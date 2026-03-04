Querétaro, 4 de marzo de 2026. — Un laboratorio de realidad aumentada y realidad virtual, descrito como único en una universidad pública del país, comenzó operaciones en la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro (UTEQ).

El espacio permitirá a más de 5 mil estudiantes fortalecer su formación con tecnología inmersiva aplicada a ingeniería, manufactura avanzada, robótica, mantenimiento industrial y procesos energéticos, áreas de alta demanda en el sector productivo de la entidad.

La UTEQ ha consolidado en los últimos años una oferta académica orientada al perfil industrial de Querétaro, donde la manufactura y la automatización concentran buena parte de la actividad económica.

El laboratorio de realidad virtual UTEQ Querétaro se suma a esa estrategia al ofrecer entornos simulados donde los alumnos podrán practicar sin riesgo y con mayor eficiencia, un modelo que ya utilizan empresas del sector automotriz y aeroespacial en la región.

El rector de la universidad informó que la infraestructura es resultado de un esfuerzo conjunto entre gobierno, academia e iniciativa privada. Precisó que el financiamiento provino en parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del estado, y reconoció el respaldo de la secretaria de Educación, Martha Soto.

"Ya no es ciencia ficción, sino una herramienta que permite visualizar lo invisible y resolver problemas reales desde el primer día", aseguró sobre el alcance de la tecnología inmersiva.

Laboratorio de realidad virtual fortalece competitividad en Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri González resaltó que este espacio no tiene precedente en universidades públicas del país y subrayó la apuesta del estado por dotar a las juventudes de herramientas que no se encuentran en otras entidades.

"Les damos a los jóvenes las herramientas para adelantarse a los fenómenos tecnológicos", expresó el mandatario durante la ceremonia de inauguración, donde también participaron autoridades municipales y directivos académicos.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, señaló que proyectos como este fortalecen la competitividad del municipio y amplían las oportunidades para que los egresados se integren a sectores estratégicos con mejores condiciones laborales.

A su vez, autoridades universitarias indicaron que el laboratorio facilitará la vinculación universidad-empresa y contribuirá a formar perfiles especializados capaces de liderar procesos de transformación digital en la entidad y el país.