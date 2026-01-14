Hoteles de Querétaro registran 60% de ocupación en diciembre

Mónica Aguilar Torrentera informó que el sector hotelero cerró la temporada decembrina con ocupación del 58 al 60 por ciento y derrama económica superior al 2024 por ajuste en tarifas.

Mónica Aguilar Torrentera presidenta de Asociación Queretana de Hoteleros reporta ocupación del 60 por ciento en temporada decembrina Querétaro.

Mónica Aguilar Torrentera presidenta de Asociación Queretana de Hoteleros reporta ocupación del 60 por ciento en temporada decembrina Querétaro.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 14, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 14 de enero de 2026. — El sector hotelero de Querétaro cerró la temporada vacacional decembrina con niveles de ocupación entre el 58 y 60 por ciento, cifras similares a las del año pasado pero con derrama económica superior gracias al ajuste en la tarifa promedio.

Los mejores números se registraron en los días pico como el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, principalmente en hoteles de placer ubicados en el Centro Histórico y destinos turísticos como Tequisquiapan y Bernal, informó la presidenta de la Asociación Queretana de Hoteleros, Mónica Aguilar Torrentera.

La dirigente hotelera explicó que los establecimientos de placer tuvieron una ocupación mucho mayor en los días pico y les fue muy bien con las fiestas de fin de año.

El periodo vacacional se caracterizó por un ambiente de tranquilidad y seguridad que benefició la llegada de visitantes a los principales destinos turísticos de Querétaro, precisó Aguilar Torrentera en entrevista.

"Vimos mucha seguridad y al final hubo un saldo blanco", aseguró la presidenta de la AQH. La derrama económica aún se encuentra en proceso de cálculo final, pero se estima que fue ligeramente mayor a la del año anterior debido al ajuste en la tarifa promedio que implementaron los hoteles durante la temporada, detalló la representante del sector.

Segundo Semestre Mejor que el Primero

El comportamiento del sector hotelero a lo largo de 2025 mostró una recuperación significativa en el segundo semestre tras un inicio complicado.

El primer semestre estuvo marcado por incertidumbre en mercados internacionales, pero fue mejorando considerablemente hacia la segunda mitad del año, explicó Mónica Aguilar Torrentera.

La presidenta de la Asociación Queretana de Hoteleros adelantó que el sector se prepara para eventos de gran impacto en 2026 como el Mundial de Futbol, además de la promoción del vuelo Querétaro-Madrid.

El gremio hotelero trabajará en ferias internacionales presentando tarifas y paquetes especiales para aprovechar la conectividad aérea y atraer visitantes que lleguen a otras ciudades del país, sostuvo la dirigente.

"Queremos invitar a quienes visiten Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey a que se hospeden en Querétaro", enfatizó Aguilar Torrentera. El sector hotelero participa en el programa "Paseo por Querétaro" en coordinación con la Secretaría de Turismo del municipio, que se extenderá hasta marzo de 2026 para mantener el flujo de visitantes durante el primer trimestre del año.

gobiernoturismoeconomianegocios

Reciente

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante conferencia sobre proyectos de desarrollo urbano y reordenamiento territorial.
San Juan del Río

Libramiento de 95 km conectará San Juan del Río con Aeropuerto de Querétaro

La obra vial beneficiará a más de 25 comunidades y reducirá tiempos de traslado con conexión directa al Aeropuerto Internacional de Querétaro mediante carreteras 57, 200 y 100.

Construcción de Unidad Deportiva UAQ Campus Aeropuerto en Querétaro con inversión de 25 millones de pesos.
Querétaro capital

Querétaro construye unidad deportiva UAQ con inversión de 25 mdp

La obra en Campus Aeropuerto presenta 47% de avance y contempla canchas de flag fútbol, fútbol 7 y pádel con apertura prevista para febrero de 2026.

Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro donde se aprobaron convenios de hermanamiento con ciudades de Estados Unidos.
Editorial

Querétaro aprueba hermanamiento con tres ciudades de Estados Unidos

El Ayuntamiento aprobó convenios con Orange, Holland y Bakersfield que fortalecerán la cooperación en seguridad y desarrollo institucional del municipio.

Portal web de SEDEQ donde padres de familia pueden consultar el listado de escuelas con RVOE en Querétaro.
Querétaro capital

¡Cuidado! Verifica que la escuela privada tenga RVOE en Querétaro

SEDEQ alerta a padres de familia: sin este documento oficial tus hijos no podrán obtener título profesional ni certificados.