Querétaro, 14 de enero de 2026. — El sector hotelero de Querétaro cerró la temporada vacacional decembrina con niveles de ocupación entre el 58 y 60 por ciento, cifras similares a las del año pasado pero con derrama económica superior gracias al ajuste en la tarifa promedio.

Los mejores números se registraron en los días pico como el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, principalmente en hoteles de placer ubicados en el Centro Histórico y destinos turísticos como Tequisquiapan y Bernal, informó la presidenta de la Asociación Queretana de Hoteleros, Mónica Aguilar Torrentera.

La dirigente hotelera explicó que los establecimientos de placer tuvieron una ocupación mucho mayor en los días pico y les fue muy bien con las fiestas de fin de año.

El periodo vacacional se caracterizó por un ambiente de tranquilidad y seguridad que benefició la llegada de visitantes a los principales destinos turísticos de Querétaro, precisó Aguilar Torrentera en entrevista.

"Vimos mucha seguridad y al final hubo un saldo blanco", aseguró la presidenta de la AQH. La derrama económica aún se encuentra en proceso de cálculo final, pero se estima que fue ligeramente mayor a la del año anterior debido al ajuste en la tarifa promedio que implementaron los hoteles durante la temporada, detalló la representante del sector.

Segundo Semestre Mejor que el Primero

El comportamiento del sector hotelero a lo largo de 2025 mostró una recuperación significativa en el segundo semestre tras un inicio complicado.

El primer semestre estuvo marcado por incertidumbre en mercados internacionales, pero fue mejorando considerablemente hacia la segunda mitad del año, explicó Mónica Aguilar Torrentera.

La presidenta de la Asociación Queretana de Hoteleros adelantó que el sector se prepara para eventos de gran impacto en 2026 como el Mundial de Futbol, además de la promoción del vuelo Querétaro-Madrid.

El gremio hotelero trabajará en ferias internacionales presentando tarifas y paquetes especiales para aprovechar la conectividad aérea y atraer visitantes que lleguen a otras ciudades del país, sostuvo la dirigente.

"Queremos invitar a quienes visiten Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey a que se hospeden en Querétaro", enfatizó Aguilar Torrentera. El sector hotelero participa en el programa "Paseo por Querétaro" en coordinación con la Secretaría de Turismo del municipio, que se extenderá hasta marzo de 2026 para mantener el flujo de visitantes durante el primer trimestre del año.