díaz Ayuso, quien encabeza el gobierno de una región integrada por 179 municipios y cerca de ocho millones de habitantes. El mandatario estatal destacó su influencia política, solvencia moral y prestigio en la vida pública española, explicó la administración estatal.

Entre las coincidencias, Kuri González resaltó la visión de la mandataria española, orientada al respaldo de quienes encabezan los negocios y generan riqueza, así como al impulso de sectores estratégicos que no afectan al medio ambiente, como el turístico. La reunión fortalece las relaciones bilaterales entre ambas regiones, precisó la dependencia.

"Esta visita refuerza los lazos entre Querétaro y Madrid", aseguró Kuri González. La presidenta de la Comunidad de Madrid inició su carrera política dentro de estructuras del Partido Popular y fue diputada en la Asamblea de Madrid en 2011, renovando su escaño en varias legislaturas hasta consolidar su liderazgo en las elecciones regionales de 2023.

La apertura de la ruta aérea directa entre Querétaro y Madrid representa una oportunidad para incrementar el intercambio comercial, turístico y cultural entre ambas entidades, destacó el gobierno estatal.

gobiernomauricio kuriespañainversiones

