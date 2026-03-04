Querétaro, 4 de marzo de 2026. — Una derrama económica de 1,650 millones de pesos es la proyección para las próximas vacaciones de Semana Santa y Pascua en Querétaro, lo que representaría un crecimiento del 10 por ciento respecto a 2025.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Querétaro, Eduardo Chávez Hidalgo, informó que el sector comercio, servicios y turismo prevé además una ocupación hotelera de entre 60 y 70 por ciento durante el periodo vacacional.

En 2025, la derrama económica por Semana Santa alcanzó los mil 500 millones de pesos: mil 200 millones durante la semana mayor y 300 millones en la Semana de Pascua, con un ticket promedio de mil 500 pesos por persona.

Esas cifras posicionan al periodo como uno de los más relevantes para el pequeño comercio queretano, que en ambas semanas concentra buena parte de sus ingresos anuales.

"Estamos prospectando que este año la derrama económica va a versar en un 10% adicional", explicó el líder empresarial, quien detalló que el turismo religioso será el principal motor de la afluencia, con la Sierra Gorda, la capital, la zona metropolitana y municipios con tradición religiosa como Corregidora entre los destinos más visitados durante la temporada vacacional.

Cautela por economía nacional pese a expectativa en Semana Santa en Querétaro

El dirigente de Canacope contextualizó que el entorno económico nacional obliga a mantener prudencia. Recordó que el crecimiento del país en 2025 fue apenas del 0.5 por ciento, con una inflación de 4.51 por ciento que impacta directamente el poder adquisitivo de la población. A ello se suma que México cerró en la posición 55 de 69 países en competitividad global, un indicador que refleja los desafíos estructurales del mercado interno.

Indicador Cifra Derrama esperada 2026 (dos semanas) 1,650 mdp Derrama 2025 (semana mayor) 1,200 mdp Derrama 2025 (Semana de Pascua) 300 mdp Crecimiento proyectado 10% Ocupación hotelera prevista 60-70% Ticket promedio por persona 1,500 pesos

Cifras de derrama económica Semana Santa Querétaro 2025-2026, según Canacope.

Pese al escenario macroeconómico, Chávez Hidalgo consideró que el periodo vacacional representa una oportunidad importante para pequeños comercios, establecimientos turísticos y prestadores de servicios.

El sector se mantiene optimista aunque prudente, a la espera de que la afluencia de visitantes a los destinos queretanos confirme las proyecciones de crecimiento durante las dos semanas de asueto.